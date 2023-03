Cueto, un 'carmenista' que no es de izquierdas: "Somos la parte más sensata del gobierno de Manuela"

A Luis Cueto no se le puede definir (en el sentido estricto de la palabra) como candidato a la Alcaldía de la ciudad de Madrid, pero eso no le impide hablar como un alcalde y postularse como tal.

Que su agrupación de electores, Recupera Madrid, no haya podido presentar (todavía) los avales que le hacen falta para optar al bastón de mando del Palacio de Cibeles, no le impide tener diseñado hasta su dream team. Un grupo de profesionales especializados en diferentes áreas que, si llegan al Ayuntamiento, tienen sus tareas designadas.

Una trabajadora social para la Concejalía de Derechos Sociales, una arquitecta para Eficiencia Energética, un doctor en literatura para la de Cultura o un policía municipal con galones para la de Seguridad y Emergencia. ¿Y él? Candidato a la Alcaldía. Un gobierno como mano derecha de Manuela Carmena y su trabajo como alto funcionario del Estado le avala.

Entrevista a Luis Cueto Esteban Palazuelos

En el barrio de Carabanchel, Cueto se reúne con Madrid Total para desquitarse del traje de político. Dice no serlo; aunque ahora mismo forma parte del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid. También se desprende de la etiqueta de izquierdas. Y eso que es el carmenista más confeso de todos.

¿Cómo va a recoger Recupera Madrid los avales necesarios para aspirar a ser un candidato más a la Alcaldía de Madrid?

La ley no nos deja hacerlo hasta abril, cuando se convocan las elecciones. Hemos conseguido que se puedan conseguir mediante firma electrónica y estamos insistiendo a la Junta Electoral Central para que no nos exijan la fotocopia del DNI. En todo caso, podremos mesas en la calle y en las redes sociales.

"Nuestra expectativa es ser decisivos en el Ayuntamiento de Madrid. Sabemos que somos David frente a Goliat"

Roberto Sotomayor, candidato de Unidas Podemos, le echaba en cara su amistad con Florentino Pérez con Cerezo. Puede ir al Metropolitano o al Bernabéu…

O cualquier concierto o manifestación. Estaremos donde haga falta para conseguir los avales.

¿Qué opina de esa crítica? ¿Se puede ser de izquierdas y amigo de empresarios?

Nadie puede ser alcalde de Madrid dirigiéndose solo a una minoría de la ciudad de Madrid. Hay que contar con los empresarios que prestan servicios y son muy relevantes en Madrid. Es una torpeza insultar a empresarios que están dando trabajo a miles de personas y prestando servicios en Madrid. Sólo lo puede decir porque no tiene expectativas de ser alcalde y habla para la parroquia.

¿Usted tiene expectativas de ser alcalde?

Nuestra expectativa es ser decisivos. Sabemos que somos David frente a Goliat, pero tenemos que ser capaces de encauzar esa rabia hacia la clase política. Nuestro reto es ser conocidos.

Cuento en el IED Istituto Europeo di Design durante su entrevista con Madrid Total. Laura Mateo

Hablamos de grandes empresarios. El tema de la semana es la marcha de Ferrovial. ¿De quién es la culpa de que una gran empresa decida abandonar España, Madrid, en un momento como este?

Las empresas no tienen patria, se organizan en función de los intereses de sus accionistas y de sus clientes. Los países están encantados cuando captan la inversión de una empresa extranjera y se enfadan cuando es al revés.

Creo que esto no va de la decisión de Ferrovial sino de la irritante incapacidad de los gobiernos de consensuar normas europeas. Los paraísos fiscales europeos son intolerables. Nadia Calviño, que es una persona presume de enorme competencia y experiencia en materia europea, tiene que llevar a Europa propuestas para ser un fair play y no una ruleta de países que van a la baja.

¿El Ayuntamiento de Madrid tiene herramientas para hacer de la ciudad un polo de atracción empresarial?

La capacidad fiscal del Ayuntamiento es mínima. Es decir, que el gran atractivo para las empresas es el pago de impuestos, porque la normativa laboral, la marca el Estado. Por eso nos partíamos de risa cuando Almeida anunció el distrito financiero. Londres tiene un distrito financiero porque La City tiene normas diferentes al resto. En Madrid eso sólo pasa en Ciudad Universitaria donde los árboles los poda el rector, pero poco más.

"Ayuso representa la cara más despiadada y más libertaria de un Partido Popular que tiene gente muy razonable"

Las encuestas a nivel regional dan a Isabel Díaz Ayuso como clara ganadora. Si entra en el Ayuntamiento con el resto de las fuerzas progresistas, deberá de entenderse con ella, ¿lo ve posible?

La gente de derechas tiene cosas buenas. Son bastante cínicos y pragmáticos. Si tienen que negociar, lo harán porque no les queda más narices. Yo tuve una relación con Cristina Cifuentes mucho mejor que la que tenía Gallardón con Esperanza Aguirre.

Es algo que no me preocupa. Me perturba más la subalternidad del alcalde José Luis Martínez Almeida con Isabel Díaz Ayuso. Las segundas legislaturas suelen ser más descuidadas que las primeras y si encima está teledirigida por Ayuso… Es un escenario horroroso.

Por eso salimos al ruedo, sabemos que con Reyes y Rita no llegamos. Nosotros tenemos la capacidad de llegar a otros votantes que no van a votarlas a ellas. Somos gente transversal, hemos pactado los presupuestos con Almeida. Al final, el escenario que se presenta es un Ciudadanos que desparece y sólo queda Almeida con Vox. Con Ortega Smith que va a querer ser vicealcalde. Un escenario peor que el de una película de Alfred Hitchcock y que haría bueno al vicepresidente de Castilla y León.

Cristina Cifuentes no es Isabel Díaz Ayuso.

Las personas son importantes, pero los partidos tienen detrás fuerzas que les empujan. Lo mismo que decían que en Vox manda el Yunque, el PP tiene muchos imperios mediáticos y fuerzas económicas que les empujan. Ayuso representa la cara más despiadada y más libertaria de un Partido Popular que tiene gente muy razonable. El PP, con esa deriva, a veces es más de Vox que Vox.

El candidato de Recupera Madrid sobre la azotea del IED Madrid Point 2 en la Avenida de Pedro Díez. Laura Mateo

Ha hablado de que Rita Maestre y Reyes Maroto no suman. Se ha olvidado de Roberto Sotomayor (no sé si a propósito). Pero lo que está claro es que son cuatro partidos de izquierdas, ¿hace falta tanta división?

Nosotros no somos otro partido, somos una agrupación de profesionales que vienen a resolver problemas. Y tampoco somos otro partido de izquierdas. Aspiramos a recuperar una parte del millón de votos que obtuvo Manuela Carmena, a la que votó gente del PP en su día, los de Pepu Hernández y los 300.000 votos de Begoña Villacís, Esos tres bloques son 350.000 votos que no lo tienen claro y pueden elegir la opción profesional.

Por tanto, no competimos en el pequeño reducto de los votos de izquierdas. Lo hacemos por todo el electorado de Madrid, porque creemos que nuestra opción profesional y nuestra capacidad de llegar a acuerdos nos legitima. Somos los únicos que podemos llegar a acuerdos con todo el mundo. Por eso yo creo que no entramos en el juego de otro partido de izquierdas. Porque no somos un partido y porque somos mucho más transversales que la cajita del voto de izquierdas.

"No somos un partido de izquierdas. Somos una opción profesional y transversal que ofrece su competencia para resolver problemas de Madrid"

Sean un partido o una agrupación de electores es una opción más de la división del voto de izquierdas.

No me metas en el cajón de la izquierda. Aspiro a que me vote gente del PP, como en su día votaron a Manuela Carmena, o de los que votaron a Villacís, a la que ha llevado la corriente por querer ser una corriente interna del PP. No somos un partido de izquierdas. Somos una opción profesional y transversal que ofrece su competencia para resolver problemas de Madrid. El riego de parques y jardines no es de izquierdas ni de derechas. Es con qué periodicidad, a qué precio y qué empresa es la mejor para hacerlo.

Usted ha formado parte del proyecto de Manuela Carmena, que era una opción de izquierdas. Yo si quiere le digo que es el sucesor del centro que deja Ciudadanos…

Manuela no era una opción de izquierdas, por eso le votaba gente del PP. Era progresista y con una gran confianza institucional. Nadie diría Manuela era una persona de izquierdas, cuando la intentaban encasillar decía que venía a resolver problemas. Estamos muy orgullosos de venir del donde venimos y me reivindico como la parte más sensata y más centrada del gobierno de Manuela Carmena. Si hoy Manuela se presentara a las elecciones, los que vinieron con ella no querrían ir con ella. El agua y el aceite se han ido separando.

Ha alabado el proyecto de Yolanda Díaz en más de una ocasión. Sumar, según lo que se conoce ahora, le hubiera obligado a juntar el agua y el aceite. Es decir, unirse a Más Madrid.

Lo que nos gustaba de la opción de Yolanda es que ella decía que no iba de partidos.

¿Ahora ya sí?

Ahora parece que va de partidos. No sé por qué no ha querido venir a las locales. Tal vez por miedo escénico. Porque está prometiendo la luna y nunca aterrizar. Eso siempre es mucho más rentable. El mundo activista y el mundo clásico de la izquierda tiene aversión al compromiso, porque mancha. Es mucho mejor pedir la luna que aterrizar en la Plaza Castilla.

Irene P. Nova, periodista de Madrid Total, y Luis Cueto. Laura Mateo

Cueto aspira a entrar en el Gobierno si es necesario para gobernar. Laura Mateo

Su distanciamiento con más Madrid parece irreparable, pero si suman tendrán que entenderse.

Hemos sido capaces de apoyar unos presupuestos de Almeida que está en las antípodas. ¿Cómo lo vamos a llegar a un acuerdo con Rita Maestre? Pero después de un año de intentar convivir pacíficamente dentro, nos tuvimos que ir porque era lo más parecido a la falta de oxígeno en una habitación cerrada. Es más fácil entenderse con ella desde fuera.

¿Van a conseguir la disolución del grupo mixto?

Espero que no. Sería bueno que algún tribunal se pronuncie sobre un fenómeno jurídico exótico que se llama partidos instrumentales: sin militantes ni afiliados. El secretario dijo: “aunque no lo declaren se llama coalición”. Como en el registro de partidos no aparece la palabra coalición, con esa estupidez, van y dictan sentencia. El secretario levantó el velo jurídico y vio lo que había debajo. Por eso, cuando el partido instrumental se rompe es una ruptura de la coalición. Si fuéramos del PP habríamos pasado a no adscritos y ya está.

Ahora mismo están el filo de la denuncia por derecho al honor. Nos acusan de que nos hemos vendido. Nosotros no hemos tomado decisiones por tener o no tener. Esa insidia de que nos ha sobornado para sacar cosas, está en el límite de la calumnia.

Hablando de dinero, ¿cómo se plantea una campaña electoral sin presupuesto?

Con la atención de los medios de comunicación. Nuestras propuestas tienen que ser llamativas por lo novedosas, no ser uno más que pasa desapercibido.

"Hay que cerrar la incineradora de Valdemingómez y reconvertir la planta"

¿Espera estar en los debates televisados?

Tenemos que estar. Hay precedentes legales, pero sabemos que no nos lo van a poner fácil. Los partidos políticos son una especie de cartel que se defiende cuando viene alguien de fuera de del ecosistema.

Podría enumerar algunas de esas propuestas novedosas.

Una de las que más ilusión nos hace es luchar contra la selva burocrática. Vamos a por la simplificación burocrática y para eso contamos con alguien del Colegio de Gestores Administrativos. La segunda está relacionada con Valdemingómez. Hay que cerrar la incineradora y reconvertir la planta. Madrid está llevándose miles de toneladas de plásticos y papeles a Zaragoza para reciclarse. Por lo tanto, queremos hacer una reconversión limpia de esa planta cuanto antes.

La tercera son las políticas de vivienda. La gente joven se tiene que ir fuera de Madrid para tener una casa digna. Queremos que los madrileños sí tengan la posibilidad de aplicar un tope los alquileres de las viviendas, en contra de lo que dice Isabel Díaz Ayuso a la que hay que echar a la calle. Y la cuarta es la concejalía del mayor. Nuestra concejala del mayor es Maribel, una persona que ha trabajado 40 años en Metro y que está recién jubilada. Va a resolver problemas como que en los centros de mayores el baile lo tengan que pagar los jubilados con su pensión. Nos lo contaron el otro día y nos pareció de vergüenza.

Luis Cueto presenta un proyecto "que no es político" y aspira a recoger votante muy diverso. Laura Mateo

Vox ya ha puesto a Almeida sus líneas rojas si entra en el Gobierno. ¿Cuáles son las suyas?

Nosotros tendemos plataformas, no líneas rojas. En el acuerdo de presupuestos le planteamos una rebaja de impuestos que era su mantra. Le dijimos que a 2 millones de madrileños, clase media, se le bajara al mínimo el IBI. Pero han sido incapaces de hacerlo. Tal vez se pueden considerar líneas rojas aquello que les obligamos a cambiar cuando aprobamos sus presupuestos, como no dar subvenciones a una asociación que acosa a las mujeres que van a abortar o apoyar económicamente al orgullo.

Como partido político que no son en el pleno propusieron una oficina de control de partidos.

Para que no se rindan cuentas sólo ante la intervención o el Tribunal de Cuentas. Que cualquier ciudadano pueda preguntar en qué se han gastado los 50.000 € que lee han dado este trimestre. Todos votaron en contra. Les propusimos una segunda cosa y también la rechazaron.

En los distritos hay 30 personas que cobran cada mes 600 € por ir una tarde a la Junta de Distrito a ver qué pasa en su barrio. Queremos reducirlo a 15, y que el resto sean ciudadanos del barrio escogidos por sorteo que cobren los 600 €. Porque hay mucha gente a la que no le gustan los partidos pero sí le preocupa su barrio. No hay que monopolizar la acción política distrital.

"Si nosotros somos importantes y ocupamos la concejalía de Urbanismo, desbloquearemos la Operación Campamento"

Madrid Nuevo Norte parece que por fin va a ser una realidad pero seguimos hablando de la operación campamento o del Paisaje de la Luz tras años. ¿Por qué los grandes proyectos no avanzan en Madrid?

José Manuel Calvo, nuestro concejal de Urbanismo con Carmena, desbloqueó 20 años de parálisis de Madrid en Nuevo Norte. Si nosotros somos importantes y ocupamos la concejalía de Urbanismo, desbloquearemos la Operación Campamento que es igual que Chamartín, pero en el sur de Madrid. Y lo haremos bien, como hicimos en Chamartín.

El Ayuntamiento va generando los equipamientos para que no pase como en el Cañaveral donde hay vecinos y, tras diez años, llega la parada del autobús y los colegios. Hay que planificar y no entregar la ciudad al promotor privado. La planificación se hace desde lo público para que, desde lo privado, se inyecte esa actuación urbanística. Pero el diseño se tiene que hacer internamente.

¿Tenemos políticos vagos que prefieren dejar la gestión en manos de la privada antes que ponerse manos a la obra?

Tenemos políticos que no tienen la capacidad de liderar. Mariano Fuentes negoció con nosotros las modificaciones urbanísticas. Llevábamos un mes negociando y, de repente, va y un día y nos dice que se lo da gratis Vox. Pero no fue así, le traicionaron y ahora estamos como estamos. Todo por intereses de partido y porque el torpe de Mariano Fuentes creyó que Vox le iba a dar algo gratis.

¿Le ha dado gratis algo Vox al Ayuntamiento?

La investidura al alcalde.

Luis Cueto. Laura Mateo

Hablemos de Manuela Carmena. ¿Cree que la están tratando como a un títere? ¿Representa la única baza para que gane la izquierda?

No la están utilizando, lo están intentando. Manuela Carmena no se deja utilizar. Ella lo ha dicho de forma prudente todavía, pero como alguno se pase la raya se va a llevar un mandoble. Nosotros aspiramos a convencerla de que algo de lo que hagamos le merezca su apoyo, pero no vamos a mercadear ni a chantajearla para que nos apoye.

El otro día Joaquín Leguina decía que Madrid es mejor ahora que cuando gobernaba el PSOE. ¿Es verdad?

Gobierne PSOE o gobierne el PP, se vive mejor porque la sociedad madrileña evoluciona para bien. Si no sería terrible. Pero tampoco podemos generalizar. Hay personas que antes sí podían independizarse y ahora no. No se puede decir blanco o negro.

Permítame unas últimas preguntas de blanco o negro. ¿Madrid está sucia?

Sí.

¿Se respira bien en Madrid?

No

¿Es una ciudad abierta a la diversidad?

…Si

¿Ha dudado?

Hay que hacer una media y, aunque hay temas muy preocupantes en algunas zonas de Madrid, mayoritariamente somos una ciudad abierta.

¿Madrid es feminista?

Sí.

¿Es de derechas?

No

Luis Cueto cree en un Madrid feminista pero que no es de derechas. Laura Mateo

El Madrid de... Luis Cueto Su lugar favorito: Podría decir el Retiro, pero quiero aprovechar a explicar el lugar en el que estamos haciendo la entrevista: el Instituto Europeo de Diseño. Es un prodigio de traspasar los siglos desde la artesanía del renacimiento hasta el siglo XXI. Ha revivido este barrio, Carabanchel, con moda y arte dando un significado diferente a este zona de Madrid. Su tapa preferida: Un buen pincho de tortilla de patata. Un plan que recomienda: Un específico para los más jóvenes: que utilicen el bono joven. Los equipamientos de Madrid son fabulosos Su parada de Metro favorita: Suanzes, porque te hace llegar hasta la Quinta de los Molinos. Su monumento: Hay que conocer la chimenea de la Escuela de Cerámica de Moncloa. Es la escuela popular de los que no iban a la escuela de Bellas Artes. Es un gran desconocido, con Recupera Madrid vamos a ponerla en valor. Su tienda favorita: La tienda de artesanía de Manuela Carmena con productos hechos por mujeres presas y personas en riesgo de exclusión social. Este mismo fin de semana ha abierto sus puertas en el Mercado de la Cebada. Cuestionario rápido a Luis Cueto Esteban Palazuelos

