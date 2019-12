Luz, la panadera que ha regado Murcia con el Gordo tras las inundaciones de la DANA

La diosa Fortuna ha sido irónica en la comunidad murciana donde Vox arrasó en las pasadas elecciones generales porque ha sido una niña cuyo árbol genealógico arranca en Marruecos Noura Alkrouh, junto a Elizabeth del Carmen Roque Figuereo, las encargadas de llevar una lluvia de millones con el primer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad. Cuando solo pasaban veinte minutos de las nueve de la mañana el número 26590 provocaba que los vecinos de dos poblaciones de la Región comenzasen a descorchar champán, sidra, cava y cualquier bebida con burbujas: El Gordo repartía 20 millones de euros en Las Torres de Cotillas y 4 millones de euros en la pedanía murciana de Beniaján. Con Luz como protagonista, la panadera que ha regado su pueblo de millones tras las inundaciones de la DANA.

La administración de loterías número 1 de Las Torres de Cotillas que regenta desde 1986 Fuensanta Aupí Vicente, y que está bautizada como la patrona de la localidad, la Virgen de la Salceda, vive un idilio con la suerte desde 2006 cuando vendió el primer premio y un tercero del Niño repartiendo 100 millones de euros en este municipio que cuenta con 21.375 habitantes. Nueve años después, en 2015, el despacho de lotería repartió 150 décimos del cuarto premio en el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad: el número 52215 se tradujo en 3 millones de euros en premios. Y hoy lo ha vuelto a hacer porque ha vendido cinco series de El Gordo agraciadas con un montante total de 20 millones de euros.

“El premio del Niño lo vendimos íntegro, los 500 décimos, pero repartir El Gordo es lo máximo que podemos hacer como administración: ¡nos hemos coronado!”, afirmaba orgullosa Fuensanta, la titular del despacho de la Virgen de la Salceda. “Treinta números los hemos vendido en ventanilla y veinte a un obrador”, detallaba con la voz afónica de tanta celebración con los agraciados. De entre todos, una de las premiadas era muy especial para Fuensanta porque se trataba de la hija de Diego Macho, un vendedor de lotería fallecido que durante tres décadas se dedicó a vender entre los torreños los números de esta administración. “Nos ha alegrado mucho saber que a su hija le tocado un décimo con 400.000 euros porque necesitaba el dinero”.

La suerte del 26590 viajó desde el despacho de la Virgen de la Salceda hasta El Obrador la Luz. “En la panadería se han vendido veinte décimos”, comentaba feliz Joaquín Vela, el alcalde de esta localidad que está situada en la Comarca de la Vega Media del Segura de la Región de Murcia. “¡Hay que venir a visitar Las Torres y a comprar lotería!”, clamaba feliz. “Espero que esté muy repartido el premio porque en total, en la administración, se han vendido cincuenta décimos premiados con El Gordo”.

Luz del obrador

Luz, la propietaria de El Obrador la Luz estaba loca de contenta porque este domingo lo primero que le había tocado era volver a madrugar para hacer frente a todos los pedidos de repostería que tiene para esta Navidad: “El premio me ha pillado trabajando: ¡estaba haciendo tartas!”. Luz Laveda Ayala, propietaria del obrador, confesaba a El Español que “el número lo cogí al azar”. La lluvia de millones se ha extendido entre los vecinos que residen en las calles próximas al polideportivo municipal de Las Torres de Cotillas y también ha agraciado a la dueña del obrador: “Le ha tocado a clientes que venían a comprar pan y a desayunar, a mí me ha tocado un décimo y a mi novio otro”.

- Luz, ¿hay boda a la vista?

- No lo sé, él sabrá que viene de camino (risas nerviosas).

Este negocio especializado en catering, tartas, pasteles de carne, y comidas preparadas, está funcionando desde hace más de una década, cuando Luz se dio de alta como autónoma y se lanzó a la aventura de emprender: “Llevaba veintidós años trabajando en la hostelería y hace catorce años decidí montar mi propio negocio”. La suerte le ha devuelto todo su esfuerzo a esta mujer emprendedora, de 40 años, con un décimo premiado con 400.000 euros. “Tengo el negocio lleno de gente, han venido más de sesenta personas a celebrarlo, y tengo que acabar las tartas”. Mientras la locura se desbordaba en el obrador, los medios de comunicación se agolpaban en la puerta de la administración de la Virgen de la Salceda donde la lotera posaba emocionada. Por las redes sociales comenzaban a circular vídeos en los que aparece un agraciado comprobando que lleva décimos del número 26590:

- Vecino: José, ¿te ha tocado?

- Agraciado: El otro día fue el Cecilio y compró: llevamos tres números para diez personas.

- Vecino: ¡Pepe eso son 1,2 millones de euros!

- Agraciado: ¡Me cago en la hostia!

En Beniaján, la administración de la calle Adrián Viudes colocaba otra serie con un montante total de 4 millones de euros. “Ya hemos duplicado la cifra de premios repartida en el sorteo de 2018”, comentaba exultante a El Español el delegado en Murcia de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), José Laorden. “El año pasado entre todos los premios se repartieron 12 millones de euros y en el inicio del sorteo la Región ya ha recibido 24 millones de euros”. Esta comunidad ha registrado una subida en las ventas de lotería del 4,5% (84 millones) que han sido espoleadas, en parte, por los tremendos daños que ha causado la DANA de septiembre y diciembre. De hecho, en los municipios próximos al Mar Menor, como Los Alcázares, ha sido una de las zonas de la Región donde más han repuntado las ventas.

‘La del Mercado’

A solo ochenta kilómetros de distancia de Murcia, la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig se convertía en otra de las poblaciones que se convertía en una de las grandes agraciadas por El Gordo. En la administración de lotería número 1, ubicada en la calle Manuel de Falla, se habían consignado 19 series que se han traducido en 76 millones de euros. La Diosa Fortuna fue caprichosa y también visitó el despacho lotero número 2 de esta misma localidad, situado en la avenida Libertad, donde se ha vendido una serie, con un premio de 4 millones de euros. “El Gordo me ha pillado durmiendo”, confesaba risueña la lotera Carmen Guijarro. “Me levanté con mi listado de números y me puse a ver el sortero, pero he dado una cabezada y entonces me ha despertado mi hijo porque ha entrado gritando al salón: "‘¡Mamá que hemos vendido el primero premio de la lotería de Navidad!’”.

Celebran el Gordo en un bar de Torres de Cotillas

Esta administración se la conoce como ‘La del Mercado’ porque está situada cerca de la plaza de abastos, en una calle peatonal en las inmediaciones del casco antiguo de San Vicente del Raspeig. “Todos los décimos premiados los he vendido en ventanilla a clientes individuales, no hay ninguna peña ni asociación premiada”. Este despacho está funcionando desde 2004 y ya sebe lo que es descorchar cava en el Sorteo Extraordinario de Navidad: “Entregamos un quinto, pero repartir El Gordo te anima a seguir al frente del negocio”. La lotera, de 68 años, mientras atiende a este diario explica que está sacando el cava de la nevera para celebrar los diez boletos que ha vendido y que a buen seguro sacarán de las apreturas económicas a los agraciados.

El Gordo dejó una auténtica millonada en la provincia de Alicante porque en Alcoy, la administración número 3 de Alcoy ha vendido quince series del primer premio, agraciado con 400.000 euros al décimo: en total 60 millones de euros. En la administración número 1 de Moraira, en el edificio Benidorm, se vendían otras cinco series del primer premio, que suponen 20 millones de euros.