Nos 'colamos' en el nuevo restaurante de Álex González y Miguel Ángel Silveste en pleno barrio de Salamanca

Álex González (43 años) se ha embarcado en una nueva aventura que nada tiene que ver con su faceta como actor. El intérprete de series tan mediáticas como El Príncipe está a punto de abrir un restaurante en uno de los mejores barrios de Madrid, como él mismo desveló a este periódico hace unas semanas. "Me he metido en un negocio que no tiene nada que ver con lo mío. Ahora ya es oficial. Se trata de un negocio de hostelería", confesó entonces.

No lo hará solo. El prestigioso chef Paco Roncero (54 años), especializado en cocina de vanguardia y con dos Estrellas Michelin, es uno de sus socios. EL ESPAÑOL ha podido averiguar que Miguel Ángel Silvestre (41), Antoine Griezmann (32) y Marcos Llorente (28) también participarán de esta apuesta gastronómica en la capital para 2024.

Los cinco han unido sus fuerzas para llevar a cabo una inversión millonaria.La renta por alquiler también será récord, convirtiéndose en uno de los restaurantes que pague una renta más alta de capital, de acuerdo con el precio por metro cuadrado que cotiza el barrio de Salamanca, el más caro con diferencia de toda la capital española.

Obras del nuevo restaurante en la calle Velázquez. EL ESPAÑOL

El local está situado en el número 64-66 de la calle Velázquez. Pegado al hotel Bless y a otros locales de referencia como Kuikku y Sushita, especializados en gastronomía japonesa, o la pastelería Mallorca. Tiene una superficie de 1.850 metros cuadrados distribuidos de forma diáfana y contará con capacidad para casi 300 comensales, según ha podido averiguar este periódico.

La inauguración y puesta en marcha de este restaurante, que se llamará Rhudo, estaba prevista para mediados de este mes de diciembre. Sin embargo, el estado de las obras imposibilita que la apertura vaya a producirse antes de que acabe el año. Los cinco socios querían aprovechar las fiestas navideñas, época de bonanza máxima para la hostelería en Madrid, para darse a conocer; pero finalmente no podrá ser.

El restaurante, cuyas obras estos días previos a la Navidad marchan de forma frenética, abrirá sus puertas a comienzos de 2024, fecha en la que sus dueños Antoine Griezmann, Marcos Llorente, Miguel Ángel Silvestre, Paco Roncero y Alex González inaugurarán el local con una fiesta de esas fiestas que hacen época.

En plena obra

El local es estos días un ir y venir de empresas dedicadas a la rama de la construcción: desde fontaneros, a cerrajeros, carpinteros de aluminio, pasando por un sinfín de albañiles, que se esmeran dentro por acelerar al máximo la reforma del local. A las puertas del mismo dos grandes contenedores que se llenan y vacían cada pocos días, dan una idea de la celeridad con la que se trabaja.

El alquiler del local, propiedad del fondo estadounidense Barings, se ha llevado a cabo a través de la gestora Cushman & Wakefield (C&W) y Savills que a su vez utilizó la inmobiliaria Torit Allocation para concretar definitivamente la búsqueda nuevo inquilino.

Fachada de Rhudo, el nuevo local de Álex González y Miguel Ángel Silvestre. EL ESPAÑOL

Teniendo en cuenta que el local mide casi 2.000 metros cuadrados y que el precio del metro cuadrado en la zona oscila entre 30 y 50 euros, fuentes consultas apuntan que el alquiler mensual del local, no bajaría de los 50.000 euros. Una cantidad a la que habría que añadir los sueldos de los empleados y la reforma integral que están realizando al local. Una inversión al alcance de muy pocos que habría obligado a que Rhudo tuviera como inversores a los cinco socios capitalistas que forman la empresa.

Los socios

Ya ha comenzado la publicidad del restaurante en las redes sociales y qué mejor que sus anfitriones para dar a conocer este nuevo negocio. Con una foto de estudio de cada uno de ellos, en blanco y negro, todos han expresado lo que supone esta nueva andadura.

El primero ha sido Paco Roncero. "Nunca me cansaré de explorar los matices ocultos dentro de una materia prima de calidad", escribe en uno de los post de Instagram dando pistas sobre el camino que tomará su cocina en Rhudo.

Para el actor Álex González esta experiencia es salirse de su zona de confort y probar cosas nuevas con las que está seguro de que disfrutará. "Disfrutar es una necesidad. Saber elegir la manera de hacerlo es un arte", dice.

El restaurante cuenta con espacio para 300 comensales. EL ESPAÑOL

El futbolista Marcos Llorente se pone más poético y ha elegido la siguiente frase para su presentación: "Ser capaz de mostrarte como eres no es sólo una liberación: es una fuente de energía". El centrocampista del Atlético de Madrid lleva un estilo de vida saludable no solo por su condición como deportista si no por convencimiento. La alimentación es uno de sus puntos fuertes y ya cuenta con varios establecimientos real food como Naked and Sated o Bombastic.

Por su parte, Miguel Ángel Silvestre se muestra entusiasmado con esta apuesta ya que nunca antes se había atrevido a hacer algo así. Precisamente es lo que destaca: "Siento una satisfacción muy especial cuando me atrevo a experimentar lo que nunca antes he vivido".

Por último, Griezmann, otro de los socios de Rhudo, ha querido expresar que para él lo importante más qué es con quién: "El qué es importante. El con quién es esencial", dando valor a los compañeros que ha elegido para este nuevo negocio.

