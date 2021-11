La verdad tras el bocadillo perfecto de Paco Roncero que se vuelve viral por el aceite que le pone

El vídeo es de 2018, pero cada cierto tiempo vuelve a la palestra por lo peculiar de la receta. El chef Paco Roncero, cocinero del Casino de Madrid, nos da en un vídeo las claves para el bocadillo perfecto. Necesitaremos pan, papada ibérica, tomate, pimentón y aceite. Mucho aceite.

El vídeo, publicado por la revista Esquire, muestra una receta sencilla y que haría babear a os paladares más exigentes. El relleno del bocata es el corazón del tomate y lonchas de papada ibérica, todo ello, acompañado de pimentón, sal y aceite.

Aunque este vídeo generó muchas risas entre los internautas y una riada de comentarios graciosos (ejemplos abajo), lo cierto es que la cantidad de aceite tiene su razón de ser. Hace el bocadillo más digerible y la cantidad de pan resulta menos pesada. Quizás se pasó un poco, sí, pero no tanto.

Este vídeo se hace viral cada cierto tiempo por los desternillantes comentarios en referencia a la cantidad de aceite que utiliza el chef. Además de regarlo por dentro, al cerrarlo, le da una buena pincelada en la parte superior. Y el pan que usa ya es de aceite, en sus propias palabras.

Una vez visto el vídeo, le recomendamos que se dé un paseo por la sección de comentarios y disfrute. Algunos ejemplos: "¡Después de ver el vídeo ya no me salta la cadena de la bici! Simplemente GRACIAS"; "Buenos días Paco. Quería contarte que llevo poquito tiempo con brackets metálicos puestos, y la verdad es que me molestaba bastante masticar. Quería darte las gracias porque desde que me comí tu bocadillo, ahora mastico como si fuera una máquina de coser"; "Paco, tengo 100 hectáreas de olivos, ¿me daría para un bocadillo entero o mejor no me arriesgo y preparo solo medio?".

Asimismo, también hay comentarios que hacen un paralelismo con el aciete de un vehículo. Por ejemplo: "¿Cada cuántos kilómetros se le cambia el aceite al bocadillo?"; "Está bastante rico pero se te ha olvidado ponerle la correa de distribución, Paco"; "Gracias Paco. Los anteriores bocatas se gripaban y no sabía".

El nivel de ocurrencia es tal que hay comentarios dedicados a alabar los propios comentarios. "De vez en cuando, la vida te regala cosas únicas y maravillosas como los comentarios de este vídeo".

