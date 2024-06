Guerra abierta entre Almeida y el delegado de Sánchez en Madrid: "insultos", baile de invitaciones y una amenaza

Primero fue Isabel Díaz Ayuso quien hace meses se las vio con el delegado del Gobierno de Sánchez en Madrid, Francisco Martín. Ahora es el turno de José Luis Martínez-Almeida. Desde el Ayuntamiento creen que el representante gubernamental "está tratando de adoptar" el papel de "jefe de la oposición" en la capital. Desde Delegación, al contrario, perciben un "bloqueo" por parte de Cibeles. La tensión entre ambas instituciones ha llegado a su punto álgido esta semana, con la amenaza del alcalde -no consumada, por ahora- de romper relaciones con el hombre del presidente en la región.

El pasado martes, el Palacio de Cibeles acogió el debate sobre el estado de la ciudad. Se trata de un pleno que se celebra una vez al año y donde el alcalde hace balance del curso político. Martín asistió. Pero, según denunció, no había recibido invitación y su equipo tuvo que pedirla. Una vez ahí y tras escuchar al alcalde, criticó duramente su discurso y habló del "bloqueo" al Gobierno de España desde las instituciones madrileñas.

Sus declaraciones no sentaron nada bien al primer edil. Almeida se lo tomó como un desprecio más de Martín y contestó que se iba a replantear las invitaciones al delegado a actos municipales. Esta semana, además, queda otra fecha señalada en el calendario de la ciudad: la festividad de San Juan, patrón de la Policía local de Madrid, que se celebra este viernes.

Los vecinos y vecinas de Madrid reclaman que las administraciones seamos capaces de colaborar y trabajar conjuntamente.



Hoy, en el #DECMadrid2024, no he escuchado al alcalde @AlmeidaPP_ ningún mensaje que indique que está realmente dispuesto a cejar en la confrontación y el… pic.twitter.com/Zn1I8T9K0H — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) June 25, 2024

Desde el Ayuntamiento de Madrid vamos a replantearnos la relación institucional con el delegado del Gobierno.



No podemos permitir que aproveche este debate para insultar al Gobierno de la ciudad. Nos hemos cansado de sus insultos. @AlmeidaPP_ #DECMadrid2024 pic.twitter.com/mPJyl0zhpc — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) June 25, 2024

Por eso, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de este jueves, la pregunta era obligada: "¿El delegado va a estar en el acto?", preguntó un periodista a la vicealcaldesa y portavoz de Cibeles, Inma Sanz. En ese instante, aún por la mañana, la 'número 2' de Almeida dijo que desconocía sí se había invitado o no a Martín. Aunque Sanz, que además es concejala de Seguridad y Emergencias, cargó duramente contra el representante de Moncloa en la región.

Primero, aclaró que la posible ruptura de relaciones era expresamente con Martín y no con la Delegación de Gobierno, con quien Cibeles trabaja "de manera coordinada" todas las semanas. Después, reprochó a Martín que acudiera al debate para "meterse" e "insultar" a la Corporación municipal. Y, por último, criticó su actitud de "confrontación permanente" con la Comunidad y el Ayuntamiento para "ocultar tanto su negligencia como su ineficacia" en sus competencias. "No es de recibo el papel que está tratando de adoptar como jefe de la oposición". A juicio de la vicealcaldesa, Martín se dedica a "opinar y a interferir" sobre asuntos que no le corresponden.

Invitación a 24 horas del acto

Pese a la crudeza de Sanz y la amenaza de ruptura, el Ayuntamiento cursó la invitación a lo largo del jueves. Según la Delegación, llegó a las 15 horas, "con menos de 24 horas de antelación": "No es una forma de proceder adecuada". En cualquier caso, Martín se trasladará a Retiro para asistir a la entrega de premios de la Policía Municipal en "pro de continuar con la actitud de mano tendida en las relaciones institucionales" con Sol y Cibeles.

"El delegado del Gobierno ha considerado realizar todas las acciones posibles, con las molestias ocasionadas, y retrasar la convocatoria de la Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Vial de Madrid que tenía prevista presidir [el viernes] para poder asistir al acto de celebración del patrón de la Policía Municipal de Madrid", detallaron fuentes de su equipo a última hora de la tarde.

El patrón se celebrará por la mañana. Acudirán los grupos políticos, además del delegado. Ahí se verá si la tensión va a más o si se queda en conato. Lo que está claro es que, de momento, la amenaza del Ayuntamiento de romper con el hombre de Sánchez en Madrid no se ha consumado.