De la Torre insiste: El ideal es "obligar" al control en el ocio nocturno para crear espacios seguros en Málaga

El primer edil de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este martes en que "el ideal" es "obligar" a realizar controles de coronavirus, como el pasaporte Covid, en el ocio nocturno para que se creen "espacios de seguridad".

A juicio de De la Torre, "al final eso está ofreciendo un espacio de seguridad para los que están allí, que a su vez repercute en los que no están" y mientras la vacuna "llega a todos es bueno que vayamos estimulando también una postura de receptividad a la vacuna". Ha valorado, además, que, en general, en España las personas son "muy partidarias" de vacunarse "y no de poner pegas" a ello.

De la Torre, tras ser preguntado por el rechazo del TSJA al pasaporte Covid para acceder al ocio nocturno, ha señalado que es un tema que en España parece que los tribunales correspondientes a distintas autonomías tienen "distintas posiciones".

"Habrá que ir convergiendo, habrá que ir creando una posición en común", aunque ha esperado "que no sea para aplicarlo en otros años, que no haya lugar a ello, que esto sea un mal sueño, una pesadilla de un año en todo caso y no que se eternice en el tiempo".

En este punto, ha señalado que, sin querer dar lecciones a nadie, ni al ejecutivo ni legislativo de la autonomía, quizá "un diálogo previo hubiera ayudado; si quizá un planteamiento de voluntariado de las propias empresas que hubiera dicho 'ofrecemos hacer esto a nuestros clientes' --en relación con los test-- y animamos a nuestros clientes a que acudan vacunados...".

Así, ante el rechazo del pasaporte Covid por los tribunales, ha apuntado que "me faltan elementos de juicio para ver las posturas de otros tribunales, me parece que en algún otro caso, ha habido postura de no poner impedimento y otros que sí". "No tengo datos para dar una postura concreta", ha sostenido De la Torre.

Descontrol en el centro

Tras las críticas recibidas de los vecinos, que ayer mostraban su desesperación por el caos que resultan las calles del centro cada noche, ha declarado que se vienen tomando medidas y, es más, ha defendido que "en materia de actuación para la Covid-19 nuestra Policía yo creo que tiene el récord en España de actuación proactiva de sanciones".

"Siempre hemos estado muy en vanguardia, se siguen imponiendo sanciones del orden de varios centenares a la semana entre conceptos de mascarilla y beber en las calles, que está prohibido", ha defendido el regidor malagueño.

Ha reconocido, no obstante, que es "un tema complejo", con el límite de las 02.00 horas que cierran los locales de ocio "y eso genera una presencia fuera del espacio". Por ello, ha incidido en que "siempre llamamos a la responsabilidad de todos; unos hacen caso, la mayoría, y otros, la minoría, como hace ruido se nota, la mayoría hace caso...".

"Hoy es muy fácil, y yo lo comprendo, que un vecino que le moleste el ruido, grabe la imagen y la ponga, pasa aquí y pasará en decenas y centenares de ciudades españolas", ha dicho, añadiendo: "¿Sirve de consuelo? Pues no".

En relación con la solución ha dicho que "aparte de las sanciones es una palabra muy clara que se llama educación, sensibilidad cívica, responsabilidad". De la Torre ha señalado que "la libertad de cada uno termina en la libertad de los demás. Cuando la libertad mía molesta a la libertad y derechos de los demás he de frenar mi libertad, he de controlar mi libertad y ser respetuoso con los demás".