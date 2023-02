Tranvía en Castellana y una EMVS público-privada: las promesas de Luis Cueto para los votantes "huérfanos"

El que fuera miembro del equipo de Manuela Carmena y, ahora, único candidato al Ayuntamiento de la ciudad de Madrid que no pertenece a un partido político, Luis Cueto, ha presentado este miércoles sus principales propuestas para la ciudad.

Destacando de su proyecto el valor del diálogo (han pactado presupuestos con Martínez Almeida), "no ser políticos" y haber trabajado con anterioridad en la Administración Pública, Cueto ha presentado su idea de ciudad con los galones de lo conseguido por Manuela Carmena entre 2015 a 2019.

"En Más Madrid hay dos personas que estaban en ese equipo y no metieron mano en ninguno de estos proyectos", ha reivindicado cuando le han preguntado sobre por qué se apropiaba de los éxitos del anterior Ayuntamiento.

Y es que, Cueto ha hablado de los grandes avances de la época Carmena como Madrid Central, Madrid Nuevo Norte (que precisamente esta semana ha obtenido el aval del TSJM) o el plan de Canalejas.

Cueto es el carmelista más confeso de todos los que ahora quieren que la exalcaldesa acuda a sus actos. De hecho, el propio marido de Manuela Carmena, el arquitecto Eduardo Leira, ha acudido a arroparle en su desayuno informativo.

Preguntado por si la que fuera su jefa va a acudir a alguno de sus actos como agrupación de electores, Cueto ha preferido obviar la respuesta directa, pero sí ha acusado al resto de la izquierda, Más Madrid y PSOE, de jugar al "equívoco" con su posible presencia.

"Manuela Carmena no va a ir a ningún acto de partido ni de Rita Maestre ni de Reyes Maroto", ha sentenciado ante la atenta mirada del marido de la siempre nombrada y nunca presente Carmena.

En lo que se refiere a su éxito en las elecciones del próximo 28-M, Cueto es realista y no aspira a ser "alcalde" sino a ser el nicho en el que se refugien los 300.000 electores "huérfanos" de la izquierda que, según sus cuentas, no saben dónde votar. "Para los que no quieran a un partido o voten con la nariz tapada", bromeaba.

Vivienda pública

Según las encuestas realizadas por la agrupación de electores, hay "entre 200 y 300 mil votos progresistas, que votaron en su momento a Manuela Carmena u opciones progresistas similares que hoy no se sienten representados por los viejos intereses de partido". Sin esos votos que no son capaces de obtener ni PSOE ni Más Madrid "no llegamos".

Pero Cueto y los suyos no son sólo profesionales al servicio público, también tienen proyectos para Madrid. De ellos ha destacado los focalizados en la vivienda y en la movilidad, dos de los grandes "déficits" de la capital de España.

Cueto ha criticado la propuesta de Roberto Sotomayor y de Reyes Maroto porque considera que es imposible que la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) levante más de 1.000 casas al año. Por eso propone una EMV de gestión mixta público-privada.

El modelo es similar a las fórmulas de colaboración público-privada que están en toda Europa. Su objetivo principal es promover, desde lo privado, viviendas en alquiler a precios asequibles regulados por la administración. Si se siguiera ese camino, se podrían levantar 5.000 viviendas 'extra' a lo largo de la próxima legislatura.

Tranvía en Castellana

También cree que una solución para mejorar los problemas de vivienda en Madrid reside en la rehabilitación. Para ello, pretenden a cambiar las viejas viviendas por otras nuevas. ¿Cómo se paga eso? Gracias a aumentos de edificabilidad que permitirán en terrenos donde ahora hay 80 casas construir 100.

Sobre movilidad, el candidato de Recupera Madrid y actual edil del Grupo Mixto, por eso ha elevado la iniciativa de que haya un tranvía en Castellana. Cueto apuesta por continuar las peatonalizaciones que se iniciaron desde 2015 con una reducción de espacio de circulación y potenciando el transporte público.

Con su partido, los impuestos de Madrid seguirían bajando. Concretamente, en su programa electoral, Cueto y los suyos llevan el compromiso es bajar el IBI a las clases medias. O lo que es lo mismo, todos los que tengan un inmueble de menos de 300.000 euros verían reducido el tipo al mínimo.

