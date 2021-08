López Nieto: "Unicaja de Málaga va a seguir siendo sólido dentro y fuera de la pista"

Antonio Jesús López Nieto ya ejerce como presidente del Unicaja de Málaga. El dirigente, que fue nombrado como máximo representante del club de Los Guindos el pasado miércoles, ha ofrecido esta mañana una dilatada rueda de prensa de casi una hora de duración donde ha radiografiado al club, ha abordado su aterrizaje como presidente y también ha comentado los últimos movimientos del club, como el cambio a la FIBA Champions League por la Eurocup.

López Nieto quiso transmitir en primer momento agradecimiento y trabajo. "En primer lugar quiero manifestar mi agradecimiento al Consejo del club nombrarme como presidente. Es un reto impresionante y agradezco su confianza y que acepto con responsabilidad y orgullo”, afirmó.

"Tengo el reto de mantener el nivel de mis predecesores, que llevan 40 años manteniendo el baloncesto en Málaga. Han hecho un trabajo excepcional. Cada uno manejando las herramientas que tenían. Especial mención a Eduardo García, con muchos problemas por la pandemia. El club ha seguido funcionando de manera operativa y clara", continuó.

El nuevo presidente quiso especificar que el presupuesto será el mismo que la temporada pasada. “Para empezar, vamos a tener un presupuesto operativo prácticamente igual que la temporada pasada. Con una desviación del 6 o 7%. Que vendrá con la prudencia que hemos marcado por la ocupación de las instalaciones. La previsión por parte del público hemos sido muy prudentes. Es un año de crisis. Unicaja ha hecho un esfuerzo y estaremos en el mismo presupuesto”.

Metas deportivas

Y abordó las metas deportivas del club a corto plazo. “Nuestro principal objetivo es la Liga ACB, intentar estar donde nos corresponde por presupuesto en esta competición, del 5º al 6º puesto. Tenemos que encontrar fórmulas para dar visibilidad a nuestros patrocinadores. Tenemos que desarrollar nuestra estrategia. Buscaremos fórmulas para que el baloncesto sea más atractivo a los consumidores de deportes”, dijo.

“El cambio a la BCL -Basket Champions League-. Partimos de la base que ahora mismo la Euroliga para nosotros es inviable. Y no nos parece adecuado que la Euroliga es una competición manejada por 11 clubes. El resto son invitados a una fiesta donde las normativas son ambiguas. Debimos elegir entre Eurocup y BCL y tomamos esa decisión. Ha sido un tema de estrategia pura y de competitividad”, explicó sobre una decisión polémica, mientras sustentaba su idea comentando los sistemas de competición de unos y otros torneos.

Solidez

Y también quiso mandar un mensaje para los aficionados. “Unicaja va a seguir siendo un equipo sólido dentro y fuera de la pista. Nuestros jugadores tienen que estar orgullosos de llevar nuestra camiseta verde. Traslado a nuestros aficionados que van a tener un equipo competitivo, del que sentirse orgulloso”.

“Para los que dudan de mi nombramiento, lo respeto absolutamente. Pero espero que con el trabajo que realice desde las 8 de la mañana de cada día hasta que se vaya el sol pueda convencerles para cambiar de opinión. Soy hombre de fútbol, no puedo negar mis orígenes, pero he sido más años socio del Caja de Ronda que del Málaga. Pero repito, creo que el deporte profesional tiene que ser generalista, debe interesarle a todo el mundo. Y he dejado un gran contrato en La Liga porque esto me ilusiona”, dijo el nuevo presidente del Unicaja.

Falta un ‘5’

Además, habló de los movimientos del club en el mercado. “Hemos tenido un período de transición. Hay multitud de nombres que han salido que en ningún momento han estado en la órbita de fichajes. Tratamos de rematar una plantilla con un ‘5’ de garantías para tener un club que compita. Soy hombre del deporte y sé que el margen necesario para trabajar con tranquilidad lo dan los resultados. Hay que exigir a jugadores y entrenador un compromiso absoluto con la entidad. Llevo unos días intensos”, continuó.

López Nieto también habló sobre la vuelta de Juanma Rodríguez a la dirección deportiva. “Agradezco el trabajo realizado por Manolo Rubia. Estamos en un período de transición. Conozco a Juanma Rodríguez, hizo un gran Unicaja en su momento, trabajé con él en la Diputación y en aquel tiempo le animé para irse al Betis”, puntualizó en una dilatada comparecencia de casi una hora de duración.

