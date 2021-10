Larios 12 para todos: la ginebra malagueña, ganadora a medias del desabastecimiento

Los establecimientos de la provincia de Málaga ya lo están notando. Cuando se empiezan a ver en el horizonte las fechas navideñas, la crisis en la cadena de abastecimiento global están dificultando la llegada de algunas bebidas alcohólicas a España. Entre las más marcas más afectadas, las ginebras Seagram's -de origen canadiense-, Tanqueray -escocesa- o Beefeater -londinense- y el vodka sueco Absolut.

Las primeras informaciones señalaban a la ginebra de origen malagueño Larios -y otras bebidas como el whisky DYC- como uno de los grandes ganadores de esta situación, al dar por seguro su abastecimiento. No obstante, no es cualquier ginebra Larios la que tiene asegurada su distribución. Es la Larios 12 -una versión premium con más toques cítricos- la que con certeza no contará con problemas de abastecimiento, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga.

Desde Maxxium España, empresa propietaria de la marca de ginebras Larios y que a su vez forma parte del grupo internacional Beam Suntory, indican a este periódico que continúan "comprometidos con brindar los mejores momentos" a sus consumidores con bebidas "de altísima calidad" y siempre con "un consumo responsable".

"Tenemos la suerte de contar en nuestro amplio portfolio con dos marcas de producción local, con materia prima proveniente de agricultura local, como DYC 8 y Larios 12", explican desde la compañía. Admiten que se trata de un momento "de dificultades de abastecimiento", en el que no obstante mantienen su "compromiso de servicio con la hostelería española y los consumidores". Serían, por tanto, esos dos productos, DYC 8 y Larios 12, los que tienen su distribución asegurada, confirman desde Maxxium.

El principal motivo está en esa producción local y esa materia prima proveniente de agricultura local a las que se refieren. El conflicto de abastecimiento posee un origen internacional, está fundamentado en los problemas de logística derivados de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el caos marítimo y las celebraciones tras la larga contención por la pandemia, informó en un primer momento El Periódico de España. Es por ello que los productos cuya cadena de elaboración se localice en el propio país tienen más fácil su distribución en estos momentos, a diferencia de aquellos que implican el movimiento internacional.

"Afortunadamente, esta posición privilegiada nos permite seguir dando apoyo al resurgimiento de la hostelería", afirman desde Maxxium España, en referencia a la difícil crisis de la hostelería tras las medidas para evitar la propagación de la Covid durante la pandemia, "y apoyar a todas las familias que dependen de su prosperidad".

