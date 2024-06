Ayuso cierra filas con Feijóo en el pacto sobre el CGPJ pero desconfía del PSOE: "Si no cumple, quedará como trilero"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha apoyado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el acuerdo alcanzado con el PSOE para la renovación y posterior reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La dirigente regional espera, en cualquier caso, que los socialistas cumplan con su palabra. Si no lo hacen -ha dicho- quedarán "como trileros" a ojos de Europa.

Así lo ha manifestado Ayuso este jueves durante una entrevista en Espejo Público (Antena 3), donde ha tildado de "éxito sin precedentes" haber "sentado a Europa" para abordar esta cuestión, enquistada durante años. "Que pueda haber unos contrapesos dentro de este órgano es importante, puesto que luego después dependen de él los nombramientos de Tribunal Superior, Tribunales Superiores regionales y, por tanto, el día a día del Poder Judicial…", ha celebrado.

A renglón seguido, ha advertido que todavía siguen faltando "contrapesos" en otros órganos que cuelgan del Estado. "Desde que este Gobierno ha llegado al frente del mismo no los ha respetado y si esto (el pacto sobre el CGPJ) consigue, por tanto, dar esa fortaleza dentro del Poder Judicial, yo me encuentro más tranquila".

Sobre el papel de Feijóo, la baronesa popular ha destacado el "cuidado y respeto" con el que el líder de su partido ha tomado la decisión. "Nos ha consultado, ha valorado, pero luego ha tomado una decisión que es muy valiente y, sobre todo, tan inteligente como es sentar a la Unión Europea para que vea si se cumple o no se cumplen los compromisos de despolitizar la justicia y que vea, de esta manera, que todo lo que venimos denunciando desde el Partido Popular está ahí", ha expuesto.

En cuanto a las declaraciones del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha afirmado que el acuerdo no compromete al PSOE a impulsar un nuevo sistema de elección de los jueces, Ayuso espera que, a pesar de estas palabras, los socialistas cumplan porque si no "a ojos de toda Europa van a quedar como trileros". "Espero que no sea otra vez un intento de engañar porque no tenemos muchas más oportunidades", ha agregado.

Para la política madrileña, la "firmeza" de Feijóo con su decisión permitirá que los "nacionalistas y la ultraizquierda que están dentro del Gobierno" tengan "las manos mucho más atadas".

Al mismo tiempo, ha recordado que ella ha "desconfiado" mucho del Ejecutivo de Pedro Sánchez por "muchos motivos". A su juicio, por ejemplo, el Gobierno central ha "convertido" al Constitucional en un órgano "que hace política, que enmienda la plana al Tribunal Supremo y que toma decisiones que "no son propias" de tal organismo judicial. En este sentido, ha ahondado en que el TC no respeta la autonomía de las comunidades autónomas con decisiones en temas fundamentales que "hacen polvo" a la Administración madrileña.

También ha mostrado su preocupación porque el Constitucional haya "corregido a los jueces" en asuntos que afectan a la "mayor trama de corrupción de la historia, los EREs de Andalucía, o graves delitos en Cataluña".