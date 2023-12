El nuevo proyecto de Álex González lejos de las cámaras: abrirá un restaurante en Madrid junto a Paco Roncero

Está siendo un año repleto de proyectos para Álex González (43 años), muchos de ellos relacionados con su carrera como actor y otros en los que se estrena como productor. Sin embargo, ahora el madrileño se lanza a una nueva aventura que nada tiene que ver con el mundo del cine y de las series.

Durante estos últimos meses, el intérprete de El Príncipe ha ido dejando píldoras sobre esta nueva andadura profesional en cada uno de los eventos a los que asistía, aunque sin poder dar demasiados detalles ante la falta de una confirmación oficial. Finalmente, Álex González ya puede hablar de ello.

"Me he metido en un negocio que no tiene nada que ver con lo mío. Ahora ya es oficial. Se trata de un negocio de hostelería", ha explicado el actor a EL ESPAÑOL. Una apertura que se ha retrasado más de lo esperado pero que ya es inminente: "Queríamos haber abierto ya, pero se va a mediados de diciembre".

Para esta nueva andadura empresarial, Álex González no estará solo. Se ha aliado con el prestigioso chef Paco Roncero (54), especializado en cocina de vanguardia y que cuenta con dos Estrellas Michelin.

El restaurante se llama Rhudo y abrirá sus puertas en el centro de Madrid, en la calle Velázquez 64, en pleno barrio Salamanca. Tal y como se ha mostrado el actor ante los micrófonos, se encuentra muy emocionado por este nuevo proyecto que nada tiene que ver con su faceta como intérprete, pero que afronta con la máxima ilusión.

Aunque no se conocen demasiados detalles del tipo de comida y de servicio que van a ofrecer, las redes sociales de Rhudo dejan entrever algunas pinceladas de lo que será este nuevo proyecto: "¿Y si volvemos al origen? A lo que nos define, incluso hoy".

Además, el chef Paco Roncero define con una frase en redes sociales que es lo que buscará en esta nueva propuesta: "Nunca me cansaré de explorar los matices ocultos dentro de una materia prima de calidad".

Sus otros proyectos para 2024

Con la apertura de Rhudo, se abre otro frente para Álex González en 2024. Es un año que se presenta cargado de proyectos audiovisuales en el que encabezará otros roles dentro del mundo de la interpretación.

Álex González. GTRES

Hasta ahora, el actor se ha dejado ver mostrando sus mejores dotes delante de cámara. Sin embargo, se está preparando para ponerse detrás de los focos y convertirse en productor. "Tengo ganas de hacer muchas cosas a todos los niveles y estoy feliz con eso. Cuando estoy interpretando me es inevitable estar pendiente de otros departamentos", confesaba a EL ESPAÑOL hace dos meses.

Fue hace dos años cuando Álex González tuvo un idea para una serie. Envío la propuesta a Disney para saber si le daban "la oportunidad de producirla junto a César Benítez" y sus deseos se hicieron realidad. En unos meses, comenzará la grabación, tal y como ha revelado a este periódico.

Además, en los próximos meses se estrenará The Other Side, una serie que protagoniza y que grabó durante un momento complicado de su vida tras el fallecimiento de su abuela. Tanto su personaje como en su vida privada, el actor "estaba en contacto con la pérdida".

