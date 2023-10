Los más jóvenes de la Larios Pop del Soho, "la niña bonita" de Antonio Banderas: "Ojalá dure mucho"

Los tres nacieron en 1996, los tres son andaluces y los tres sienten que Antonio Banderas y el Teatro del Soho CaixaBank le han dado una de las oportunidades más bonitas de su carrera musical. Sin embargo, nadie les ha regalado nada, a sus espaldas, un largo camino de formación y, sobre todo, mucho esfuerzo, para estar en el que es el proyecto musical más potente en estos momentos en la provincia de Málaga: la Orquesta Larios Pop del Soho.

Se llaman Javier Claudio, Jaime Gómez y Helena Ruiz. Los dos primeros llevan la música en la sangre. Ruiz, por su parte, es la única de su familia que toca un instrumento. En su caso, la viola. Sin embargo, el caso de Claudio fue el más precoz. Con apenas dos años ya tocaba el violín, su padre, el músico Javier Claudio, le introdujo desde muy pequeño en el mundo de la música. "Recuerdo verle tocando el violín y yo cogía el mando de la tele y un lápiz y hacía como que tocaba. Ahí se dio cuenta mi padre que el violín era una gran idea", dice riendo.

El padre de Gómez es profesor de saxofón y, por ello, empezó muy pequeño a tocarlo. Sin embargo, a los ocho añitos descubrió el oboe y acabó enamorándose de su sonido. "A día de hoy no sé decir por qué lo toco, es algo que ni yo he pensado", confiesa. Y Helena es la única que fue 'a contracorriente' en casa. "Mis padres no querían meterme en el conservatorio porque no veían un futuro en la música muy lejano, pero como ves, al final lo he hecho y aquí estamos", cuenta.

Javier (en primer plano), Helena y Jaime. Alba Rosado

La formación, fuera

Cuando decidieron que sus caminos profesionales los marcarían pentagramas, los tres comenzaron a bucear en la oferta educativa musical en la provincia y, ahora que lo recuerdan, coinciden en que es escasa.

En el caso de Javier Claudio, hizo el primer año de interpretación de violín en el Conservatorio de Málaga, donde se dio cuenta de que "los recursos y oportunidades laborales para estudiantes eran muy limitadas". Por ello, decidió acabar su carrera en Barcelona, donde tenía mejores expectativas. "Por 'desgracia', había un abanico más amplio de posibilidades, es la realidad. Luego me fui a Escocia a hacer un máster, algo que está de moda porque cuando vuelves lo valoran mucho... Y me parece una pena que aquí no haya algo así", lamenta.

Helena estudió gran parte de la carrera en Madrid. "No me fui muy lejos tampoco porque soy de las que piensa que quien decide realmente dónde hacer la carrera es el buen profesor. Allí había uno muy bueno que me quiso acoger en su grupo y me fui con él", relata.

Jaime, por su parte, se ha formado en Málaga, pero ha estudiado también con otros profesores de renombre en el extranjero como Cristina Gómez Godoy (solista Staatskapelle de Berlín). "He tocado bastante aquí y la realidad es que la oferta nacional está bien complicada. Dentro de lo difícil, al menos veo que Málaga está apostando por los jóvenes, como es el caso de la Larios Pop del Soho, que es la que nos está dando trabajo", añade.

La Larios Pop del Soho

Entre los centenares de músicos que se presentaron a las audiciones para formar parte de la orquesta, Javier, Helena y Jaime fueron tres de la treintena de elegidos. Se sienten muy afortunados por ello. Javier se apuntó después de que su padre le avisara. "Él siempre tiene buen criterio y me dijo que pintaba muy bien. Yo estaba en Escocia y me dijo que era una gran idea para volver a casa", dice. Helena, en cambio, se enteró por redes sociales. Como Jaime, ella se graduó en el momento en el que la pandemia estaba en su peor momento, por lo que la opción de salir al extranjero a dar clase, prácticamente quedaba descartada. "Éramos unos afortunados si nos cogían para entrar a trabajar en una orquesta en plena pandemia", afirman ambos.

"¿A quién coño se le ocurre, en mitad del Covid, decidir poner una orquesta sinfónica con mucha gente, cuando todo el mundo estaba encerrado y acojonado en casa, con miedo a morirse o a contagiarse? Pues a mí, que estoy chalado", decía hace unos días Antonio Banderas sobre la Larios Pop del Soho, que nació en 2021 y que está resultando todo un éxito. Con ella, quiere motivar a los jóvenes que vayan a verla para decirles que ellos, también pueden conseguir todo lo que se propongan con mucho sacrificio. Algo, que para los músicos que la conforman es una gran responsabilidad.

"Creo que los músicos que formamos parte de orquestas como esta tenemos la labor que muchas veces no se ve, justamente, estudiando, de motivar a todas aquellas que estén estudiando música, que estén inmersas en ese proceso de formación que hemos hecho, para darles un poco de esperanza, de decirles que se llega a buen puerto", dice Claudio, a lo que su compañero Jaime añade que "sobre todo para que no se desanimen tal y como está la situación en España, que al final siempre hay una oportunidad que se debe aprovechar estando siempre lo mejor preparado posible".

Antonio Banderas, "un jefazo"

Javier Claudio, bajo las risas de sus compañeros, define a Antonio Banderas como "un jefazo". "Es una persona que trabaja muchísimo, muy cercana a nosotros y que apuesta por la juventud y por el talento a tope. A la hora de trabajar, eso te da muchísima confianza", dice Ruiz.

Si algo quería Banderas que fuera la orquesta de su teatro, eso es "popular". No quería que fuera lo mismo de siempre. Algo que Helena, por ejemplo, agradece muchísimo cuando toca. "Pero ya no es solo por nosotros. Se ve reflejado en el aforo del teatro. Cuando hacemos los conciertos viene muchísima gente. A los conciertos de la filarmónica, con un repertorio más clásico, pues no hay tanta gente y la que va es mucho más mayor", comenta.

Jaime cree que la clave está en que el Teatro del Soho, con su varita mágica, ha convertido estos conciertos en un formato de espectáculo. "Tenemos el teatro lleno porque no vienen a escuchar, sino a ver un concierto. Creo que en ningún sitio de España una orquesta está haciendo espectáculos como los nuestros. Eso llama mucho la atención y animo a la gente a que venga a vernos", expresa.

Los tres jóvenes esperan verse dentro de la Larios Pop dentro de unos años y que el proyecto siga creciendo: "Es complicado, porque el futuro, en general, está muy negro, pero yo tengo la impresión de que esto va para adelante y nos vamos a ver todos aquí. Ojalá esto dure mucho. El ambiente es genial... Nos conocemos todos porque al final hemos estudiado toda la vida juntos".

Próximo concierto

Están deseosos de volver a empezar los ensayos de cara a los conciertos Gershwin in blue de los días 17 y 18 de noviembre. La orquesta tocará por primera vez la maravillosa partitura de George Gershwin, sin duda, el compositor más legendario de la música estadounidense.

Según Gómez, el compositor está elegido "a la perfección" pues "es un músico que supo hacer muy bien la transición de una música más clásica a una más moderna; la gente que va a escuchar el concierto va a tener justamente eso". "Hay mucho jazz", apunta.

Se trata del primer concierto-espectáculo de esta temporada, como siempre, con el maestro Arturo Díez Boscovich a la cabeza. Los músicos estarán acompañados por el solista Marcos Castilla. Helena, Jaime y Javier coinciden: "Es espectacular lo que despunta este chico con apenas 16 años que tiene, va a llegar muy lejos". El jovencísimo pianista malagueño repetirá en el Teatro del Soho CaixaBank, tras debutar con mucho éxito el verano pasado junto a la orquesta.

GERSHWIN IN BLUE Funciones: Viernes y sábado 17 y 18 de noviembre (20.00 horas) Lugar: Teatro del Soho CaixaBank Precio: 20 euros la más barata (Paraíso) y 30 la más cara (Zona A) ¿Dónde comprar?: Aquí

Sigue los temas que te interesan