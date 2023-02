Reyes Maroto: "Cuando sea alcaldesa voy a hacer gratuito el bonobús para los menores de 30 años"

Frente a la Triple A del Partido Popular en Madrid (Ayuso, Almeida, Absoluta), la candidata del PSOE a la alcaldía de la capital se apoya con la triple M: Maroto, ministra y madre.

Una apuesta "ganadora" que, en su primera entrevista tras ser oficialmente nombrada candidata, lleva por bandera. Y es que, para Reyes Maroto ser ministra del Gobierno de Pedro Sánchez es una "mochila", pero de las buenas.

De las que avalan su gestión frente a una pandemia como la de la Covid-19 (fue la encargada de la compra masiva de material sanitario), situaciones tan dramáticas como el cierre de la fábrica de galletas Siro (que consiguió salvar) o formar parte "del Ejecutivo que ha subido las pensiones y el salario mínimo".

Reyes Maroto desgrana algunas de sus propuestas como candidata socialista al Ayuntamiento de Madrid

Tras un multitudinario acto celebrado este sábado en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido a Maroto como la persona que siempre encuentra "la solución al problema". La candidata va a por todas, dispuesta a traer "diálogo".

Quiere un Ayuntamiento sin "crispación" donde primen las propuestas y medidas "que se puedan cumplir". Como la que ella adelanta en exclusiva a Madrid Total. Si llega a la alcaldía hará gratuito el abono de autobús para los menores de 30 años.

Empecemos por el origen de todo, ministra, ¿por qué ser candidata a la alcaldía de Madrid?

Fue una decisión personal. Pensé en el reto que suponía y valoré si lo podía hacer bien. Creo que tengo mucho que aportar. Un proyecto alternativo e ilusionante para todos los madrileños.

¿Que le dijo el presidente del Gobierno cuando le transmitió su decisión?

Entendía el paso. Sabe que pierde una gran ministra pero, como buen madrileño, quiere lo mejor para su cuidad.

Reyes Maroto e Irene P. Nova durante la entrevista de la candidata socialista con Madrid Total. Sara Fernández

¿Cuándo va a dejar de ser ministra y candidata Reyes Maroto? ¿Le va a sustituir alguien en concreto o se repartirán sus carteras entre otros compañeros?

Va a haber un nuevo ministro. Tenemos ahora mismo una política industrial muy consolidada a la que debe darle continuidad alguien que, como yo, entienda que la industria tiene que estar en el centro de la política.

¿Sabe quién es?

No, no lo sé. Y no tengo candidatos, pero tenemos gente muy buena en este país. Tengo muchas expectativas en mi sustituto.

Y en su lista para la alcaldía de Madrid, ¿nos puede adelantar algún nombre o fichaje?

Estoy pensando en varios hombres, pero, aun así, tengo mucha gente muy buena dentro del grupo municipal. No voy a negar que estoy pensando en gente independiente que me puede aportar y sumar a mi proyecto.

"Mi lista a la alcaldía de Madrid no va a seguir el modelo de 'cremallera' que suele usar el PSOE"

¿Nos puede adelantar a su número dos o si va a tener una lista "cremallera"?

Todavía no. Lo que tengo claro es que no voy a seguir el modelo de lista cremallera que suele llevar el PSOE. Yo quiero pensar en que los primeros de la lista, que al final van a ser los concejales, sean gente en la que confío para mi proyecto sin importar el orden hombre-mujer.

Sí puedo adelantar que quiero crear un área dedicada al conocimiento, a la ciencia y a la innovación dentro del Ayuntamiento de Madrid. También quiero crear otra área para la movilidad sostenible y la agenda urbana, porque Madrid no tiene un área dedicada realmente a repensar la ciudad.

¿Cómo valora la herencia recibida del grupo municipal socialista que está ahora en el Ayuntamiento?

Recibo un gran trabajo y muchos proyectos concretos para la ciudad de Madrid que han contado con el rechazo permanente del Partido Popular y Vox. El problema es que yo entiendo la política con diálogo y no con imposición, como hace el alcalde. Vengo a traer diálogo a Madrid. Es muy importante que las fuerzas políticas tengan a personas como yo, que se basan en el diálogo para hacer gobierno.

Vamos a bajar la crispación en esta ciudad. A mí no me representa la crispación de Almeida, yo vengo a traer esa serenidad que practico en mi día a día. También traigo a Madrid mi experiencia y mi buena gestión en el Ministerio.

La ministra de Turismo concede su primera entrevista tras ser nombrada candidata en La Nave. Sara Fernández

Reyes Maroto defiende su estilo personal a la hora de vestir aunque lleve "loco" a su equipo de protocolo. Sara Fernández

¿Es compatible ser candidata y ministra?

Perfectamente. Esta semana he estado de ministra en la reunión de alto nivel en Marruecos y, a la vez, he visitado los siete distritos del sur. Y lo he hecho con tiempo, hablando con la gente y sin cámaras. Estoy saliendo a conocer Madrid y a que me conozcan. Lo hice también el otro día en la manifestación del soterramiento del Paseo Extremadura. Fui la única candidata que empezó y terminó la manifestación y eso me permitió hablar con muchos vecinos.

La oposición no para de repetir que nadie conoce a Reyes Maroto.

Al contrario. Hemos venido desde Cibeles dando un paseo y no solo me han parado, sino que me ha animado y me ha dado las gracias. Y cuando me dicen que no conozco Madrid… llevo 26 años viviendo aquí. Es la ciudad donde han nacido mis hijos, donde me he desarrollado profesionalmente y políticamente. Aun así no se trata tanto de conocer los problemas, sino de resolverlos. Yo no conocía a las 1.700 familias que trabajaban en las fábricas de galletas de Siro, en Castilla y León, y eso no me impidió irme a las fábricas y conseguir un acuerdo.

"Quiero que Madrid esté entre las mejores capitales del mundo, cosa que ahora no pasa"

Es candidata a tiempo parcial. Ser ministra de Turismo conlleva muchos actos y viajes, ¿le puede perjudicar?

No. Soy una persona que vive la política de forma muy intensa y estoy dedicando mucho tiempo a la candidatura. Quiero que Madrid esté entre las mejores capitales del mundo, cosa que ahora no pasa. Son lamentables los servicios que presta el Ayuntamiento y como ministra que ha viajado por el mundo traigo muchas experiencias de otros lugares del mundo. Y eso le viene bien a la ciudad.

Además, desde mi Ministerio estamos haciendo una gran inversión en la ciudad y una labor útil para los madrileños. Madrid está recibiendo los fondos europeos que el Partido Popular intentó boicotear.

El Palacio de Congresos es parte de esas inversiones que, como ministra, acaba de anunciar siendo candidata la alcaldía. ¿Habrá más?



Dentro de poco vamos a anunciar un plan de turismo para la ciudad con más de 20 millones de euros. De ellos, una parte importante va a ir a la Casa de Campo y otra parte la han enfocado en todo lo que es el distrito de Usera. Y, cuando sea alcaldesa, eso quiero que se expanda. Es decir, que más allá de la inversión hagamos propuestas que complementen.

Uno de mis proyectos es recuperar los espacios feriales de la Casa de Campo de IFEMA. Son espacios que estaban dedicados a restaurantes y que ahora están muy deteriorados. Al lado está la Escuela de Hostelería y de Turismo de Madrid y lo que quiero es convertir ese espacio en un área gastronómica donde puedan formarse los profesionales de la restauración y los madrileños puedan degustar productos típicos de esta ciudad.

Reyes Maroto pasea por el centro de Madrid junto con El Español. Sara Fernández

¿A qué ciudad le gustaría que se pareciera a Madrid?

Pues en sostenibilidad, medioambiente y en ser una ciudad verde a Copenhague; en el ámbito de digitalización a Seúl; y luego, desde el punto de vista de la limpieza, me quedo con ciudades españolas como Valladolid.

¿Cuál es su proyecto para el Paisaje de La Luz?

Estamos terminando de diseñar el proyecto que será una apuesta muy potente. Será uno de mis proyectos emblemáticos para esta legislatura.

¿Más paseos y menos coches?

Sí

"Cuando llegué a Madrid tenía una beca de 450 euros con la que tenía que pagar el alquiler, la comida y el abono transporte"

Luis Arroyo iba a ser su jefe de campaña. Finalmente, no ha sido. ¿Nos podría contar por qué?

Me gustó más el proyecto que me proponía Emma López (PSOE Madrid). Nos parecemos mucho. Somos dos personas que han llegado a la ciudad buscando oportunidades y conectamos. No tuve ese feeling con Luis.

Esa Madrid que acoge ha sido uno de los grandes eslóganes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No es un eslogan, es una realidad. Yo vine a estudiar, encontré una oportunidad de trabajo y decidí desarrollar mi proyecto de vida en Madrid.

¿Cuál es el problema que encontró al llegar a Madrid?

La vivienda. Cuando llegué tenía una beca de 450 € con la que tenía que pagar el alquiler, la comida, el abono transporte... Hacíamos ingeniería en casa para que yo pudiera estudiar. Por eso hay que solucionar el problema de la vivienda en Madrid.

Hace poco estaba en un barrio, había un edificio abandonado y me decían que era de la Comunidad y el Ayuntamiento no podía hacer nada. Yo vengo a solucionar esos problemas aportando la experiencia necesaria para que las administraciones se reúnan con las asociaciones de vecinos y con los sectores productivos, y nos pongamos de acuerdo en lo que necesita Madrid.

La entrevista se desarrolla en el histórico Café Gijón. Sara Fernández

¿Cuáles son, a su juicio, los principales problemas de la Comunidad de Madrid?

¿El primero? La limpieza. El modelo que hay no funciona y hay toneladas de basura que recoger. Madrid es una ciudad sucia. El segundo problema: el acceso a la vivienda. Tanto vivienda en alquiler como vivienda propia. El alcalde Almeida anunció la construcción de 15.000 viviendas para alquiler público y no lo ha cumplido. No hay ninguna. Si yo soy alcaldesa levantaré esas viviendas. También hay muchísima vivienda vacía en Madrid que no está a disposición del mercado y hay que dar confianza al propietario para que las alquile.

Por otro lado, el tercer problema es la falta de servicios en todos los barrios. No en todos hay una biblioteca o hay un centro cultural o un centro deportivo. Por último, también creo que hay que mejorar los mercados de los barrios. La gestión de los mercados tiene que ser pública y, para ello, quiero seguir el ejemplo de la ciudad de Barcelona que tiene 34 mercados en una asociación que es pública.

Antes sólo había una papeleta para el votante histórico socialista ahora hay dos: Más Madrid y el PSOE. ¿Qué le diferencia de Rita Maestre?

En algunos casos coincidimos con proyectos con Más Madrid, pero somos programas muy diferentes y, a mi juicio, nosotros somos más ambiciosos. Voy a salir con un proyecto renovado del PSOE que aporta también mi experiencia como ministra, mis viajes por el mundo, y el contacto que tengo con los agentes económicos y sociales.

En lo que respecta a candidatos, Rita y yo nos diferenciamos mucho. Yo aporto experiencia, resultados de gestión y liderazgo. Llevo varios años ejerciendo en este ministerio complejo abordando una pandemia y las consecuencias de la guerra. Los resultados se ven ahora y son espectaculares. Eso no es casual.

Por otro lado, Rita que ha gobernado y ahí están los resultados de Ahora Madrid con Manuela Carmena. Yo valoro mucho a Carmena, pero no pudieron gestionar todo lo que les hubiera gustado por falta de equipos.

"La ciudad de Madrid va a encontrar en mi lealtad al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Comunidad de Madrid"

No quería yo preguntar, de nuevo, por Manuela Carmena, pero no me queda otra. ¿Por qué ha pedido su presencia en sus actos de campaña? ¿No considera que se está apropiando de un activo de Más Madrid?

Carmena ha dicho que va a apoyar a todas las izquierdas y que el Partido Socialista es una fuerza progresista.

Juan Lobato se ha presentado en las últimas semanas como un perfil algo díscolo respecto a Pedro Sánchez, al más puro estilo Emiliano García Page. Reyes Maroto va a ser una figura rebelde con Ferraz.

Voy a defender el proyecto del Gobierno y de Pedro Sánchez. Tenemos que poner en valor lo que ha hecho este Ejecutivo aumentando las becas, las pensiones… La ciudad va a encontrar en mi lealtad al Gobierno y lealtad a la Comunidad de Madrid. Para mí la lealtad a las instituciones es muy importante.

Reyes Maroto cree que la limpieza de la ciudad es un tema importante a tratar. Sara Fernández

¿Qué planes tiene si llega a ser alcaldesa de la ciudad de Madrid?

En mis 100 primeros días voy a poner en marcha un plan de apoyo a las familias madrileñas para que puedan abordar mejor este incremento de los precios con varias medidas. La primera será la gratuidad de los autobuses urbanos que dependen de la Empresa Municipal de Transportes para todos los madrileños de menos de 30 años.

También voy a recuperar el IBI social, sobre todo pensado en las familias vulnerables y que no suponga un coste para que puedan llegar a fin de mes. Por último, voy a ampliar la tarjeta Familias. Creo que esas tres medidas, junto con alguna más que estamos también configurando, pueden suponer un plan muy importante de apoyo a las familias.

"Lo importante de la ley del 'Sí es sí es que protege a las mujeres aunque ha tenido efectos indeseados"

Su trabajo como ministra también la ha obligado a tomar medidas como cerrar los bares en el Madrid "tabernario" de Ayuso y Almeida...

Cuando uno tiene que tomar decisiones tiene que ser valiente y en la pandemia la prioridad era salvar vidas. Además, ayudamos a todos aquellos que se vieron afectados por las restricciones. En el caso de los bares organizamos 7.000 millones de euros en ayudas directas que se utilizaron para pagar facturas y a sus proveedores.

¿Las excarcelaciones a violadores a consecuencia de la Ley del Sí es Sí pueden costar votos al PSOE de Madrid y, más aún, a una persona que ha estado en el Consejo de Ministros que aprobó esa ley?

Lo importante es saber que la ley sí o sí protege a las mujeres y que, por lo tanto, es buena para las mujeres. Pero también es cierto que ha tenido una serie de efectos indeseados que tenemos que corregir y es lo que estamos haciendo. Pero el madrileño y la madrileña, sobre todo la madrileña, tiene que saber que todas las leyes que estamos aprobando, sobre todo esta, son para proteger a las mujeres.

Reyes Maroto saluda a un vecino de la capital. Sara Fernández

Entonces, ¿no cree que ser ministra de Sánchez le pueda costar algún apoyo dentro de la comunidad?

Es legítimo que alguien no me vote por ser ministra de Sánchez. Yo respeto a votantes de derechas y de izquierdas.

Yo no le pregunto por un votante del PP, sino por un militante socialista que está más próximo a los varones Page o Lambán que al presidente del Gobierno.

El madrileño va a votar a Reyes Maroto porque quien se presenta a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid es Reyes Maroto. Tengo claramente una mochila de ser ministra del Gobierno de España, pero también he sido profesora en la universidad 18 años y he estado 20 años trabajando en la empresa privada y, además, soy madre de dos niños maravillosos.

¿Es una mochila de la que estar orgullosa?

Soy una persona normal. Sigo viviendo en el barrio de siempre y teniendo amigos de toda la vida. Eso es lo que necesita la política. Gente normal que se preocupe por los problemas

Como ministra estuve en Seattle con altos directivos de Microsoft y, ahora, la compañía ha anunciado que van a abrir varios centros aquí. Yo estuve vendiendo mi país, vendiendo Madrid. La ciudad tiene muchas oportunidades para convertirse en un Hub global de datos.

"El PSOE en Madrid perdió en estas últimas legislaturas es conexión con el madrileño y yo quiero recuperarlo"

En sus viajes por el mundo habrá visto proyectos de otras ciudades que se podrían poner en marcha en Madrid…

Desde el PSOE tenemos un gran proyecto para poner en marcha un Madrid digitalizado. Hemos visto el colapso que ha habido en el pago del IBI, donde la administración local no ha prestado el servicio adecuado. Hay que mejorar la administración electrónica y, a la vez, que Madrid se convierta en un HUB digital de primer nivel. Por eso antes decía que queríamos crear esa área del conocimiento, la ciencia y la innovación que ningún partido está desarrollando.

En otro aspecto, creo que Madrid puede ser un impulsor de la industria cultural como algo que aporta valor. Y hablo de todo tipo de aspectos de la cultura, desde videojuegos hasta la industria audiovisual. Tenemos grandes productoras como Netflix o Disney implantadas cerca de Madrid y eso hay que potenciarlo.

¿Puede ir una candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid vestida igual que una ministra del Gobierno de España?

Tengo un estilo muy personal y en el ministerio contamos una persona de protocolo a la que tengo loca porque nunca llevo lo que me dice que tengo que llevar. Me muestro en los actos tal y como soy. Soy sólo una madrileña más que trata de ilusionar para que su proyecto llegue y conecte.

Quizá el PSOE en Madrid perdió, en estas últimas legislaturas, conexión con el madrileño y yo quiero recuperarla. También quiero recuperar la sintonía entre administraciones: Ayuntamiento, Comunidad y Gobierno central. Incluso, ir más allá y hacer una fortaleza con todo el área metropolitana de municipios que rodean Madrid. Represento ese espíritu conciliador donde todos sumamos y estoy convencida que eso va a hacer que muchos problemas que tiene el país se puedan resolver mucho más fácilmente.

La ministra de Industria se presenta como una gran valedora del diálogo. Sara Fernández

Decía que el PSOE madrileño había perdido la cercanía en las pasadas elecciones. ¿Considera la elección de Pepu Hernández fue un error?

Yo no valoro eso. Cada momento tiene unas circunstancias y se piensa en una persona y en su responsabilidad. Era un líder en su área pero, bueno, los resultados están ahí y yo vengo a cambiar claramente esta inercia. Soy política, soy de Madrid y tengo una gran experiencia en la empresa y en la universidad. Los madrileños me perciben como una persona que no solo escucha, sino que me está dando la solución o, incluso, veo en un problema una oportunidad.

Póngame un ejemplo.

El otro día estábamos en Carabanchel. Piden una Escuela de Arte que nace después de una inercia que se ha originado tras 41 años de un certamen de cortos de cine. Yo les dije que me gustaría hacerlo posible, pero tengo que ver si hay presupuesto. ¡Y eso es importante! No hay que prometer cosas que no se pueden cumplir.

Soy una persona que lo que dice lo hace y, por lo tanto, voy a ser muy rigurosa en el presupuesto y ver cómo se pueden optimizar determinados gastos para invertir en la ciudad. Estoy muy acostumbrada a escuchar a muchos candidatos decir que lo van a resolver todo. Es imposible resolverlo todo. Hay que ser mucho más honesto, saber lo que se puede hacer en una legislatura. Tener un proyecto o dos que, a veces, hay que abordar durante dos legislaturas.

"Me voy a centrar en mi campaña hacia la ciudad de Madrid donde hay ganas de cambio"

¿Cuáles serían los suyos?

El 'scalextric' del Puente de Vallecas o el soterramiento de la A5. Hay que hablar con los vecinos y encontrar las mejores soluciones. Hemos creado un consejo asesor con grandes perfiles independientes con expertos que asesoran en todo el mundo. Si se puede hacer en cuatro años lo haremos y si necesitamos cinco, yo explicaré a los vecinos el cronograma. Porque si no, no somos creíbles.

Durante las elecciones del 4 de mayo a la Asamblea de Madrid estuvo muy presente apoyando a Ángel Gabilondo y protagonizó muchas portadas por las amenazas personales que recibió. ¿Se arrepiente de haber publicitado esas navajas ensangrentadas que le enviaron?

Fueron momentos complicados. Jamás había recibido ninguna amenaza y, desde ese momento, no he vuelto a recibir ninguna. No sé si el arrepentimiento es la palabra, pero desde la política tenemos que evitar ese tipo de amenazas. Me enteré de que era una persona con esquizofrenia y eso me hace reafirmarme en que debemos invertir en salud mental.

Las declaraciones de Pablo Iglesias sobre que si gana Vox se irá de España, ¿pueden beneficiar a la extrema derecha?

No voy a juzgar sus palabras. Me voy a centrar en mi campaña hacia la ciudad de Madrid donde hay ganas de cambio, como lo hubo en el 2015 y 2019 donde ganó Carmena.

La candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid. Sara Fernández

¿Habrá gobierno en coalición si suma con Más Madrid?

Lo importante aquí es movilizar a la izquierda y si tenemos que sumar, sumaremos. Creo que lo más importante ahora es que la gente de la izquierda se movilice y que vaya a votar, porque estoy convencido que si vamos a votar, ganamos.

Yo no tengo miedo a los pactos, estoy pactando todo el día y soy una convencida del diálogo. Aun así, mi proyecto para la ciudad es mucho más ambicioso que el que presenta Más Madrid por mi experiencia y porque soy una cantidad con capacidad para resolver sus problemas. Otra cosa es que luego la gente confíe o no en mí.

¿Si Almeida consigue revalidar la alcaldía, se quedaría en el Ayuntamiento liderando la oposición?

Si no gano el 28 de mayo ganaré dentro de cuatro años.

Maroto se compromete a seguir en el Ayuntamiento si no consigue la alcaldía. Sara Fernández

El Madrid de... Reyes Maroto. Su lugar favorito: El parque del Retiro que me recuerda a mi llegada a Madrid. El retiro era mi espacio para descansar tras una jornada de estudio muy intensa y un trabajo que me requería muchas horas. Su tapa preferida: Me gusta mucho la ensaladilla; pero me quedo con las croquetas porque siempre aciertas con los niños. Un plan que recomienda: En plan familiar me gusta mucho ir a los museos y recomiendo el Jardín Botánico: un espacio de ciencia donde los niños disfrutan muchísimo. Su parada de Metro favorita: El intercambiador de Príncipe Pío porque convive en el gente muy diversa y las diferentes formas de moverse por Madrid. Su monumento: El Banco de España. He pasado muchas horas estudiando en su biblioteca que es un espacio único. Su tienda favorita: Me gusta mucho el comercio de proximidad y como madre cualquier mercado que facilitan la compra cercana y de calidad. Reyes Maroto responde al 'Cuestionario Rápido' de Madrid Total

