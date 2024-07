Begoña Villacís dimite de su cargo en una tecnológica 10 meses después: la empresa no puede pagar las nóminas

No ha pasado ni un año desde que Begoña Villacís fichara por BeDisruptive, la empresa tecnológica especializada en ciberseguridad. Fue el pasado 6 de septiembre cuando se publicaba en los medios que la exportavoz de Ciudadanos en la capital sería la nueva directora global de relaciones institucionales de la compañía, tal y como publico la propia empresa en un comunicado.

Ahora, 10 meses después del citado nombramiento, Villacís abandona su cargo en BeDisruptive. Al parecer, la que fue portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, estaría negociando las condiciones de su finiquito en la empresa tecnológica especializada en ciberseguridad.

La aventura política de Villacís (Madrid, 1977) comenzó en 2015, cuando fue elegida como candidata del partido para liderar el proyecto en la capital. Licenciada en Derecho y especializada en asesoría fiscal, la abogada se moldeó un perfil televisivo en programas como 'Las mañanas de La 1' o 'El gato al agua'. Antes de entrar en política, trabajo en Bank of Tokio, Mitsubishi y Legálitas.

En 2019 selló un pacto con el Partido Popular de José Luis Martínez-Almeida que permitió a Ciudadanos entrar en el Ayuntamiento. Fue, según sus palabras, la mejor etapa que ha vivido durante su carrera profesional. En las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, los naranjas no lograron los votos suficientes en Madrid para obtener representación y desaparecieron de Cibeles.

Con su fichaje por BeDisruptive, la licenciada en Derecho y especializada en asesoría fiscal regresó al sector privado. "Estoy encantada de empezar esta nueva etapa en BeDisruptive, una empresa en pleno crecimiento, en un sector clave y de futuro, como la ciberseguridad, que cada día cobra más importancia de proteger nuestros sistemas y datos de las posibles amenazas que puedan presentarse porque no tendremos libertad sin seguridad", dijo Villacís en una nota de prensa el pasado mes de septiembre.

La salida de Villacís de BeDisruptive no es la única que se ha anunciado, pues tal y como publica El Confidencial, Xabier Mitxelena, al que ficharon en octubre de 2023 como consejero delegado, también ha renunciado a sus funciones ante las dudas sobre la viabilidad de la compañía.

Tal y como publica el citado medio, la salida de Villacís no será fácil, pues BeDisruptive ha anunciado que no tiene dinero para 'finiquitar' a sus empleados, y mucho de ellos no habría cobrado las nóminas de mayo y junio.

Cuando Begoña Villacís ficho por BeDisruptive, expresó que vio una oportunidad de seguir contribuyendo a la mejora de la seguridad y la competitividad de las empresas, buscando siempre "ser parte del cambio".

En conversación telefónica con este diario el pasado mes de septiembre, Villacís detalló que el acuerdo para fichar con la empresa se produjo poco después de salir de la política, tras valorar diferentes ofertas. "Cuando salí de la política yo tenía muchos retos: tras el impacto, necesitaba encontrar algo que cubriese el gran vacío que dejaba la política. Tenía que ser algo estimulante y que supusiese un reto y me resultase emocionante", indicó.

La abogada insiste en que abandonar su etapa en Ciudadanos no significa que se haya dejado de interesar por su país y por Madrid. "Yo he salido de la política, pero la política no ha salido de mí".

Por otro lado, el pasado mes de junio, la familia Villacís volvió a los titulares por un triste suceso: Borja Villacís, hermano de la ya exdirectora global de relaciones institucionales de BeDisruptive, fue asesinado a tiros en el kilómetro 6 de la carretera M-612, en el distrito de Fuencarral-El Pardo.

Tan solo un día después del crimen, los tres implicados fueron detenidos por las autoridades acusados de los delitos de homicidio consumado, tetantiva de homicidio, tenencia ilícita de armas y falsedad documental.