Almeida se va a Maldivas y a Bután de luna de miel y estará 15 días fuera: la Alcaldía, en manos de una zamorana

Quedan pocas horas para el gran día. José Luis Martínez-Almeida nunca antes "había estado tan nervioso" ni "tan feliz". Este sábado se casará con su prometida en una famosa parroquia de la calle Serrano. En la selecta lista de invitados figuran la cúpula mayor del PP, aristócratas o el rey Emérito. También asistirá Inma Sanz, la mano derecha del alcalde. Será ella quien, a partir de este fin de semana, se quede a los mandos del Ayuntamiento de Madrid mientras el primer edil disfruta de su luna de miel con Teresa Urquijo en las Islas Maldivas y en Bután.

El primer edil aborda este viernes con un único acto institucional: la firma de un convenio de Transformación Digital de los servicios a la ciudadanía con la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos. De esta forma, culminará su semana de trabajo junto a Isabel Díaz Ayuso. Este jueves, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal, Almeida reconoció que estos días se los ha pasado "resoplando" de los nervios y esperando a que llegase ya la señalada fecha.

El enlace matrimonial tendrá lugar en la Parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, conocida como la iglesia de los Jesuitas de Serrano, en plena 'Milla de Oro' de la capital. Después del 'sí quiero', los invitados se desplazarán a una finca de Colmenar Viejo, 'El Canto de la Cruz', propiedad de los abuelos de la novia, para celebrar el convite.

A partir de entonces comenzará la desconexión del primer edil, que realizará un viaje paradisiaco a Asia junto a su mujer. El regidor estará ausente durante 15 días. Pero Cibeles no parará los motores. "Ya he avisado en casa de que no me esperen por las noches estas dos semanas porque la agenda institucional es extraordinaria", bromeó Sanz en la misma comparecencia del jueves.

La zamorana detrás de Almeida

Nacida en Zamora en 1977, Sanz se mudó cuando apenas tenía 11 años a una capital que se "lo ha dado todo". Quince años son también los que Inma Sanz lleva trabajando con Martínez-Almeida. Ambos coincidieron primero en la Comunidad de Madrid y, después, en el Consistorio de la capital. De hecho, fue su jefa de campaña en las elecciones municipales de 2019 (que auparon al popular como alcalde) y en los pasados comicios de mayo de 2023, donde el PP se consagró con mayoría absoluta.

Gracias a esta situación anómala, la Alcaldía volverá (en funciones) a manos de una mujer cinco años después de la 'era' Manuela Carmena. El jueves, Almeida se deshizo en elogios hacia Sanz y el resto del "equipazo" que conforma el Gobierno municipal, con la vicealcalcesa y portavoz, Inma Sanz, a la cabeza. Ella, por su parte, asume el reto como un "honor", con "ganas" e "ilusión".

En otro acto el miércoles, la política zamorana lanzó el mismo mensaje sobre sus próximas dos semanas como 'jefa' de la Cibeles: "Desde luego, Madrid no se va a parar estos 15 días". Lo dijo consciente de que cuenta con el viento a favor: "Hace tiempo que estamos con un proyecto muy sólido en marcha, con una mayoría absoluta que permite tomar decisiones mucho más rápido que lo que hacíamos en el mandato anterior y tenemos muchas cosas que hacer por delante".

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante un pleno en el Ayuntamiento. Diego Radamés Europa Press

Dentro de la guardia pretoriana de Almeida, Inmaculada Sanz ocupa de forma clara el escalafón más alto como primera teniente de alcalde. Como concejal portavoz, es la encargada de dar a conocer todos los jueves los anuncios de la Junta de Gobierno de Madrid en rueda de prensa. Además de la Vicealcaldía y la portavocía, su cartera incluye otras dos funciones claves en una ciudad como Madrid: Seguridad y Emergencias.

Que Sanz sea la máxima responsable de la capital estos 15 días es una decisión que está respaldada por la legislación. La Ley 2/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid, en su artículo 15, da al alcalde la potestad de nombrar entre los miembros de su Junta de Gobierno a los Tenientes de Alcalde. Estos serán los encargados de suplir al regidor en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

Dentro de esta línea 'sucesoria', tras Sanz, se encuentra la otra mano derecha de Almeida dentro del Ejecutivo, Borja Carabante, delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y segundo teniente de alcalde. Después, como tercera teniente, se sitúa la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz. Otra norma, el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, establece que no es necesario un decreto de suplencia para que el teniente de alcalde correspondiente supla al primer edil.

La desconexión de Almeida de la capital se prolongará, al menos, hasta después del fin de semana del 20 y 21 de abril. Lo que sí es seguro y confirman desde su entorno es que acudirá en la entrega de los premios Laureus World Sports a los mejores deportistas en 2023. Esta ceremonia se celebrará en Madrid el mismo lunes 22 en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento.