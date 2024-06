Ayala, sólo ante Ayuso y el centro de menas por el que le llaman "racista": "Lobato ni me llama, Más Madrid tampoco"

Javier Ayala, el alcalde de Fuenlabrada y el socialista con más votos de la Comunidad de Madrid, se siente solo. No por sus vecinos, quiénes entienden a la perfección su proyecto socialista (le han dado la mayoría absoluta), sino por su propio partido (PSOE). Para ser más exactos por su secretario general, Juan Lobato.

Y es que, después de que la Comunidad de Madrid haya decidido poner en marcha de manera unilateral un centro de acogida de menores no acompañados (MENAS) en La Cantueña, Ayala ha emprendido una lucha solitaria contra este proyecto.

No es que esté en contra de acoger MENAS en su municipio, sino de las formas con las que se ha hecho: en un edificio que no se cedió para eso, sin un proyecto público y sin colaboración entre administraciones.

Su posición ha sido calificada por el Partido Popular como "racista" y, aunque el presidente del Gobierno cerró la campaña electoral de las europeas en su municipio, no le han "gustado" algunas actitudes dentro del propio PSOE.

Desde fuera, las declaraciones de Ayala se han interpretado como una zancadilla al secretario general del partido en Madrid y una forma de intentar "quitarle" el sitio a Juan Lobato quien ha dado la callada por respuesta.

Hay que recordar que Ayala y Lobato se enfrentaron por regentar la secretaría general socialista hace tres años y el segundo, que se decía que era el 'hombre de Ferraz' ganó.

Tras haber realizado una entrevista con Europa Press en la que reprochaba la actitud silenciosa de Lobato, el alcalde de Fuenlabrada no ha recibido ninguna llamada del secretario general del PSOE madrileño. Algo que no le ha sentado bien. "Ha habido silencios muy significativos", adelanta en conversaciones con Madrid Total previas a una entrevista que se publicará este domingo.

Asegura que no quiere quitar el puesto a nadie y que sólo quiere manifestar que hay "un problema muy importante" con la decisión de la Comunidad de Madrid que, a su juicio, no afecta solamente a Fuenlabrada, sino que es de ámbito regional. Y, por tanto, se deberían de haber implicado los partidos de izquierdas.

Política migratoria

En declaraciones a este diario, Ayala asegura que le parece "de suma importancia" que el secretario general de su partido en Madrid se manifieste respecto del centro de MENAS. Cree que más allá de su ubicación en Fuenlabrada, es una cuestión de "política migratoria".

"El Partido Popular dice que soy un alcalde racista y no es así. Esto es una cuestión de modelo. Yo defiendo un modelo progresista donde se tiene que acometer la migración como un desafío, no como un problema", declara el alcalde.

Es por eso por lo que se ha sentido "sólo". Nadie ha avalado lo que él ha dicho ni le ha dado a la razón frente a la Comunidad de Madrid. "No es una campaña en contra del secretario general ni mucho menos. No tiene un ámbito interno definido. De hecho, he puesto en valor que el delegado del Gobierno, que fue alguien que no estuvo en las primarias apoyándome, se ha pronunciado al respecto", sintetiza.

Así las cosas, insiste en que no es una caza de brujas contra Lobato, sino una forma de poner encima de la mesa quien le ha apoyado frente a Ayuso y dar un "tirón de orejas" al que no ha defendido a un alcalde que hace una política de izquierdas.

A la pregunta de si ha escrito a Lobato para pedirle su apoyo en toda esta situación, Ayala destaca la "responsabilidad" de Lobato al frente del PSOE madrileño. "Yo cada vez que me levanto por las mañanas veo que ocurre en mi municipio", ejemplifica. Él cree que alguien como Lobato debe saber "dónde están los puntos calientes de la Comunidad".

Llevaremos al Defensor del Pueblo el proyecto de la Comunidad de Madrid para habilitar un centro de menores no acompañados en La Cantueña, edificio municipal cedido para otro uso, que no reúne los requisitos, y además no cumple con los parámetros de derechos humanos que fija el… — Javier Ayala / ❤️ (@JavierAyalaO) June 27, 2024

En este tipo de situaciones en las que, según Ayala, esto va de "dos modelos" y dos formas de afrontar la migración, el alcalde también echa en falta el apoyo de más agrupaciones de la izquierda, como Más Madrid.

"Claro que he echado de menos que Más Madrid llame a este alcalde para preguntarle qué es lo que está ocurriendo. No podemos abandonar espacios porque el Partido Popular de Ayuso lo absorba todo", se lamenta.

Por eso, él asegura que seguirá dando un paso al frente y defendiendo su postura contraria al centro de MENAS en la Cantueña. Un reproche que ha elevado judicialmente por tres vías, aunque la Comunidad de Madrid, asegure que lo va a poner en marcha antes de septiembre. ¿El presupuesto a invertir pese a que exista la posibilidad de que lo paralice un juzgado? Siete millones de euros.