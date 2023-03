Los secretos de la amistad "impresionante" del Papa con Carmena: el christmas 'antijesuita' que inició todo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, esperaba "emocionado" a que llegara este pasado sábado. Era el día de su audiencia con el papa Francisco. El regidor, católico practicante, nunca había conocido en persona al pontífice. Ya en el Vaticano, cuando llegó su turno, Almeida hizo una reverencia a Francisco y le estrechó la mano. Y en ese momento, el papa exclamó: "El heredero de la gran Manuela". Se acordó así de la antigua alcaldesa, Carmena, a la que le une, según reveló ella, una "impresionante" relación. Todo comenzó con un christmas que Carmena envío a Bergoglio en 2016.

Desde el sábado, Martínez-Almeida puede presumir de sus fotografías con el papa. De Carmena y Francisco juntos no hay imágenes públicas. Sin embargo, se conocen desde años y también se han reunido en la Santa Sede. Carmena, una magistrada jubilada que había militado en el Partido Comunista de joven, dirigió el Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2019 con Ahora Madrid.

Ya en los primeros meses de su mandato, la alcaldesa se declaró admiradora del papa argentino. "Soy agnóstica, pero me gusta mucho el papa porque está todo el tiempo hablando de humanidad", dijo en 2015.

Como primera edil, Carmena acudió al Vaticano en julio 2015 para debatir sobre prostitución, cambio climático y otras cuestiones con decenas de alcaldes. En diciembre de 2016 volvió a la Santa Sede junto a otros ediles españoles por una cumbre promovida por el PP sobre la crisis de los refugiados. En aquella ocasión, los alcaldes mantuvieron una audiencia papal.

En 2017, el motivo del viaje de la ex jurista al Vaticano fue una cumbre sobre el tráfico de personas. Y en 2019, junto a Ada Colau y el director del Open Arms, se reunió en privado con el Santo Padre, en una visita también para hablar de inmigración.

El christmas de Cibeles con Carlos III

El pasado 2 de marzo, Carmena participó en un coloquio organizado por la revista religiosa Vida Nueva y la editorial PPC por los diez años que se cumplen desde la elección de Francisco como papa. Fue en esta charla donde la jueza emérita contó varios detalles sobre el origen de su relación con Bergoglio. "Para mí, conocer al papa Francisco fue una de mis ayudas, encontré en él una coincidencia que no sabéis hasta que punto ha reforzado mi manera de entender lo que es el sentimiento de la familia humana, de cómo hay que proyectarlo en la política", comenzó explicando.

Carmena contó que, después de sus primeras visitas a las cumbres vaticanas, decidió enviarle al papa el christmas que diseñó el Ayuntamiento en 2016. La representación -aseguró la ex jurista- fue una ocurrencia suya. Aprovechando que se cumplían 300 años del nacimiento de Carlos III, la felicitación navideña consistió en un dibujo del monarca colocando una especie de belén con un pequeño nacimiento entre maquetas de la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado, Neptuno y Cibeles. Fue realizada por el dibujante José Fragoso, que aún lo exhibe en su cuenta de Instagram.

Carlos III, uno de los grandes impulsores de la modernización de la capital española, fue el monarca que expulsó a los jesuitas de España. "Le mandé ese christmas al papa y me contestó de la manera más graciosa posible, diciéndome cómo había metido la pata. Mandarle a él -Bergoglio es el primer papa jesuita- una cosa de Carlos III que había tenido la decisión de expulsar a los jesuitas de España era la mayor metedura de pata por mi parte. No me di cuenta en ese momento", admitió Carmena en el coloquio, despertando las risas entre los espectadores.

La alcaldesa siguió con el desenlace: "Me mandó una carta deliciosa con un final que decía algo así: 'bueno, yo voy a rezar por usted, usted por mi no, pero téngame en buena onda'. Y, a partir de ahí, se creó una relación impresionante".

La "ayuda" del papa a Carmena

Desde aquella época, la ex magistrada se ha leído las encíclicas del papa Francisco y ha estado "al tanto de sus actitudes". Todo ello, indicó Carmena, le ayudó "muchísimo" cuando abordó durante su etapa en Cibeles la crisis de los refugiados en el Mediterráneo.

"Para mi el auténtico drama de la emigración, cantidad de gente que muere en el mar, es algo que nuestros descendientes nos reprocharán porque tenemos una culpa inmensa. ¿Quién estaba protestando eso? El papa Francisco". "Sentía" su apoyo -añadió- en las decisiones en favor de la acogida de refugiados que tomó Cibeles en aquella época.

Por último, Manuela Carmena también aseguró compartir con Francisco la importancia que le da a valores como a la "amabilidad" y la "empatía".

