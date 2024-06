Sanchez elige Fuenlabrada para cerrar campaña en mitad de su guerra contra Ayuso por el centro de MENAS

El presidente del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha elegido Fuenlabrada para cerrar la campaña de las elecciones europeas que se celebran el próximo 9 de junio. La noticia la adelantó este mismo fin de semana el alcalde del municipio, Javier Ayala, durante el mitin que se celebró en su ciudad.

Ayala es uno de los máximos dirigentes de la izquierda madrileña que, elección tras elección, aglutina mayorías absolutas y es, por detrás de Almeida, el regidor más votado de la Comunidad de Madrid.

Pero la decisión ejecutada por la Moncloa no sólo parece estar relacionada con el éxito de este alcalde; también hay un punto de enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Toda una declaración de intenciones, puesto que, en estos momentos, Ayuso y Ayala están enfrentados por la puesta en marcha de un centro de MENAS.

Para conocer la polémica es necesario retrotraerse a hace unos meses, cuando la Comunidad de Madrid anunció que iba a poner en marcha un centro de acogida de menores en el Centro La Cantueña. La noticia la conocieron los medios de comunicación a la vez que el alcalde de Fuenlabrada. Y eso no sentó nada bien.

El emplazamiento había sido cedido por el Ayuntamiento a la Comunidad para poner en marcha un centro de interpretación, pero tras varios años con ese proyecto totalmente parado, la Comunidad decidió darle este nuevo uso.

Cada uno defiende su postura. Ayuso dice que necesita un centro para acoger a todos los menores que les "manda" el Gobierno de Pedro Sánchez, como una crítica a la política migratoria del Ejecutivo central.

Por otro lado, el alcalde socialista asegura que es algo "ilegal" y que por mucho que la Comunidad use la Ley del Suelo (elaborada por ellos mismos) para cambiar su finalidad, ellos van a parar su puesta en marcha.

Según el Ayuntamiento de Ayala, instalar un centro de MENAS en esa ubicación no es legal porque se usa un espacio que se cedió para otra utilización y porque no cumple con la ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. Según defienden los socialistas, al estar en un lugar tan apartado, no se garantiza la "efectiva integración de los menores".

Abascal en Fuenlabrada

Aunque Vox no esté implicado en este rifirrafe entre administraciones se ha sumado a la polémica anunciando su acto de cierre de campaña también será en Fuenlabrada.

Los motivos de los de Abascal para trasladarse al municipio del sur son puramente de política nacional, pero también van a aprovechar la problemática del centro de MENAS.

"Dice Pedro Sánchez que cambia su mitin de Málaga para no coincidir con el de Abascal. Pues que vaya cambiando también el mitin que tiene en Fuenlabrada el viernes porque vamos a ir a explicar que la tenaza de PP y PSOE a favor de la inmigración está arruinado la ciudad", ha publicado Vox en su cuenta de la red social X.

Cuando hablan de la "tenaza del PP y PSOE", se refiere a la puesta en marcha del centro de MENAS que Rocío Monasterio, la portavoz de su formación en la Asamblea de Madrid, ha criticado hasta la saciedad.

La postura de Vox Madrid al respecto es echar a estos jóvenes y, directamente, no acogerlos. En septiembre, Vox propuso que la Comunidad firme "convenios" con los países de los menores no acompañados que han llegado con motivo de la crisis migratoria para devolverles a su lugar de origen.

Relación con Fuenlabrada

La relación entre el alcalde de Fuenlabrada y el presidente del Gobierno es muy buena. De hecho, Sánchez ha 'tirado' de Javier Ayala en varias ocasiones. Una de las más sonadas fue cuando celebró el Día del Libro en la localidad y visitó una librería y una biblioteca.

En la biblioteca, Sánchez anunció su plan de becas junto a jóvenes, supuestamente escogidos al azar, pero que en el fondo eran dos afiliadas al PSOE de Fuenlabrada. El movimiento fue muy criticado, pues no era la primera vez que ocurría, pero Ayala reivindicó su apoyo.

Sea como fuere, el movimiento de Sánchez le asegura un polideportivo lleno a las puertas de unos comicios en los que se juega mucho.

Sabe que Fuenlabrada es un territorio amigo, pues el municipio ha sido gobernado ininterrumpidamente por el PSOE desde las primeras elecciones municipales postdictadura, en 1979. Es un bastión y, desde que Sánchez lidera su partido, es un bastión sanchista. Algo poco usual en la Comunidad de Madrid.