Pilar Rubio: "Mi mundo cambió el día que Sergio y yo nos dimos el primer beso"

Ya no hay verano sin ella, con permiso de Ana Obregón (68 años). Pilar Rubio (45) vuelve por cuarto año consecutivo a inaugurar el verano con su nueva colección de bañadores y bikinis para la firma gallega Selmark. Puntual y espectacular, como siempre, la presentadora se presentaba en el photocall luciendo uno de sus diseños, de estampado tropical con una sobrefalda a juego. La imagen recordaba inevitablemente a Jennifer Lopez (53) desfilando con su mítico vestido verde Versace, pero en versión actualizada y española.

El escenario era perfecto para el posado y la madrileña lució su imponente figura, trabajada a conciencia con entrenamiento diario y una alimentación equilibrada: es su método de vida sana y activa con el que se siente feliz por dentro y por fuera. Su sonrisa delata el gran momento que está viviendo en todos los sentidos: triunfos televisivos, diseñadora de éxito y estabilidad familiar. ¿Se le puede pedir algo más a la vida? Sí, quizá un poco más de tiempo, porque el ritmo diario de Pilar es frenético.

Lleva casi dos años viviendo en París, desde que su marido, Sergio Ramos (37), fichó por el PSG, pero sigue manteniendo su trabajo en España, lo que hace que tenga que viajar constantemente y organizarlo todo bien en casa. Para crear esta nueva colección, por ejemplo, ha visitado en varias ocasiones los talleres de Selmark en Vigo; le gusta estar pendiente de todos y cada uno de los detalles. EL ESPAÑOL ha hablado con ella de trabajo, de la familia y de una importante celebración que se avecina.

La presentadora luciendo uno de sus bañadores. Gtres

Ya tiene experiencia en esto del diseño, porque es la cuarta colección que hace para esta firma: "Me encanta implicarme en todo el proceso de diseño, de elección de tejidos y sobre todo, que ya le he cogido el gusto a ir dando un paso más allá y creo que cada vez lo estamos consiguiendo y haciendo cosas muy distintas". Siempre agota sus modelos y este 2023 seguro que repetirá hazaña, porque "son bañadores hechos por mujeres para mujeres. El hecho de que tengamos tan buena acogida es señal de que se sienten a gusto con los diseños y es que te van a quedar bien seguro porque hay cortes diferentes del mismo modelo para todos los tipos de cuerpo".

Esta vez se ha inspirado en Brasil, con sus colores tropicales, pero también con estampados de serpiente para las más atrevidas y también otros clásicos y atemporales de líneas geométricas. La presentadora sabe de patrones, de tejidos y de pespuntes, porque aprendió a coser gracias a su madre. que es modista.

Desde joven le gustó hacerse su propia ropa. Ante la pregunta de este medio de si no se plantea dar un paso más en esta faceta de diseñadora de moda, ella es clara: "No, porque mi profesión es otra, yo soy comunicadora, que es con lo que disfruto y con lo que me siento realmente identificada. Esta otra parte también la tengo desde pequeña cosía con mi madre. Claro que pensaba en diseñar algo y comercializarlo, así que ha sido un sueño para mí y disfruto mucho haciéndolo. Hay veces que me madre me ayuda, entre las dos vamos haciéndolo".

Desde que reside en Francia, sus viajes a España, donde desarrolla la mayoría de sus compromisos profesionales, son constantes, lo que complica un poco la intendencia familiar, teniendo cuatro hijos en casa. Aún así, Pilar le quita importancia: "Todo el mundo tiene que hacer un poco de encaje de bolillos cuando quiere organizarse. En mi caso, mi madre me ayuda con los niños y luego para eso está el colegio, que se tiran unas cuantas horas allí. Intentas acoplar primero su vida y luego la tuya. Ahora, por ejemplo, están de vacaciones, así que ha sido más fácil venir. No me puedo quejar de cómo me organizo, ni cómo estructuro mi vida, intento hacerlo lo mejor que puedo. Al final lo que te quita son horas de sueño". Eso sí, la presentadora confiesa que "en la medida de lo posible, siempre intento ir a dormir a casa con ellos".

Pilar y Sergio Ramos se casaron el 15 de junio de 2019. Gtres

Se siente feliz en París y asegura haberse adaptado perfectamente al estilo de vida. "Allí la gente es súper agradable y agradecida. Es una ciudad espectacular que tiene muchas cosas buenas. Nosotros, además, vivimos a las afueras, en el campo, y eso mis hijos lo disfrutan mucho. Estamos muy bien", asegura sonriendo. El próximo 15 de junio, Pilar y Sergio Ramos celebran cuatro años de casados, aunque llevan juntos desde 2011. Cuando se le recuerda esta fecha especial durante la entrevista, la comunicadora madrileña reconoce que ni se había acordado y hay una buena razón para ello: "Para mí nuestro aniversario es realmente cuando Sergio y yo nos dimos nuestro primer beso, el 21 de agosto, que es el día que celebro con más ganas e ilusión. El de la boda, pues vale, pero el realmente importante es ese día en que tú conoces a una persona y tu mundo cambia. Ese es el día importante para mí".

