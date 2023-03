Pilar Rubio, camaleónica a los 45 años: analizamos su nuevo estilo parisino con esencia rockera

Este viernes, 17 de marzo, Pilar Rubio cumple 45 años. La presentadora alcanza la mitad de la década de los 40 en una etapa plena, en la que goza de éxito profesional y personal. A la vez que colabora en El Hormiguero y ejerce de jurado en El Desafío, hace vida en París junto a su marido y sus tres hijos. En la capital francesa también se ha convertido en una asidua de los eventos más glamurosos, mostrando su lado más chic y sofisticado.

Aunque sigue manteniendo su esencia rockera, Pilar Rubio "ha evolucionado su forma de vestir desde que se hizo conocida". Así lo explica a EL ESPAÑOL Tomás Morales, periodista y experto en moda. Si bien esta evolución se ha dado con el tiempo, asegura que el cambio ha sido mucho más acelerado tras mudarse a Francia, después de que su marido, Sergio Ramos (36), fichara por el Paris Saint Germain.

Según Tomás Morales, "hace tiempo que Pilar Rubio abandonó los vestidos mega ajustados y las minifaldas extremas. Ahora, su forma de vestir es más sofisticada, con un gusto por los tonos neutros y menos adornos". Un ejemplo de ello fue el impresionante conjunto que llevó en el desfile de Chanel, celebrado en la Fashion Week de París.

Tres 'looks' de Pilar Rubio, entre septiembre de 2022 y marzo de 2023. Gtres

Pilar Rubio asistió al front row de la prestigiosa firma francesa con un conjunto de la maison confeccionado en hilo metalizado azul celeste. La presentadora, en concreto, se decantó por un top tipo crop de manga corta y estampado con el popular logo de la marca, que combinó con un pantalón de tiro alto y corte formal.

Pero un día más tarde, Pilar Rubio se mostraba en su perfil de Instagram con un outfit urbano total black que confirmaba que sigue manteniendo esa línea rockera que tanto la ha caracterizado desde que saltó a la fama. Tal y como explica el experto consultado por este periódico, su mudanza a París no supuso "una revolución absoluta en su forma de vestir", sino "un paso más en su evolución".

Tomás Morales recuerda que en el caso de la presentadora madrileña los looks rockeros no han sido pasajeros y todavía "siempre que puede, saca a relucir esa faceta". Lo hace, sobre todo, en aquellos momentos en los que no tiene compromisos que requieran de mayor formalidad o cuando está en Madrid, en medio de uno de sus trabajos en la pequeña pantalla. A Pilar Rubio, tal y como explica el experto, ese gusto "se le nota en elementos como el cuero y el color negro".

De hecho, desde el día de la presentación de la nueva temporada de El Desafío, Pilar Rubio, 'advirtió' que el negro sería el color estrella en sus estilismos. Los ha llevado en un sinfín de prendas -little black dress, faldas estampadas, americanas de cuero o vestidos de gala- y en un sinfín de elementos que saltan a la vista -plumas, lentejuelas y hasta cadenas-.

Jesús Reyes, periodista experto en moda, estilista y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, mantiene la misma opinión y asegura que "la evolución de Pilar Rubio es sobresaliente". En particular, destaca su constante pasión por dar a sus outfits esos toques punks y rockeros que han mantenido su esencia.

En su análisis, Jesús Reyes también recuerda el "impactante y maravilloso" vestido de Zuhair Murad que Pilar Rubio lució el día de su boda con Sergio Ramos. Desde esa etapa hasta ahora, según el experto, se aprecia "una clara sofisticación y una atención por la alta moda que ha ido a más". Eso sí, la presentadora "ha sabido quedarse con las tendencias que le sientan mejor y adaptarlas a su propio estilo y sello personal."

