Álex González: "Para el amor siempre hay tiempo, pero ahora estoy tan ocupado que no he podido verlo"

Álex González (43 años) está de regreso. Después de disfrutar de unas vacaciones en las que ha estado recargando pilas para lo que llega en los próximos meses, el actor ha reaparecido para apoyar a su amigo Andrés Velencoso (45) en el primer aniversario de su marca Out Of The Office (OOTO).

Lo suyo es la interpretación, y así lo ha demostrado en los más de 20 años que lleva en pantalla. Le gusta lo que hace, por eso quiere seguir investigando y probar nuevos roles dentro de la industria cinematográfica. Todo ello sin dejar de lado su faceta como actor y modelo.

Él se considera un disfrutón, por eso ha decidido acudir al evento. La RAE lo define como una persona que tiene una gran capacidad de disfrute. Para la marca, es una persona que valora su tiempo, es inconformista y disfruta de la vida.

¿Qué tienen en común OOTO y Álex González?

Me identifico mucho con la idea de trabajar cuando hay que trabajar y disfrutar cuando hay que disfrutar, tanto de los amigos como de la familia. Con tanto trabajo es muy importante cuidar la vida social.

Dentro de tu apretada agenda, ¿guardas tiempo para ti mismo?

Me gusta mucho hacer deporte. Hoy día estamos en una dinámica en la que cada vez trabajamos más y que cada vez hay que hacerlo mejor, por eso es importante siempre intentar guardar tiempo para uno mismo.

¿Qué haces para tener ese tiempo propio?

Medito. Es algo que siempre incluyo en mi agenda. Me considero un poco friki porque tengo un calendario mensual, semanal y diario en el que siempre guardo tiempo para mí. Meditar 20 minutos es imprescindible.

En lo profesional, ¿qué proyectos tienes entre manos?

Acabo de terminar de grabar con Disney una serie que se estrena en enero del año que viene. Es un proyecto muy bonito. Se llama The Other Side (El otro lado, en español).

¿Qué nos puedes contar?

Todo transcurre en un pueblo en el que hay una piedra que si la tocas te conecta con el otro lado, con los seres queridos que hemos perdido, que ya no están y que nos hablan desde ahí. Mi personaje pierde a su mujer, que siempre le había hablado de la piedra, y después de que muera se da cuenta de que tenía razón y trata de investigar sobre este tema.

¿Crees en que hay algo más allá?

Siempre he creído que hay algo superior a nosotros, creo que hay una conciencia colectiva o un subconsciente colectivo. Para mí esa es la explicación de esas coincidencias que pasan, de cuando te acuerdas de un amigo y justo le ves esa tarde. Para mí todos estamos conectados.

¿Cómo fue grabarla?

La serie me tocó por el momento en el que estaba, porque estaba en contacto con la perdida. En mitad de la serie falleció mi abuela, que para mí era como mi madre. Se fue muy bien, de la mejor forma y se despidió de todos, pero me pilló grabando algo sobre este tema y quieras o no te hace pensar.

¿Tienes otros proyectos entre manos?

Tengo pendiente otra serie para Disney. Tuve una idea, la propuse y pregunté a ver si me daban la oportunidad de producirla con César Benítez. Llevo dos años con el proyecto que se empezará a grabar en marzo.

Se podría decir que ahora te cambias al otro lado de la industria como productor

Tengo ganas de hacer muchas cosas a todos los niveles y estoy feliz con eso. Cuando estoy interpretando me es inevitable estar pendiente de otros departamentos, es algo que me interesa mucho y que más pronto que tarde voy a hacer.

En lo personal, ¿cómo está tu corazón?

Estoy tranquilo y muy feliz. Para el amor siempre hay tiempo. Lo que pasa es que ahora estoy tan ocupado que no me ha dado tiempo a verlo, aunque dicen que suele ser cuando llega.

