Mauro Icardi explota ante sus seguidores: sus problemas con el PSG y con Wanda Nara

No hay problemas en el paraíso. Al menos eso es lo que ha dejado entrever el futbolista Mauro Icardi ante sus seguidores de Instagram. El delantero se quedó fuera de la convocatoria del Paris Saint-Germain para el estreno en la Ligue-1, en esta nueva temporada 2022/2023, y algunos han señalado que esta situación se debe a los problemas personales que atraviesa con su mujer, Wanda Nara.

Tal y como señalaron diversos medios franceses, el futbolista argentino no pudo entrar en la lista para el partido ante el Clermont por tener que "dirimir asuntos privados". Incluso L'Équipe o Le Parisien, muy cercano este a la actualidad del PSG, recogieron la presunta pelea que habrían mantenido el propio Icardi y Wanda.

Se ha apuntado incluso que existen unos audios en los que la representante argentina hablaría abiertamente de su posible separación de Mauro Icardi. El delantero no entró en la convocatoria para el primer partido de la campaña en la Ligue-1 y se marchó a Ibiza junto a Wanda Nara. Según los medios galos, para protagonizar un nuevo acercamiento.

En las imágenes publicadas por el propio jugador se le puede ver feliz junto a su mujer e hijas. Pero ante todos los rumores, explotó y explicó la realidad de lo sucedido en su perfil: "Dejen de inventar mierdas, la decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento. El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo, por el cual me pagan".

"Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busque ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o un periódico, infórmense con la realidad. Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi TRABAJO nos dieron días de reposo, y cada uno los aprovecha como quiere y con quien quiere eligiendo su propio destino. Les mando un beso", agregó.

Meses complicados

Lo cierto es que Icardi no pasa por su mejor momento. En lo que a su vida personal se refiere, los problemas con Wanda Nara se remontan a hace unos meses, cuando se destapó la posible infidelidad del futbolista con la actriz China Suárez. Pero tampoco lo ha tenido fácil en lo profesional.

El rol de Icardi en el PSG es cada vez más testimonial. Relegado a un segundo plano, los rumores sobre una salida en verano se fueron intensificando con el paso de las semanas. Que Galtier lo dejase fuera de la convocatoria es otro síntoma de que no cuenta. Todavía queda margen para un movimiento antes del cierre del mercado de fichajes. Pero el tiempo se agota y el argentino sigue en la cuerda floja.

