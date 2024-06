El novio de Ayuso pide multar al PSOE y Más Madrid por filtrar a los medios datos de su causa por fraude fiscal

Carlos Neira, el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha solicitado que el PSOE y Más Madrid sean multados por las filtraciones que, según él, están haciendo estas dos acusaciones populares en favor de varios medios de comunicación, a los que habrían suministrado datos de la causa en la que está investigado su cliente.

Por ello, el letrado ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid un escrito, al que ha tenido acceso este periódico. En él, solicita que se sancione con 10.000 euros a los abogados de ambos grupos políticos, con 6.000 euros a las dos formaciones políticas y que se eleve la fianza que se les ha impuesto al PSOE y a Más Madrid para poder estar personados en el procedimiento.

Todo ello ocurre después de que, este lunes, ambos partidos consiguieran aplazar la declaración como investigado de la pareja de Ayuso. La fecha coincidió con un viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera de España.

Con esta solicitud, el PSOE y Más Madrid consiguieron atrasar la declaración de González Amador, quien seguirá, por el momento, investigado por fraude fiscal. Además, este movimiento retrasa la posibilidad de, como pretende el novio de Ayuso, firmar un pacto con la Fiscalía y con la Agencia Tributaria, a través del cual pague una sanción y esquive un juicio y la hipotética pena de cárcel.

Ahora, el abogado del novio de Ayuso, en su escrito, cita la nota de prensa que los socialistas remitieron a los medios este lunes. Neira asegura que, los metadatos de dicho comunicado constatan que fue redactado por Belén Labadié, actual directora de comunicación del Consejo de Estado.

El letrado se queja de que esta dirigente haya tenido acceso a datos que investiga la Justicia. Al no formar parte Labadié del procedimiento judicial, el abogado de González Amador considera "injustificable" que el PSOE le haya facilitado información y que, con ella, se haya redactado una nota de prensa sobre las empresas del novio de Ayuso para facilitarla a los medios.

Aplazada la declaración

El lunes, la juez Inmaculada Iglesias suspendió, por segunda vez, la declaración de Alberto González Amador como investigado por supuestos delitos de fraude fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021.

A través de un escrito conjunto, las acusaciones populares ejercidas por el PSOE y por Más Madrid, pidieron suspender este acto para reclamar a la juez más diligencias y debido a que atribuyen al investigado más delitos de fraude fiscal y de falsedad documental. Pero no sólo esos: también, el de falsedad contable, administración desleal y de corrupción en los negocios.

"Consideramos que existen elementos indiciarios para poder considerar, al menos, la comisión del tipo agravado de los delitos contra la Hacienda pública (...) por la concurrencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable", anunció el PSOE en su nota de prensa.

En ella también detallaba los motivos que le han llevado a solicitar nuevas diligencias y mencionaba varias compañías que, a juicio del partido, fueron utilizadas por González Amador como "empresas pantalla de sus actividades profesionales".

Ahora, en su escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 19, Neira reprocha que "minutos antes" de la declaración de González Amador los dos partidos solicitasen la suspensión del interrogatorio, pese a estar personados en la causa desde hace varios meses.

No obstante, fuentes de las acusaciones populares señalan a EL ESPAÑOL que su petición no estuvo ultimada hasta instantes antes de la hora prevista para iniciar el interrogatorio, ya que la documentación de la causa es "muy extensa", por lo que no había sido posible para los letrados del PSOE y de Más Madrid estudiarla en su totalidad.

El abogado del novio de Ayuso, por otro lado, tacha de "ridículo" este intento de ampliar la causa a nuevos delitos. "Por ejemplo, el de administración desleal de don Alberto González Amador de su propia sociedad unipersonal (esto es, [un delito contra] sí mismo)", expone en su escrito.

Acuerdo

Tal y como confirmó la Fiscalía de Madrid, al conocer la investigación en su contra, el abogado de González Amador en este procedimiento mostró la disposición de su cliente a alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público y reconocer los delitos que se le atribuyen.

Por el momento, dicha opción ha quedado en suspenso, dado que la juez deberá a partir de ahora estudiar el escrito presentado por Más Madrid y el PSOE y que le atribuye nuevos delitos. También deberá decidir sobre la petición de González Amador de multar a ambos partidos.

Aún no está fijada la nueva fecha de la declaración del novio de Ayuso y del resto de investigados: tres personas de Sevilla y un mexicano, que también estaba previsto que declarasen este lunes y no lo hicieron al aplazarse el acto.