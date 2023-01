La enfermedad de Ivana Icardi provocada por el estrés y la mala alimentación

De reality en reality, y tiro porque me toca. Desde hace casi tres años el apellido Icardi es un poco más conocido en España y no solo en lo que respecta a los amantes del fútbol. Ivana Icardi (27 años) se hizo un hueco en la amplia lista de personajes que han pasado por Supervivientes: Honduras, demostrando su experiencia en producciones similares (diferentes versiones de Gran Hermano) tanto en su Argentina natal como en Italia.

Además de una buena cuota de popularidad, la modelo sudamericana se llevó del programa una relación sentimental con Hugo Sierra (49), repitiendo el patrón de su estancia en Gran Hermano de Argentina, cuando acabó siendo pareja del ganador de la edición de 2016. Esta trayectoria televisiva, además del hecho de ser hermana del futbolista Mauro Icardi (29), han hecho que la vida de Ivana Icardi pase a tener cierto interés para la audiencia, como demuestran los más de 979.000 seguidores que tiene en Instagram.

En esta red social Ivana Icardi no duda en mostrar detalles de su día a día, incluso relacionados con su hija o con su propia salud, un ámbito sobre el que también se sinceró en el canal Dulce Ivana, de Mtmad. Sin ir más lejos, el pasado 23 de diciembre la exconcursante de Supervivientes se mostraba al natural, sin maquillaje, para explicar un problema que arrastra desde hace tiempo: "No me hubiera imaginado nunca grabar este capítulo, no soy una persona acomplejada, aunque sí lo fue en el pasado, en la adolescencia, a causa de los granitos".

Ivana Icardi mostró en su canal de Mtmad su brote de acné. Mtmad

Cuidados

La influencer siguió hablando de este asunto, al que se refirió como "esos asquerosos amigos que no se nos van nunca a muchas personas, como a mí". Visiblemente emocionada, Ivana Icardi explicó que "mis granos son siempre debidos a los nervios o de comer mal", una definición que concuerda con la del acné. Se trata de un trastorno de la piel que aparece cuando los poros se ven obstruidos por grasa o células muertas.

Lejos de la creencia popular, no se trata de un fenómeno exclusivo de la adolescencia. Como sucede con nuestra protagonista, muchos adultos siguen padeciendo sus efectos durante años, siendo un trastorno de carácter persistente. En los casos más severos es recomendable acudir al dermatólogo para tratarlo. Bajo vigilancia médica o no, lo cierto es que los pacientes suelen experimentar mayores brotes cuando sufren cambios hormonales (razón por la cual puede aparecer en las mujeres con mayor frecuencia durante la menstruación), como reacción a ciertos medicamentos y, como explicaba Ivana Icardi, por llevar una mala alimentación o verse sometidos a cierto estrés.

La actuación médica suele centrarse en el control del acné y de las cicatrices que éste deja en la piel, especialmente en la cara. Para su tratamiento se puede recurrir a los medicamentos de uso tópico u orales, aunque a veces también se opta por métodos como la exfoliación química, el drenaje, la fototerapia o la infiltración con esteroides.

Con todo, el principal problema derivado del acné tiene que ver con la salud mental. Muchos pacientes pueden sufrir ansiedad o problemas de autoestima, algo de lo que también habló Ivana Icardi en su vídeo: "Estaba muy frustrada, para mí era lo peor del mundo, fue horrible tener que ir al instituto. En esa época jugaba al baloncesto y no quería ni sudar, iba maquillada. No podía quitarme esa máscara del maquillaje. Muchas veces ni siquiera me limpiaba la cara por la noche, y eso que no dormía con nadie".

Ivana Icardi se emocionó al hablar de su problema dermatológico. Mtmad

Por estos motivos es aconsejable no solo mantener una buena higiene de la piel, sino además evitar situaciones que puedan favorecer la aparición de los granos, como el uso de agentes irritantes, la exposición al sol sin protección o no limpiar bien las zonas propensas tras realizar ejercicio físico.

