El PSOE suspende de militancia a Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid

El PSOE ha suspendido de militancia al expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, quien en declaraciones a Europa Press ha advertido al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, que no le va a "callar la boca".

El propio Leguina declaró en 2020 que el PSOE no existía y que este era propiedad de un señor llamado Pedro Sánchez. Respecto a los "errores" de Pedro Sánchez, Leguina llegó a afirmar que escribirá un libro sobre eso. "Si su único objetivo político es mantenerse en la Moncloa no creo que haya cometido muchos errores".

"No me han llamado del partido, me ha llamado algún periodista. Como dicen los castizos, me la suda. Si soy culpable de este desastre, que venga Dios y lo vea", declaró Leguina en mayo de 2021 cuando se barruntaba sobre una posible expulsión del partido.

El PSOE abrió un expediente de expulsión a Leguina y también a Nicolás Redondo Terreros el 6 de mayo de 2021, después de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid, por entender que ambos habían pedido el voto para la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acompañaron en un acto de la campaña de las elecciones autonómicas del 4 de mayo. La decisión fue adoptada en la reunión de la Ejecutiva Federal de los socialistas posterior a estos comicios.

Sin embargo, en septiembre del pasado año, el expediente a Redondo Terreros fue archivado por entender el partido que éste no había solicitado el voto para el PP. En aquel momento, el exdirigente socialista vasco consideró que la decisión de su partido, de archivar el expediente, "apuntala un amplio margen de discrepancia en el seno del PSOE", según declaro a Europa Press.

Pero el expediente contra Joaquín Leguina siguió su curso y el expresidente de la comunidad de Madrid ha recibido hoy en su domicilio un burofax de Correos en el que se afirma que le han suspendido de militancia. "Es una forma de decir que me quieren expulsar. No es una expulsión propiamente dicha", ha señalado al tiempo que advertía de que va a contestar después de hablar con sus abogados cuando vuelvan del puente.

En cualquier caso, Joaquín Leguina ha dejado claro que no se va a callar: "Si Pedro Sánchez piensa que con estos métodos me va a callar la boca que vaya pensando en otra cosa". Fuentes del PSOE han confirmado también que se ha suspendido de militancia a Joaquín Leguina tras seguir el procedimiento que se inició hace meses "con todas las garantías para el afiliado".

