Ortega Smith se burla del chotis de Almeida que mezcló el "tango con una 'haka'" y el alcalde contesta: "No ofende"

José Luis Martínez-Almeida y Javier Ortega Smith se han enzarzado este martes en un atípico cruce de acusaciones. En pleno debate sobre el estado de la ciudad, que se celebra una vez al año, el portavoz de Vox ha llegado a burlarse de episodios protagonizados por el alcalde, como el "balonazo a un niño" donde no pidió "perdón" o el chotis que bailó que parecía una "mezcla de tango con la haka neozelandesa del rugby". El primer edil ha recordado a Ortega que ya no tiene "ningún tipo de influencia orgánica" en el partido de Santiago Abascal: "Supongo que por algo será".

El Palacio de Cibeles ha acogido esta sesión extraordinaria después de dos años. En 2023 no se celebró porque coincidía con año electoral. El alcalde ha hecho balance de su primer año con mayoría absoluta. Para ello, ha realizado una primera intervención, más extensa, donde ha destacado las medidas de su Gobierno en los últimos 12 meses. Después, los portavoces de los grupos de la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) han pronunciado sus respectivos discursos.

Seguidamente, el regidor ha ejercido su derecho a réplica. Y, de la misma manera, los portavoces le han contestado de nuevo. Como broche al debate, el alcalde ha vuelto a intervenir y ha cerrado la sesión.

En su primer turno de palabra, Ortega-Smith ha recordado que Esperanza Aguirre dijo de Almeida que era una persona "sin principios".

Como respuesta, el primer edil ha resumido el discurso del representante municipal de Vox como un "refrito" y como una intervención "desvalazada", "no trabajada" y hecho "a base de tópicos". "Se ha convertido en una caricatura de sí mismo", le ha espetado a Ortega.

Ha sido en su segunda y última contestación desde el atril cuando Ortega-Smith ha hablado sobre las "gracietas" del jefe del Ejecutivo de la capital. "Puesto a hacer caricaturas... Ver al alcalde de Madrid pegándole un balonazo a un niño y no pidiéndole perdón y haciendo la gracieta, es una caricatura. O ver al alcalde de Madrid, al estilo Benny Hill [actor y humorista británico ya fallecido] inaugurando una placa y que tire de la cuerda y le caiga el palo de la cuerda en la cabeza del que tiene al lado, es una caricatura. Pero ya, hablando de caricaturas, ver al alcalde queriendo hacer que baila el chotis y aquello parezca una mezcla de tango con el 'haka' neozelandés del rugby... Caricatura mayúscula", ha enumerado.

En el turno de palabra que ha cerrado el debate, el alcalde popular ha respondido al líder de Vox en la capital que "no tiene la capacidad" para ofenderle. "No ofende quien quiere, sino quien puede", ha manifestado, recordando el refranero y refiriéndose a las intervenciones previas de Ortega, no concretamente a las burlas sobre las "gracietas" del alcalde.

"A las pruebas me remito, ya no es ni secretario general [de Vox] ni tiene ningún tipo de influencia orgánica, supongo que por algo será. No me voy a meter", ha agregado el dirigente popular.