Primera aparición de Pilar Rubio tras el robo en su finca de Sevilla: "Lo importante es que estamos bien"

Pilar Rubio (45 años) y Sergio Ramos (37) se llevaron un gran susto el pasado 20 de septiembre. Ambos permanecían fuera de su casa de Sevilla, la famosa finca La Alegría, cuando ocurrió un terrible suceso. Varios ladrones entraron en el domicilio y se llevaron dinero en metálico, ropa de marcas de lujo, joyas y varios relojes valorados en 200.000 euros. Ellos no estaban, pero sus cuatro hijos y las cuidadoras de la residencia sí, pese a que no se enteraron de nada.

Ahora, dos semanas después, la Guardia Civil continúa con la investigación y, aunque no se ha recuperado ninguno de los objetos robados ni ha habido ninguna detención, se sospecha que en el robo podría estar implicado alguien de su entorno.

La colaboradora de televisión ha hecho este miércoles 4 de octubre la primera aparición pública desde entonces para presentar su nueva colección de la firma deportiva Selmark, siendo esta su quinta colaboración con la marca que consta de siete cómodas prendas diseñadas por ella. EL ESPAÑOL ha estado presente.

La comunicadora estrella ha preferido no dar muchos detalles del asalto, lo único que ha podido decir es que "es un tema por el que estáis preocupados, pero está en manos de las autoridades y no puedo dar mucha información", aunque "se dan informaciones que son un poco desmesuradas y sensacionalistas y a veces a la gente le llega una información muy alarmante".

Ella cree que "hay cosas que son evidentes y no es el momento de expresarlas", pero que lo importante de todo es que "seguimos adelante y estamos bien. Nuestros compromisos profesionales nos mantuvieron fuera de casa, pero lo importante es que seguimos aquí".

Tampoco ha querido desvelar qué objetos de valor han robado ni cómo se encuentra. "Por lo que veo en la prensa, sabréis vosotros más que yo, porque de verdad que leo noticias o me pasan cosas súper extrañas. Digo, '¿todo esto saben? Yo no lo sabía, ¿todo esto han robado? ¡No lo sabía!'", y zanjaba así el asunto.

Fue a principios de septiembre cuando la pareja decidió dejar atrás su vida en París y mudarse a Sevilla por el comienzo de la nueva carrera del futbolista en el equipo de la ciudad.

"Soy una persona tan versátil y camaleónica que cualquier nueva aventura me gusta porque me motiva, me hace evolucionar y de todo aprendes. París fue una experiencia maravillosa y súper enriquecedora para mí en todos los sentidos, y, por supuesto, Sevilla lo será igual, porque estamos felices. Toda la familia está feliz y es lo que nos importa. Tenemos la suerte de estar todos juntos".

