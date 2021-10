La sede del club de esports Giants acoge su primer gran evento abierto al público en Málaga

Home of Giants, la sede del club malagueño de esports Vodafone Giants, celebra el próximo 6 de noviembre una viewing party o fiesta de visionado para disfrutar de la final de los Mundiales de League of Legends 2021. Se trata del primer evento abierto al público general en la sede del club de esports malagueño. Las entradas, muy limitadas, ya están a la venta en la web de Giants.



Los Worlds de League of Legends se están disputando en Reikiavik, capital de Islandia. La final se celebra el sábado 6 de noviembre y podrá verse en directo desde Home of Giants. Las semifinales, que enfrentan a DWG KIA-T1 y Edward Gaming-Gen.G, se dirimen este fin de semana. De estos dos encuentros saldrán los finalistas.



Las personas que se hagan con una entrada para el evento no solo podrán ver la final de los Worlds en la pantalla gigante del recinto, sino que disfrutarán de mucho más: habrá sorteos y regalos, encuentros con jugadores y streamers de Vodafone Giants, una esquina para hacerse fotos con la última copa de Superliga... Actividades para una perfecta experiencia en el mundo de los esports y los videojuegos.



La entrada tiene un precio de 5 euros. Las instalaciones de Vodafone Giants se encuentran en Málaga, en Calle París, 77. El evento, previsto para el sábado 6 de noviembre, arranca a las 12:00 de ese día.

Eventos en Home of Giants

Aunque desde su inauguración, que tuvo lugar el pasado junio, cualquier visitante puede conocer las instalaciones de Home of Giants cuando desee de lunes a viernes de 9:00 a 18:00, el centro de esports también acoge celebraciones de todo tipo.



Giants ofrece la posibilidad de organizar encuentros, jornadas, talleres o formaciones a empresas públicas y privadas. Eventos como el Foro de Turismo de Málaga o Fuckup Nights, así como ponencias con motivo del Día Mundial contra el cáncer de mama organizadas por Amupema y AECC, han tenido lugar en la sede del club, que compagina estas actividades con el desarrollo competitivo de sus equipos.

