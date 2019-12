Una escuela de judo reparte 80 millones del Gordo en Salamanca

La escuela de judo Seiza ha repartido en Salamanca la mayor parte de los 80 millones de euros del premio Gordo del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, correspondientes a las 25 series consignadas en el centro comercial Carrefour, situado en la Avenida Agustinos Recoletos.

La escuela ha vendido 200 décimos del Gordo, el número 26.590, y otros 50 lo ha hecho la Administración de Lotería número 19, ubicada en el centro comercial y que regenta Mercedes Micó, quien ha confirmado que casi todo el premio "se ha vendido a la Escuela de Judo Seiza, que lleva cinco o seis años jugando el mismo número".

Micó también ha mostrado ante los periodistas su "alegría y satisfacción" por repartir este primer premio de la Lotería Nacional, la primera vez que cae el Gordo en Salamanca.

Hasta el momento, su Administración había repartido "algún premio menor, dentro del Euromillón, los bonolotos o algún premio que otro de la lotería".

A las 9.20 horas de la mañana de este domingo, cuando el marido de Mercedes Micó se dirigía a la Administración para abrirla, se ha conocido que esta oficina había repartido 100 millones de euros.

"Me he venido escopetada cuando me enteré del premio. Ahora me encuentro muy nerviosa pero feliz. La suerte del lotero es repartir un premio gordo, no quedártelo”, ha puntualizado.

El Gordo se encentra muy repartido entre los alumnos de la Escuela de Judo Seiza, que lo ha vendido en participaciones entre sus alumnos y familiares, ha confirmado.

Esta escuela lleva "cinco o seis años jugando el mismo número, ya que desde el primer momento les gustó", ha señalado.