Quiénes son y qué quieren los 4 díscolos de Errejón: "Sólo hay sitio para los amigos de Rita Maestre"

En el quinto aniversario de Podemos, en enero de 2019, Íñigo Errejón decía adiós a Pablo Iglesias tras perder en Vistalegre 2 para sumarse plenamente a Más Madrid, su nueva aventura política junto a Manuela Carmena. Ella, no revalidó la alcaldía, él, entró en el Congreso bajo la marca Más País en las elecciones generales de noviembre de aquel año.

Desde Más Madrid, según ha podido saber este periódico, piensan que Errejón les impidió mantener su puesto en el Ayuntamiento de Madrid, al acaparar demasiado la campaña y restarle visibilidad a Carmena, la verdadera estrella del partido y que había sacado adelante toda una legislatura al frente del consistorio. Parece que han pasado mucho más que dos años, pero en este tiempo, esta aventura política ha terminado por colapsar en los últimos días.

Esta semana se conocía la decisión de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid de permitir que cuatro concejales escindidos de Más Madrid formen grupo mixto. El conflicto se remonta meses atrás, cuando en marzo de este año Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas anunciaron que salían del partido iniciado por Manuela Carmena, allá por un lejano 2015.

Tras conocerse esta resolución del Ayuntamiento, EL ESPAÑOL ha podido hablar tanto con los concejales escindidos como con Rita Maestre, actual líder de Más Madrid, a fin de conocer sus diferentes posturas sobre este cisma.

Cuando Carmena anunció que dejaba la política tras no reeditar la alcaldía en 2019, en su partido se abrió la caja de pandora con el debate sobre quién era su sucesor natural. La lógica parecía indicar que sería Higueras, quien había sido ya primera teniente de alcalde, y ocupaba el segundo puesto en la lista electoral. Esto no convenció a Maestre, que asumió el rol de líder en el partido, tanto de puertas para dentro como hacia los medios de comunicación.

Manuela Carmena, Marta Higueras y Rita Maestre, en el Ayuntamiento de Madrid. EFE

Es entonces cuando Más Madrid se constituye como partido político -ya que no lo era, se habían presentado como coalición electoral -, decisión que no hizo ninguna gracia a los concejales que ahora forman un aparte, que en su opinión no es el espíritu que Manuela Carmena quería para Más Madrid.

"En Más Madrid somos cientos de personas, y cuatro, que es una ínfima minoría, querían imponer su opinión al resto. Se votó y Más Madrid se constituyó como una organización política con estructura organizada, por una amplísima mayoría", cuenta Maestre en conversación con este diario. Las diferencias se fueron agrandando entre las dos partes, y en marzo del 2020, los conocidos como "carmenistas" anunciaron que dejaban de pertenecer al partido que les dio el escaño.

Ahora, con la resolución de que formarán grupo propio, coinciden en una misma cosa: se sienten "aliviados e ilusionados por la decisión de los servicios jurídicos y por poder volver a trabajar".

Quiénes son

Marta Higueras, quien fuera mano derecha y primera teniente de alcalde de Manuela Carmena, se muestra tranquila y serena, "ilusionada por poder volver a hacer aquello por lo que nos eligieron los ciudadanos, que es resolverles sus problemas", aunque también confiesa que le duelen los ataques e insultos que sus antiguos compañeros le han dedicado en público: "Personalmente me he sentido acosada".

Hace gala de no querer entrar en polémicas iniciadas por concejales como Maestre, con quien compartió portavocía, a la que renunció "a cambio de que se nos tuviera en cuenta a los que no pensábamos como ella y las formas que queríamos de hacer política, no tan partidistas como las suyas", explica. Finalmente, esto no se cumplió, lo que precipitó que decidieran cortar por lo sano y salirse.

Los cuatro concejales de Recupera Madrid. EFE

Por otro lado, José Manuel Calvo, exconcejal de Urbanismo en el gobierno de Carmena, y Luis Cueto, sobrino político de la exalcaldesa; también se han sumado a Recupera Madrid. Este último explica que han hecho todo lo posible para evitar la ruptura, pero no había voluntad de entendimiento en Más Madrid.

Por último, Felipe Llamas, sociólogo y profesor, es el que más tarde se unió al partido, en 2019. Tras las elecciones municipales de ese año, se quedó a las puertas de obtener escaño, pero la renuncia meses después de una concejala por diferencias con la cúpula del partido le abrió las puertas del Ayuntamiento. Desde el principio ha pertenecido siempre al ala crítica.

Críticos con Rita Maestre

Muy duros se muestran todos con la línea ideológica y pragmática que Rita Maestre está imponiendo en Más Madrid. "En el partido que ha montado sólo hay sitio para ella y sus "amiguis", como les gusta hablar. Rita no da un palo al agua, no sabe lo que es trabajar. Está en política para grabarse vídeos y moverlos por redes sociales. Han vuelto a la zona de confort de la izquierda tradicional, incapaz de hacer ninguna oposición a la derecha", sentencia Calvo.

Este mismo concejal afirma que los ciudadanos madrileños están huérfanos de izquierda. Un ejemplo que expone son las recientes elecciones autonómicas en las que Ayuso ha obtenido más escaños que todos los partidos de izquierdas juntos. "Maestre y Más Madrid son un proyecto insulso lleno de gente que pretende dedicarse a la política de por vida, estando en la oposición permanentemente y sin ganas de trabajar y gestionar la ciudad", explica Calvo.

Luis Cueto tiene una opinión similar a la de su compañero: "No queremos ser partícipes de un proyecto lleno de profesionales de la política, como Jorge García Castaño, que lleva 18 años dedicándose a pasar de partido en partido. Representan lo peor de la política de toda la vida", sentencia con dureza.

Uno de sus puntos diferenciales respecto a Más Madrid quiere ser la oposición a Almeida, de quien dicen "ahora mismo campa a sus anchas y sin ninguna oposición en el ayuntamiento. Rita no es capaz de hacerle frente". Atrás han quedado esos 20 concejales que Carmena sacó de la nada, con una campaña hecha en meses y con perfiles casi desconocidos para la ciudadanía madrileña.

¡Qué mala cosa es priorizar desgastar al gobierno frente a hacer oposición útil! Lo malo de las exageraciones impostadas @Rita_Maestre es que se acaban notando. https://t.co/7GL7Ppg2dw — Luis Cueto Álvarez de Sotomayor (@LuisCueto12) August 26, 2021

De los cuatro que forman a día de hoy Recupera Madrid, tres de ellos, Luis Cueto, José Manuel Calvo y Felipe Llamas, son profesores universitarios, trabajo al que se dedicaban antes de entrar en Ahora Madrid, y Marta Higueras es mediadora penal, trabajo por el que conoció a Manuela Carmena en 1992.

Esta última se muestra más conciliadora que sus compañeros, aunque también expone sus razones: "A mí no me importa en absoluto que Rita me haga sombra, es una buena política. Me parece estupendo también que lleve la portavocía con los medios de comunicación. Lo que creo que es un error es el cambiar las estructuras de lo que era Más Madrid y transformarlo en un partido, marcando unas directrices que deben obedecerse sí o sí como si fuésemos un rebaño, sin espacio para el diálogo".

Coalición con el PSOE

Recupera Madrid quiere hablar con todas las fuerzas de izquierdas para formar "una plataforma amplia que recoja figuras independientes" para ser la fuerza progresista hegemónica. Quieren huir de los partidos tradiciones y sus estructuras. Sus planes pasan incluso por concurrir a las elecciones municipales con el Partido Socialista, preferentemente, o incluso con Podemos: "Lo que no vamos a hacer es poner una nueva papeleta electoral encima de la mesa", cuentan desde la organización.

"Queremos una nueva manera de hacer política, donde las diferencias entre los que formamos el proyecto y las distintas fuerzas políticas suman. Siempre he pensado que dos cabezas piensan mejor que una, y tres o cuatro, todavía mejor", explica Higueras.

Maestre ha anunciado que volverá a presentar ante los tribunales un nuevo recurso para que no puedan agruparse y este proyecto no prospere. "Tiene miedo porque si nos vamos nosotros, Más Madrid se queda con menos concejales y dejan de percibir el 15% de sus ingresos, y el dinero para ellos es importantísimo", explica Cueto.

Aunque el acontecimiento que realmente ha colmado el vaso esta semana ha sido la nueva ordenanza de movilidad que prepara el equipo de José Luis Martínez Almeida, que muy probablemente será aprobada el próximo 10 de septiembre con los votos a favor de PP, Ciudadanos y los cuatro de Recupera Madrid.

Almeida aprobará una mala ordenanza de movilidad con 4 votos conseguidos a través de recursos económicos y humanos. El viejo PP de siempre, la peor política.



Más Madrid seguirá defendiendo que en movilidad sostenible y calidad del aire solo se puede avanzar, nunca retroceder. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) August 23, 2021

La líder de Más Madrid se muestra confiada en que ganarán su recurso: "Nadie del Ayuntamiento se cree que el grupo mixto sea legal. Almeida encargó un informe para valorar si era viable y los servicios jurídicos le contestaron por unanimidad que de ningún modo. Todo el pleno sabe que están cometiendo un atropello jurídico para que PP saque adelante su ordenanza de movilidad comprando votos a cambio de un grupo y recursos públicos de todos los madrileños", defiende Maestre.

Carmena no se quiere meter

Lejos quedaron aquellos tiempos en los que todos los concejales eran amigos y se arropaban por el liderazgo de Carmena durante su alcaldía. Ninguno de todos los consultados por este medio quieren meter a la exalcaldesa en sus pugnas internas, aludiendo a que dejó la política para dedicarse a su vida personal, y se ha desmacardo completamente de Más Madrid.

Sin embargo, sí afirman haber hablado con ella de este rifirrafe político que ha partido por la mitad el proyecto que ella vio nacer y le llevó al Palacio de Cibeles hace ya seis años. "Está apenada, porque es un fracaso de cada uno de nosotros y también colectivo del proyecto que nos unía", afirma uno de ellos que prefiere mantener el anonimato.

Rita Maestre afirma que "están enarbolando a Manuela Carmena de una forma poco respetuosa, y muy poco generosa con ella", con acciones como autodenominarse "los carmenistas". Incluso les acusa de poner palabras en su boca que "nunca dijo, ni en público ni en privado".

