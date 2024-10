Antonio Banderas, de nuevo director gracias a 'Gypsy': "Buscamos la excelencia aunque eso no asegure el éxito"

Gypsy, la cuarta producción del Teatro del Soho en solitario, se estrena el próximo 17 de octubre y promete ser, sin lugar a dudas, el musical más ambicioso de los que Antonio Banderas y su equipo han llevado a las tablas del teatro de calle Córdoba, con una treintena de actores sobre el escenario (con nombres como los de Marta Ribera, Laia Prats o Lydia Fairén) y 26 músicos en directo, gran parte de ellos integrantes de la Larios Pop del Soho.

Este jueves, 10 de octubre, la compañía, dirigida por Banderas, ha presentado ante la prensa tres números de su nueva apuesta. El malagueño ha asegurado que, una vez más, el Teatro del Soho sigue luchando por lograr “la excelencia” aunque sabe que “la búsqueda de la excelencia no garantiza el éxito”. “Creo que debe ser así, en el teatro musical o no, seguir una línea de puntos no garantiza el éxito y eso es una de las grandezas; si fuera más fácil lo haría mucha más gente”, ha indicado.

Precisamente, el malagueño ha usado estas palabras porque Gypsy es una historia en la que se habla del mundo del espectáculo. En concreto, reflexiona sobre "esa pasta espesa que se genera siempre entre el éxito y el fracaso". Se trata de una historia "que tiene muchas facetas" y que "representa a América" por la "sensación de que siempre hay que triunfar, por encima de lo que sea, algo que a asocia con el mundo norteamericano".

Una imagen del pase gráfico de 'Gypsy'. EFE/Daniel Pérez

Banderas ha alegado que este proyecto nació cuando representaban en el Teatro Albéniz de Madrid el musical Company, en cuyo elenco estaba la actriz que ahora protagoniza Gypsy, Marta Ribera.



"Hay una persona en este país que tiene todos los colores de un personaje tan complejo como Rose. Allí se lo propuse, y no me dio una respuesta inmediata, tardó un par de días, porque a veces hay regalos duros de admitir, y había que pensárselo", ha desvelado el director del musical.

También tuvo claro desde hace más de año y medio que tenían que estar en el musical Laia Prats y Lydia Fairén, que hacen de June y Louise, hijas de Rose, ambas también 'repetidoras' en el Soho, pues la primera estuvo en Godspell y la segunda en Company.



Sobre, Rose, el personaje de Marta, Banderas ha dicho que existió en la vida real, que tiene "una gravedad enorme, en la que quedan atrapados los miembros de su familia y la gente que se va acercando", y que va "generando daños colaterales".



"En el teatro hay elementos que no están sujetos a estudio. En el caso de Marta eso se da, es algo que viene de nacimiento, no se aprende, y cuando lo destapa es muy fuerte de calificar, porque es difícil de enseñar, o lo tienes o no", ha insistido el director de la obra, que ya dijo en El Hormiguero que si Marta hubiera nacido en Estados Unidos sería una Liza Minnelli.



Para el segundo acto del musical, que es "mucho más oscuro, en el mundo sórdido de los bajos fondos, del 'burlesque', del gansterismo y de la prostitución, Marta da unos colores con los que alcanzar los niveles dramáticos que necesita la obra".

Un momento del pase gráfico. EFE

En el número que ha representado la catalana Marta Ribera en el pase de prensa, 'Hay gente que', ha demostrado que los más de 25 títulos de musicales que guarda en su currículum no han sido en vano y cada escalón que ha subido en su vida profesional le ha convertido en un verdadero animal escénico.

Banderas ha decidido respetar las bases de Gypsy, aunque con ciertos matices. Según ha indicado, el musical tiene una adaptación de personajes y lugares, principalmente, para entender situaciones muy "norteamericanas" que no entendería el público malagueño y que facilitan que se siga el hilo conductor de la obra.

Si bien han sido fieles a la música, con unas partituras muy complejas y "unos arreglos que son de lo mejor que ha existido en Broadway". Todo ello gracias al apoyo del maestro Arturo Díez-Boscovich, mano derecha de Antonio en cada proyecto del Soho.

Sobre el escenario se encontraba también el resto del reparto compuesto por Lydia Fairén, Carlos Seguí, Laia Prats, Carmen Conesa, Marta Valverde, Chemari Bello, Lorena Calero, Aaron Cobos, Paco Morales, Hugo Ruiz, Marina Albaiceta, Andrea Buret, Oscar Bustos, Paula Díaz, Marina Espíldora, Bella Exum, María Gago, Jesús González, Javier Manente, Marcos Olano, Begoña Álvarez, Rita Barber, Andrés Navarro, Germán Torres, Diana Bonafau, Andreu Mauri y Ana Domínguez.

Más tarde, se han unido en el escenario el equipo creativo de la producción, entre ellos Arturo Díez Boscovish (director musical), Borja Rueda (coreógrafo), Alejandro Andújar (escenografía), Antonio Belart (vestuario), María Bossy (coreografía claqué), etcétera.

Como novedad, Banderas ha anunciado la colaboración del artista malagueño José Luis Puche, que ha creado 20 obras pictóricas que se proyectarán en el musical. Ha venido a Málaga para la ocasión desde Nueva York y para desvelar el cartel del Carnaval de Málaga, que se presentará esta noche.

Con libreto de Arthur Laurents, música de Jule Styne y letras de Stephen Sondheim, 'Gypsy' es considerado uno de los mejores musicales norteamericanos de todos los tiempos, estrenado en 1959 y ganador de seis Premios Tony y cuatro Laurences Olivier.

El precio de las entradas oscila entre los 28 y los 105 euros, disponibles en la página web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés. El horario de las funciones es de martes a viernes a las 19.00 horas, los sábados a las 14.00 horas y 19.00 horas y los domingos a las 14.00 horas.