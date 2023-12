¿Te ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad? Esto es lo que tienes que hacer

Tras tener lugar el Sorteo de la Lotería de Navidad viene las dudas... Por ejemplo, ¿cómo cobro el premio y dónde tengo que ir? o ¿hasta cuándo puedo hacerlo sin que caduque? Y sobre todo, aquellos más afortunados se preguntarán: ¿qué hago si me toca el premio Gordo?

Hay una serie de consejos que tienes que tener en mente si te ha tocado el primer premio de la Lotería de Navidad... Principalmente deberás tener cabeza y pensar muy bien qué harás con el dinero.

Consejos a seguir si te toca el 'Gordo' de Navidad

No esperes al sorteo para saber lo que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad. ¡Toma nota de estos importantes consejos!

1. Comprueba bien tu premio

Es posible con los nervios del momento, y además a veces resulta un poco complicado, no tener claro si has sido uno de los agraciados en el Sorteo de Navidad. Incluso puedes confundirte y no saber si tu décimo tiene premio o cuál es el importe del mismo.

Para asegurarte de que tienes un décimo ganador y de la cantidad que te ha tocado, lo mejor es que lo compruebes en un lugar fiable, ya sea en el periódico EL ESPAÑOL o en la página web de Loterías y Apuestas del Estado.

2. Averigua cuánto te ha tocado

Después de conocer si tu décimo ha resultado premiado en el Sorteo de Navidad, es el momento de averiguar cuánto te ha tocado. El importe que recibirás dependerá de la categoría del premio obtenido, y estos son los más grandes:

Primer premio o el 'Gordo': 400.000 euros

Segundo premio: 125.000 euros

Tercer premio: 50.000 euros

Cuarto premio: 20.000 euros

Quinto premio: 6.000 euros

Además, debes tener en cuenta que tendrás que tributar a Hacienda el 20 % de los premios superiores a 40.000 euros. El resto de los premios inferiores a esta cifra, como reintegros, pedreas, etc., estarán exentos de pagar impuestos.

3. Infórmate sobre cómo y cuándo cobrar el décimo

Los décimos de Navidad pueden cobrarse a partir del mismo día del Sorteo, pero no antes de las seis de la tarde. ¿Dónde? Pues si el premio es inferior a 2.000 euros, en cualquier administración de lotería.

En cambio, si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que llevar el décimo a cualquiera de las entidades bancarias autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado. Algunas de ellas son: Abanca, Banco Sabadell, Bankia, BBVA, Caixa Bank, Cajamar, Caja Sur Banco, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.

4. Mantente en el anonimato

No conviene presentarte en la ventanilla del banco con el décimo premiado, o todo el barrio se enterará de que te ha tocado la lotería. Mejor pedir cita previa con el director de la entidad. En caso de que juegues a la Lotería de Navidad online, muchas webs ingresan el premio en tu cuenta directamente si es inferior a 2.000 euros.

5. Cobra tú mismo el décimo

Un décimo de lotería puede cobrarlo cualquier persona que lo presente en la administración o en el banco, pues se trata de un resguardo al portador. Por lo tanto, lo ideal es que lo lleves tú en persona para cobrarlo y evitar disgustos. Y ten mucho cuidado al guardarlo, podrías perderlo y quedarte sin tu premio.

6. ¿Y si compro el décimo con mi pareja?

Los matrimonios con régimen de bienes gananciales se repartirán el 50 % del importe cada uno. Sin embargo, en las parejas con separación de bienes el premio será de quien haya comprado el décimo. En caso de haberlo adquirido a medias, se repartirá entre los dos. Esto repercutirá para hacer la declaración de la renta, tenlo en cuenta.

7. Si juegas a medias, localiza a los demás ganadores

En caso de que tengas algún décimo a medias con un grupo de amigos, un familiar, compañeros de trabajo, etc., recuerda que todos los participantes debéis identificaros para poder cobrar el premio. Si juegas una participación y el décimo resulta premiado, tendrás que ponerte en contacto con la entidad a quien se la compraste para saber cómo y dónde cobrar el premio.

8. Los décimos tienen fecha de caducidad

No te despistes para cobrar tu importe, pues los premios de la Lotería de Navidad caducarán a los tres meses, así que no esperes hasta el último momento para cobrarlo. Si tu décimo se ha deteriorado o presenta cualquier problema, tendrás que presentarlo en una administración de lotería para que lo envíen a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Ellos determinarán si es válido o no.

9. Cuidado con dar los detalles del premio

Aunque es normal sentir el impulso de proclamar esta noticia a los cuatro vientos, te recomendamos que solo lo comentes en tu círculo privado más íntimo. Y tampoco es aconsejable dar detalles acerca de la cantidad que has ganado.

10. Medita bien lo que harás con el dinero

Por último, debes considerar que los 400.000 euros del primer premio dan para mucho, pero tampoco son infinitos. Antes de desperdiciar el dinero, aunque te concedas algún capricho o hagas el viaje de tus sueños, piensa cómo puedes invertirlo. De este modo, podrás vivir con mayor tranquilidad el resto de tu vida.

Para invertir en el primer premio de Navidad, el Tesoro Público, las propiedades inmobiliarias o los depósitos bancarios garantizados son buenas opciones. Y ahora que ya sabes lo que hacer y lo que no si te toca el 'gordo' de la Lotería de Navidad, ¡anímate a participar y mucha suerte!

