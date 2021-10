El Málaga CF y el Unicaja le ponen ojitos a Ibai y a Piqué

Todo lo que toca el binomio formado por el streamer Ibai Llanos y el futbolista Gerard Piqué es sinónimo de éxito. Ahora mismo son los Reyes Midas de internet y de las redes sociales. Y si no estás ahí, es que no existes. Lo demostraron con la retransmisión de la Copa América de fútbol, el estreno de Leo Messi con el PSG o el reciente Mundial de Globos, que dio la vuelta al mundo. Su próximo proyecto de éxito, el cual anunciaron semanas atrás, es el de contar con un equipo de League of Legends para competir en la Superliga y para ser rivales del Vodafone Giants Málaga, el mejor equipo nacional.

Y quieren entrar por la puerta grande, con una presentación pomposa y ruidosa del club en los Esports. No parece que vaya a haber medias tintas. Y para ello, Ibai lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter. Anunció que el 15 de diciembre será la presentación y que necesitaba un recinto a la altura de las circunstancias. Evidentemente las respuestas no tardaron en llegar y unas de ellas fueron las del Málaga CF ofreciendo La Rosaleda y también la del Unicaja, haciendo lo propio con el Martín Carpena.

"El día 15 de diciembre anunciaremos en un evento con entrada gratuita todo nuestro proyecto del club. Presentaremos el nombre, la camiseta, equipo de LoL, patrocinadores y creadores de contenido. Si algún estadio de lo que sea quiere hacerlo que nos avise. Va a ser tremendo", decía el popular generador de contenidos en su perfil personal. Pocas horas después ya tenía casi 1.000 respuestas, casi 500 tuits citados y 50.000 interacciones.

Ofrecimientos

Una de ellas fue la del Unicaja, que no tardó en lanzarle el primer guiño. "Estamos interesados en ser vuestros anfitriones. Ese mismo día tenemos partido en el Martín Carpena de la @BasketballCL y sería una jornada brutal", admitió el Comunity del conjunto verde, evidentemente tras haber consensuado ese ofrecimiento con los rectores cajistas.

Y el ofrecimiento blanquiazul del Málaga CF no se hizo de rogar, incluso lanzándole un anzuelo con el popular malagueño IlloJuan, Er Kike o Juan Alberto García, también streamer. "Hola, @IbaiLlanos. Espetitos, buena gente, tu amigo @LMDShow... Kike pasó a la realidad en La Rosaleda. Después de Marbella Vice, ¿es el turno de tu club?".

Incluso hubo algún que otro ofrecimiento notable, como el de numerosos clubes de la ACB o de fútbol. Pero también el del propio Berni Rodríguez, que no quiso dejar pasar la ocasión para ofrecer “su casa”. "Hola, @IbaiLlanos, que ya vas donde tú veas, pero dudo que encuentres uno con mejores vistas que este…", decía el exjugador de Unicaja mostrando una imagen de una pista de baloncesto con vistas al mar.

La respuesta posiblemente se haga esperar hasta días antes de la presentación del evento. Queda ver si Ibai y Piqué optan por una opción malagueña para presentar su nuevo proyecto.

