Adiós al glamour en Rhudo: los actores y futbolistas pasan a un "segundo plano" y se convierte en un 'dinner show'

Tras no cumplir las expectativas puestas en el gran proyecto gastronómico del año en Madrid, los propietarios del restaurante Rhudo han decidido que se dejen de relacionar sus mediáticas caras con el proyecto, y dejar así protagonismo a las fiestas y dinner shows.

Después de no poderle dar el enfoque gastronómico deseado, los socios y fundadores del restaurante del número 64 de la calle Velázquez, los actores Miguel Ángel Silvestre y Álex González, los futbolistas del Atlético de Madrid, Marcos Llorente y Antoine Griezmann, junto con el 'biestrellado' cocinero Paco Roncero, han decidido "quedar en segundo plano", según informan desde Rhudo.

Por ello se han sumado al boom de los llamados dinner & dance o restaurantes con espectáculo en Madrid en los que se puede cenar al ritmo de la mejor música. Ahora, Rhudo pasa a ser un dinner show.

Se han propuesto dar un paso más y evolucionar esta tendencia creando experiencias exclusivas que combinan la gastronomía y entretenimiento de primer nivel, al estilo de los espectáculos más icónicos de las grandes capitales del ocio nocturno como Las Vegas, Dubái, Nueva York o los Ángeles, según informan en un comunicado de prensa.

La nueva etapa de Rhudo la han llamado Temporada 1, y en ella, cada día de la semana hay eventos y han renovado gran parte de su oferta gastronómica (con un ticket medio de 70 euros por comensal), incorporando opciones ideales para compartir y adaptándola a todos los públicos.

Los nuevos shows

Bajo el lema 'Get ready, Get Rhudo', cada noche promete una experiencia única y diferente que no podrás perderte, como Jazz Soul, pop o rock a comienzos de la semana; los miércoles el show 'Genuino', un homenaje a los orígenes del flamenco.

El fin de semana empieza en Rhudo cada jueves, en los que los asistentes son transportados a la era dorada del disco con trajes brillantes y un ambiente cargado de extravagancia y exclusividad. Todo al ritmo de grandes éxitos de los 70 y 80. Una noche diseñada para aquellos que buscan lujo, estilo y una atmósfera inigualable.

Los viernes alcanzan su punto álgido con 'Crisis', el espectáculo más atrevido y vibrante de la ciudad. Desde el primer instante, la adrenalina se siente en el aire, mientras los ritmos imparables de la música te invitan a moverte del asiento y marcan la pauta de una noche diseñada para sorprender.

Los sábados, Rhudo celebra 'Manifesto', en el que cada detalle, desde la impactante decoración hasta el ambiente electrizante, está pensado para cautivar. El dress code es claro: "elegante con personalidad", porque en esta experiencia llena de actitud y libertad, todo es posible.

Las puertas se abren a las 20:00 horas todos los días, justo a tiempo para disfrutar de la nueva propuesta gastronómica del restaurante, antes de que la fiesta se extienda hasta bien entrada la madrugada.