Sotomayor: "A la oposición de Almeida le ha faltado contundencia, a Podemos no le va a temblar la mano"

El 12 de septiembre de 2022, Podemos rompía todas las quinielas y elegía al exatleta Roberto Sotomayor como candidato a la alcaldía de Madrid.

Las bromas sobre su "carrera política" no se hicieron esperar. Pero es que hasta él parece querer usarlo a su favor. Utiliza esos juegos de palabras (de hecho, amenaza con hacerlo en su lema de campaña) y en su tobillo luce los anillos olímpicos. A pesar de que en el Madrid Río, donde Madrid Total ha quedado con él, han bajado las temperaturas y un cielo gris obliga a buscar refugio para esta entrevista.

Con su fichaje, los morados han intentado retomar su presencia en la ciudad tras unas elecciones que dieron por perdidas en 2019 al no presentar candidato. Un "error" a juicio del aspirante morado porque mucha gente "buscó la papeleta de Podemos".

Entrevista a Roberto Sotomayor Sara Fernández

Su trabajo es difícil. Podemos no tiene representación en el Ayuntamiento, las encuestas no les son del todo favorables y la izquierda está más dividida que nunca (hasta cuatro fuerzas se presentan).

Aun así, tiene claras sus líneas de ataque: mucho municipalismo contra José Luis Martínez Almeida -del que no puede "decir nada bueno"-, acabar con la desigualdad social, mejorar la salud mental de los madrileños e ir a por el favor de lo verde -hablamos de defender los árboles, no de Más Madrid (o sí)-.

El candidato de Unidas Podemos elige el parque del Madrid Río, donde han paralizado la tala de árboles, para esta entrevista. Virginia García

¿Qué supone la candidatura de Roberto Sotomayor para el Ayuntamiento de Madrid?

Una esperanza y el objetivo de recuperar el Ayuntamiento de Madrid y devolvérselo a los vecinos. Lo que espero y deseo es repetir lo que ocurrió en Madrid en 2015 y estoy convencido de que lo vamos a conseguir.

¿Qué aporta otra candidatura más de izquierdas?

En esta legislatura, la oposición no ha sido lo suficientemente firme en momentos trascendentales. Un ejemplo claro fue el caso de corrupción de las mascarillas. En un momento tan duro, descubres que ha habido dos personas que se han llevado 6 millones de euros en comisiones. Eso no ha pasado factura al señor Almeida. Nosotros hubiéramos planteado una moción de censura, por lo menos, para quitar a este señor Ayuntamiento.

En estos años ha faltado contundencia. Con los Pactos de la Villa hemos visto que el Partido Socialista y Más Madrid votaron junto con Ciudadanos, Partido Popular y Vox. A nosotros no nos va a temblar la mano y lo estamos demostrando a nivel nacional con el Gobierno de coalición. No nos doblegamos y actuamos con valentía.

"Yo fui uno de esos votantes que echaron de menos la papeleta de Podemos en las anteriores elecciones municipales"

¿La decisión que se tomó en 2019 por parte de Podemos de no presentar un candidato fue acertada?

Fue un error y hemos atravesado tres años muy complicados por ello. Aun así, hemos hecho un gran trabajo a nivel militante con nuestros círculos en Madrid. De todo se aprende y ahora miramos al futuro con ilusión.

¿Qué ha cambiado en Madrid para que ahora sí sea un buen momento?

Siempre hemos querido luchar por Madrid y somos más necesarios que nunca. Tenemos una ciudad que dependiendo del barrio en el que naces, tienes una esperanza de vida u otra. Eso es desigualdad.

¿Qué votante espera movilizar?

Siempre hablo de progresistas. El gran éxito que tuvimos en 2015 con el Gobierno de Manuela Carmena fue porque no se quedó ningún voto progresista en casa. Tenemos que ser consecuentes y responsables de lo que nos enfrentamos para no aguantar cuatro años más de Gobierno del Partido Popular.

¿Quién espera que sea su votante? ¿Qué hizo en las anteriores elecciones? ¿Votó a Más Madrid, al PSOE o se quedó en casa?

Hubo un votante que echó de menos una papeleta de Podemos en las pasadas elecciones y yo fui uno de ellos. En 2015 voté a Carmena y en las últimas a Sánchez Mato. Pero me hubiera gustado ver una papeleta de Podemos.

En cualquier caso, yo noto que la gente quiere un cambio y que acabemos con el derrotismo instalado en la izquierda. El partido no finaliza hasta que el árbitro no pita el final. Hay una desafección política enorme en nuestro país, pero el municipalismo puede cambiarlo. Somos la política más cercana. La que habla de lo concreto.

Roberto Sotomayor e Irene P. Nova, periodista de Madrid Total. Virginia García

¿Qué le dicen sus encuestas?

Estamos siendo muy bien recibidos por donde vamos y tenemos una candidatura muy buena. Huyo de las encuestas porque creo que nuestro objetivo es gobernar la ciudad de Madrid y para eso hay que tener convencimiento y tener claro que se puede ganar.

¿Sería más partidario de un tripartito o de dar apoyos puntuales a un gobierno Rita-Reyes?

El panorama está claro: o Gobierna Almeida y Vox o el bloque progresista. Y nuestra candidatura es importante en ese bloque. Tenemos que liderarlo porque somos quienes vamos a llevar las transformaciones sociales a Madrid. Igual que lo hemos hecho en el Gobierno de la nación. No nos van a temblar las piernas, no vamos a dejar cosas sin cumplir. En política hace falta valentía y voluntad. Por eso, el bloque progresista lo tiene que liderar Podemos.

No lideran las encuestas. Les dan los terceros en intención de voto. Si se cumplen no puede liderar el Ayuntamiento. Como mucho ser concejal de Deportes, como bromeó en su momento la candidata de Más Madrid, Rita Maestre.

Cuando me decían que no iba a ganar una carrera, yo lo hacía. Salgo a triunfar. Hoy nos dan tercera fuerza política, mañana ya veremos qué pasa. Lo que tengo claro es que no voy a ser una fuerza testimonial.

"En Madrid tenemos la indecencia de tener 400 locales de apuestas y 700 en toda la Comunidad"

Ha dicho bastantes cosas malas de Martínez-Almeida. ¿Sería capaz de decirme alguna buena?

No tengo ninguna. Es un alcalde que no escucha a los barrios ni a los vecinos. Para mí eso es imperdonable porque aquí hay que ser cercano. Todos los vecinos nos lo dicen, los concejales no se acercan en tres años a hablar con ellos.

Sus primeros pasos en política fueron ligados al juego responsable y contra las casas de apuestas. ¿Cómo valora el trabajo del ministro de Consumo, Alberto Garzón?

Su competencia tiene que ver con la publicidad. Lo ha hecho bastante bien porque en este país no había regulación con respecto al juego. Pero, lo que respeta a las casas de apuestas, son competencia autonómica. En Madrid tenemos la indecencia de tener 400 locales y casi 700 en toda la Comunidad de Madrid.

Seguimos sin tomarnos en serio este tema, que afecta especialmente a los jóvenes de esta ciudad. Tenemos que darle alternativas de ocio y culturales. En algunos distritos, los jóvenes no tienen nada que hacer salvo ir a una casa de apuestas.

Los primeros pasos de Sotomayor en política están ligados a la regulación de las casas de apuestas. Virginia García

¿Cómo se puede regular desde el Ayuntamiento?

Regulando las licencias para que no se abran más casas de apuestas, la publicidad en las fachadas y las licencias de hostelería. No es de recibo que se ofrezcan bebidas alcohólicas muy baratas para atraer a público joven. Y charlas en los colegios para concienciar. Eso también hace falta.

¿Cuáles van a ser sus líneas principales durante esta campaña?

Me preocupa mucho la salud mental. Siempre es la eterna olvidada. España es el primer país en consumo de psicofármacos y la primera causa de muerte no natural es el suicidio. Los jóvenes nos están pidiendo psicólogos y desde lo municipal podemos trabajar en ello. Por eso propongo un plan para poner a disposición de los madrileños 1.200 psicólogos municipales.

¿Y en la parte vecinal?

Soberanía para los barrios para que puedan decidir sobre sus propias gestiones. Abogo por la descentralización de Cibeles para que las Juntas de Distrito tengan más competencias, más recursos, más personal y se puedan atender las demandas de los ciudadanos que en estos momentos esperan 8 meses para que les cambien un semáforo.

"La lucha vecinal es la que consigue las victorias"

La campaña ha empezado antes de los 15 días de rigor. ¿Cómo va su estreno?

Con muchísima intensidad. Me recuerda mucho a mi época de deportista, cuando llegaban las competiciones importantes y había que centrar bien el objetivo.

¿Qué supondría para usted ser alcalde de Madrid?

Acercar el Ayuntamiento a los vecinos y que entiendan que estamos para ayudarles. Tenemos que ser una institución que ayuda realmente a solventar los problemas de los vecinos y no un alcalde que sólo está para atacar al Gobierno central.

Estamos en Madrid Río donde los vecinos han paralizado una tala de árboles.

Ha sido claramente una victoria vecinal. Vengo de estos movimientos y soy hijo de una persona que durante los años 70 luchó firmemente para que hubiera barrios con alumbrado. La lucha vecinal es la que consigue las victorias.

Roberto Sotomayor critica a todos aquellos políticos que no estén por trabajar en ciudades más verdes. Virginia García

¿Está a favor de la tala de los 300 árboles que se ha pedido por parte del Ministerio de Transportes para la ampliación de Atocha?

Todo aquel que tenga una política de tala de árboles tiene que salir de la política. Y me explico. Me da igual el color. Estamos en una ciudad donde los niveles de polución son extremadamente preocupantes, respiramos algo menos sucio, pero lo que nos está pidiendo Europa es que en el año 2030, en lugar de 40 microgramos, tenemos que estar en 20 microgramos. Esto supone que tenemos que poner en marcha políticas valientes que vayan directamente encaminadas a crear espacios verdes.

¿No tiene que estar en política la ministra de Transportes, que es la que ha pedido la tala de ese centenar de árboles?

Insisto. Quien no quiera estar en poner en marcha políticas valientes encaminadas a crear espacios verdes, tendrá que dejar la política. En estos momentos, las ciudades necesitan espacios verdes, no talar árboles.

¿La ciudadanía sigue entendiendo las reivindicaciones médicas después de las últimas informaciones que se conocen sobre que sólo se están negociando sueldos?

La ciudadanía entiende que los médicos tienen que tener sueldos dignos y que tengamos un servicio sanitario decente. Que los usuarios no tengan que esperar siete meses. El Partido Popular está desviando el tema para criminalizar la protesta de los médicos y me parece de bastante de mal gusto. Los médicos piden cosas sensatas y coherentes.

Ahora mismo la Comunidad de Madrid está ofreciendo hacer una bolsa de trabajadores voluntarios para trabajar a 50 euros diarios la hora extra. ¿Qué hubiera pensado si, ya que en su anterior trabajo estuvo ligado con reivindicaciones sindicales dentro de El Corte Inglés, les hubieran ofrecido eso?

Es una trampa del Partido Popular y los ciudadanos están cansados de estos debates. Cualquier persona, de derechas o de izquierdas, entiende que los médicos sólo piden trabajos dignos para que no quieran trabajar fuera de España.

"Hay que poner un tope al precio de alimentos y el PSOE, una vez más, no se muestra de acuerdo con esto"

Hablando de El Corte Inglés o de Mercadona. ¿Comparte las palabras de Ione Belarra de que son unos "usureros"?

Hay una inflación alimentaria que es indecente y milmillonarios haciéndose de oro a costa de la subida de los alimentos. Hay que poner un tope al precio de alimentos y el PSOE, una vez más, no se muestra de acuerdo con esto. Con el tope al gas funcionó muy bien. Y, si el Partido Socialista no quiere un tope al precio de los alimentos, que haya una bonificación en la cesta básica.

¿Le beneficia tener la papeleta de Podemos ligada a su nombre?

Evidentemente. Podemos ha sido la fuerza que ha transformado este país en los últimos años. Hemos puesto sobre la mesa leyes que hasta hace poco eran impensables.

¿Cómo la Ley del sí es sí?

Que hasta hace muy poco era la ley del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y ahora es la de Irene Montero. Una normativa que ha peleado el movimiento feminista y que ha hecho que el consentimiento esté en el centro.

Un momento de la entrevista del candidato de Unidas Podemos con Madrid Total. Virginia García

El deportista de élite lleva tatuado en su tobillo los anillos olímpicos. Virginia García

¿Si la ley está tan bien hecha porque están a favor de reformarla en el Congreso de los Diputados?

Seguimos diciendo que la ley tiene que reformarse siempre y cuando el consentimiento esté en el centro. Lo que el Partido Socialista pretende es volver al pasado para que una mujer tenga que demostrar en un juicio que fue objeto de una agresión sexual. Quieren volver al Código Penal anterior.

Aun así, me preocupa que el debate no se focalice en la parte de la judicatura que durante los últimos años se ha mostrado contraria a cualquier avance feminista. Lo hicieron con la ley del divorcio hace muchísimos años y con la del matrimonio igualitario o con la del aborto.

Pero si la ley está bien hecha, ¿por qué vamos a reformarla en el Congreso de los Diputados?

Habrá que buscar los mecanismos para llegar a acuerdos. Para que no haya los casos como los que estamos viendo, que son realmente preocupantes. Yo creo que hay un problema con la judicatura en este país.

Pero eso no lo va a arreglar el Congreso de los Diputados. Si el problema es la interpretación de la ley, se puede quedar como está y no hace falta que la toque la Cámara Baja.

Cuando las cosas van bien, todo el mundo se apunta a la medalla y cuando vienen los primeros problemas dejamos a la ministra sola. Esta ley ha pasado por muchísimos filtros. Ahora resulta que algunos jueces la aplican negativamente y es la culpa de Irene Montero. Hay que ser consecuentes y reconocer que una parte de la judicatura ha negando la evidencia de que las mujeres han dicho no al calvario probatorio en los juicios.

Insisto. El pensamiento de esa parte de la judicatura, sus "fachas con toga", no va a cambiar por mucho que cambie la ley.

Para eso está el movimiento de la sociedad civil que está empujando para transformar el país y seguir ampliando los derechos y mejorando este país.

"Estoy convencido de que Pablo Iglesias querrá participar en la campaña electoral porque entiende que el cambio en la ciudad de Madrid es necesario y urgente"

Cambiemos de tercio, ¿le gustaría que Pablo Iglesias apareciera en sus actos de campaña?

Tenemos el mismo concepto de ciudad y quiero que todo el mundo me acompañe para sacar del poder al peor Partido Popular que ha tenido esta ciudad.

Ya estarán preparando los actos de campaña. Sabrá si va a ir o no.

Estoy convencido que Pablo Iglesias querrá participar en la campaña electoral porque entiende que el cambio en la ciudad de Madrid es necesario y urgente.

¿Y las ministras?

Evidentemente.

¿Y Yolanda Díaz?

Pues encantado también.

¿Encantando? ¿Pero va a acudir o no?

Espero que sí. Forma parte de nuestro espacio político de Unidas Podemos y tenemos un concepto de ciudad prácticamente igual.

Roberto Sotomayor sobre uno de los puentes que atraviesan el Madrid Río. Virginia García

¿Yolanda Díaz sabe diferenciar del verde al morado?

En estos momentos forma parte de nuestro espacio político que Unidas Podemos. Es una ministra que lo ha hecho muy bien y ha conseguido acabar con la reforma laboral del señor M. Rajoy.

Le preguntaba porque no sé si acudirá a sus actos o a los actos de los de verde. Más Madrid, por si no se ha entendido bien.

No lo sé, habrá que preguntarle a ella. Pero estoy convencido que participará en la campaña. Dice que no lo va a hacer y respeto su decisión, pero si quiere, bienvenida sea.

Para las próximas elecciones. ¿Cree que Unidas Podemos debería participar en los debates televisados del Ayuntamiento de Madrid?

Sí. Tenemos representación en la Asamblea de Madrid por lo que ya hay precedente. Ya pasó con Vox, ellos entraron en el debate.

¿Cómo va a ser la campaña? ¿Algún lema deportivo?

Las listas van a ser publicadas dentro de poco. No tenemos el lema, pero evidentemente mi perfil es deportivo. Mi mentalidad es mucho de salir a ganar.

"Las listas van a estar conformadas por perfiles muy del barrio que han trabajado mucho con los colectivos y conocen la realidad de la ciudad"

¿Cómo van a ser las listas?

Son perfiles muy de barrio que han trabajado mucho con los colectivos y que conocen la realidad de la ciudad de Madrid.

Llamó a Isabel Díaz Ayuso "terrorista sanitaria". Hay peores listas de espera en otras comunidades autónomas, médicos peor pagados… ¿Son todos esos presidentes autonómicos terroristas sanitarios también?

Hay una infrafinanciación en la sanidad, pero donde más se está viendo la visión ideológica privatizadora del Partido Popular es en la Comunidad de Madrid. Todo aquel que no invierta en sanidad y no la considere como algo prioritario está atentando contra su población.

Sotomayor no critica que se haya publicado un vídeo con el rostro del hermano de Ayuso pese a ser una persona anónima. Virginia García

¿Le gustaría que un miembro de su familia apareciera en algún vídeo en una red social señalado por ser su hermano, como ha ocurrido con el de Isabel Díaz Ayuso?

Aquí lo que ha habido es contratos a dedo.

Todavía no hay nada probado.

Siempre son los mismos, siempre son los padres, los hermanos, los tíos, los familiares. Es un denominador común que ocurre siempre en el Partido Popular. Tendremos que preguntarnos el porqué.

Reitero. ¿Aprueba que se publique un vídeo de una persona que no es pública sólo por ser familia de?

Se ha publicado un vídeo del hermano de Isabel. Sin más.

Pero ¿y si sacan una persona de su familia? ¿A usted le gustaría que sacaran a su hermano?

Lo que le gustaría es que, con mi dinero, no se otorgarán 283.000 euros en comisiones.

Roberto Sotomayor insiste en que Unidas Podemos debe liderar el cambio progresista del Ayuntamiento de Madrid. Virginia García

El Madrid de... Roberto Sotomayor Su lugar favorito: El Retiro. Su tapa preferida: Unos huevos con chistorra. Un plan que recomienda: Ir a correr por la Casa de Campo. Su parada de Metro favorita: Quintana, donde quedaba con mis colegas de pequeño para irnos por ahí. Su monumento: El Ángel Caído de El Retiro. Su tienda favorita: Cualquier tienda de Antigüedades. Cuestionario rápido a Roberto Sotomayor Sara Fernández

