Paco Roncero desvela su rol más desconocido como chef: "Cocinamos habitualmente para la Casa Real"

El nuevo año tiene apenas unos días de vida, pero ha comenzado de la mejor manera posible, con el regreso de unos conocidos galardones gastronómicos que han reunido a los mejores chefs nacionales. El Hotel Las Letras de Madrid, ubicado en plena Gran Vía, se ha convertido en el escenario de la nueva edición de los Premios Monagud, que se han celebrado tras dos años de ausencia.

Una celebración marcada en rojo en los calendarios de los cocineros con más prestigio de España, que pasadas las 21 horas comenzaron a llegar al céntrico establecimiento, haciendo que se llenara de 'estrellas'.

EL ESPAÑOL estuvo presente en la cita y pudo vivir, desde dentro, un auténtico desfile de personalidades del mundo de la cocina, entre quienes se encontraban Pepa Muñoz, Alberto Chicote, Ramón Freixa, Jordi Roca, Ángel León y Paco Roncero, con quien este medio pudo charlar antes de la entrega de los galardones.

Toño Pérez, Ángel León, Alberto Chicote y Paco Roncero en los premios Montagud. Gtres

El ganador de dos Estrellas Michelín y tres Soles Repsol, cercano y muy agradable, aseguró a este medio estar encantado con la velada. "Es una fiesta que todos teníamos apuntada en el calendario y no podía faltar nadie. ¡Mira cómo está esto! Está a reventar. Hay otras fiestas en otras partes. ¿Pero dónde más ves a toda esta gente? Pues aquí, que es la fiesta del cocinero".

Una conmemoración en la que, además de reencontrarse con amigos y compañeros de profesión, Paco pudo celebrar el gran éxito que tuvo en el 2022, un año que, en sus palabras, fue "muy bueno tanto a nivel personal como laboral". No es para menos, pues entre sus éxitos se encuentra el haber sido el encargado de preparar la cena que los reyes Felipe (54) y Letizia (50) ofrecieron, como anfitriones, a los miembros de la OTAN con motivo de la cumbre celebrada el pasado mes de junio en Madrid.

"¡Fue brutal! Hicimos un trabajo bastante bonito , y la verdad es que tuvo muchísima repercusión", cuenta Roncero, que además desvela a este medio que no era su primera vez junto a los Reyes. "Nosotros cocinamos habitualmente para la Casa Real", añade, descubriendo además que es un servicio que no solo prestan a la institución española: "Es algo que también hacemos para diferentes casas reales del mundo. Entonces, la verdad es que ya estamos bastante acostumbrados. Y nos gusta, la verdad es que sí".

Paco Roncero en los premios Montagud. Gtres

Si bien asegura que no suele repetir platos, pues buscan sorprender a los royal, hay algo que mantienen: "Siempre intentamos hacer cosas nuevas y diferentes para que no se aburran, con producto de temporada y muchas veces si podemos, también con producto de Madrid".

Para el almuerzo de los Reyes y los dirigentes del mundo celebrado en el Palacio Real, por ejemplo, diseñó un menú de 13 aperitivos -entre ellos, bogavante con sopa de aceite y pomelo rosa, aceituna esférica, sardina marinada con salsa romescu, ceviche de corvina con leche de tigre, kikos con aguacate y gazpacho al aceite de albahaca-, un principal de merluza con salsa meunière, tapioca y huevas de trucha. De postre, espuma de coco, granizado de menta y fruta de la pasión.

Una degustación de productos nacionales reinventados que le ha llevado al éxito internacional, ya que de cara a este 2023 tiene grandes planes. "Estamos con el proyecto del restaurante Sublimotion, viendo si hay gente interesada en él en diferentes partes del mundo. La verdad que es un proyecto muy bonito que nos ofrece mucho. Ya estamos en Dubái y estamos negociando con Estados Unidos y con Arabia Saudí".

Con tanto trabajo en los fogones, se podría pensar que Paco Roncero no tiene más planes, pero nada más lejos de la realidad ya que también tiene muy presente el mundo de la televisión. "Este año he tenido la oportunidad de hacer un programa en Telemadrid y estoy viendo otras oportunidades en televisión para este 2023. Me gusta, aunque también hay que compaginarlo".

