De Resines a Navarrete: 4 amigos de Verónica Forqué desvelan cómo la recuerdan en el aniversario de su muerte

El 13 de diciembre de 2021, Verónica Forqué no pudo más. Una mañana de hace justo hoy dos años, esta figura sempiterna del cine español decidió quitarse la vida en el baño de su casa, ubicada en el madrileño barrio de Chamartín. El cuerpo sin vida de la celebérrima actriz, querida y admirada por todos, fue encontrado por la señora encargada del servicio de su hogar, una mujer de origen nepalí con la que tenía una relación extraordinaria y con la que se comunicaba en inglés.

Fue ella, Minuca, quien avisó a los servicios de urgencia del SUMMA 112 y a la Policía Nacional alertando de "un intento de suicidio". Los agentes y sanitarios que se desplazaron al domicilio nada pudieron hacer por ella. Así dijo adiós la mujer más galardonada de la historia de los premios Goya. Así se marchó una leyenda.

Con motivo del segundo aniversario de su fallecimiento, EL ESPAÑOL ha contactado Antonio Resines (69 años), Eduardo Navarrete (29), Candela Salguero (28) y Antonio Panizza (70), cuatro grandes amigos suyos que han tenido a bien recordar cómo era Verónica Forqué; para ellos, simplemente Vero, su Vero.

[Verónica Forqué lo regalaba todo y se deshacía hasta de sus Goya: su amigo íntimo cuenta cómo era]

1. Antonio Resines

Imagen de la serie 'Eva y Adán, agencia matrimonial', de Antonio Resines y Verónica Forqué. RTVE

Y si Forqué era un mito del cine patrio, no menos lo es Antonio Resines, quien ha querido tener unas hermosas palabras para mantener viva la figura de su amiga. Juntos trabajaron en proyectos como La vida alegre (1987), filme en el que daban vida a un matrimonio de médicos; El tiempo de la felicidad (1997) y la serie Eva y Adán, agencia matrimonial, emitida en la década de los 90. Forqué y Resines ganaron sendos Fotogramas de Plata en la edición de 1991 por su papel en esta serie de TVE.

"En el segundo aniversario del fallecimento de Verónica Forqué, Vero para los amigos, quiero tener un recuerdo muy cariñoso. Y también quiero recordar a todo el mundo que era una excelente actriz y una maravillosa persona. Salud", ha declarado Antonio Resines a este diario.

2. Eduardo Navarrete

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @veronicaforque

Eduardo Navarrete y Verónica Forqué forjaron una amistad imperecedera gracias a MasterChef Celebrity, el talent culinario que los unió para siempre. En conversación con este periódico, el diseñador reconoce que había quedado para comer con la actriz apenas un par de días antes de su triste desenlace. La recuerda con una sonrisa, como a ella le hubiera gustado. Habla de ella en presente y habla con ella todos los días.

"Yo la veo todos los días y hablo con ella todos los días. En mi casa tengo un pequeño altar con una foto de mi abuela, de mi padre y de la Vero. Y ahora voy a poner una de Itziar [Castro]. Les doy conversación, les canto. Vero era una de las personas más importantes de mi vida", rememora el creativo, emocionado, en conversación con este medio.

Verónica Forqué desfiló para Eduardo Navarrete dos semanas antes de su temprana marcha. Su aparición en la pasarela, dispuesta en el madrileño mercado de San Antón, se llevó todos los aplausos tras desfilar con un original modelo lleno de pailletes inspirado en el logo de El Corte Inglés y creado por Eduardo Navarrete. Fue su última aparición pública.

3. Candela Salguero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @veronicaforque

Agradecida por que este periódico haya contactado con ella para rendir tributo a su gran amiga, la actriz Candela Salguero prefiere dirigirse directamente a Verónica Forqué, con quien compartió tablas en la exitosa obra de teatro Las cosas que sé que son de verdad.

"Vero, te miraría a los ojos y no sé si se me llenarían antes de lágrimas o se me curvarían las comisuras hasta las hojas de nuestro árbol de la Familia Price", comienza diciendo Salguero. Y concluye: "Más de 80 funciones compartidas con Verónica para aprender que ni operamos a corazón abierto ni tenemos nada más que estar aquí y ahora".

4. Antonio Panizza

Antonio Panizza y Verónica Forqué el 10 de noviembre de 2021, un mes antes del fallecimiento de la actriz. Cedida

El estilista capilar Antonio Panizza y Verónica Forqué eran mejores amigos desde hace décadas. Tal era su nivel de amor que ella, que nunca daba valor a nada material, le regaló a él uno de sus cuatro premios Goya. En la vitrina personal de Panizza ahora residen dos: uno propio, logrado en 1999 por Mejor Maquillaje y Peluquería gracias a La niña de tus ojos (1998); y el de su Vero, a quien recuerda a este periódico cn positividad y alegría.

"La echo tanto de menos... Me reconforta mucho pensar en ella, con su sonrisa y esa alegría que la caracterizaba. Estar siempre positivo era uno de sus lemas", declara Panizza, una de las personas que mejor la conocía y más la quería. Según la información que maneja EL ESPAÑOL, en poder de Panizza también está el Feroz de honor que le entregaron a Forqué en 2018, algo de que él presume con orgullo.

Sigue los temas que te interesan