Estos son los números premiados del Sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado 18 de abril:
- Primer premio: 12.590
- Segundo premio: 06.265
- Cuatro cifras: 7.156, 2.107, 237, 1.018
- Tres cifras: 699, 359, 439, 545, 831, 276, 961, 581, 256, 589
- Dos cifras: 57, 56, 80, 53, 30, 00, 43, 82, 05
- Reintegros: 0, 8, 1
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Lotería Nacional de hoy | Un repaso a los números ganadores
Estos son los números premiados del Sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado 18 de abril:
- Primer premio: 12.590
- Segundo premio: 06.265
- Cuatro cifras: 7.156, 2.107, 0237, 1.018
- Tres cifras: 699, 359, 439, 545, 831, 276, 961, 581, 256, 589
- Dos cifras: 57, 56, 80, 53, 30, 00, 43, 82, 05
- Reintegros: 0, 8, 1
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Lotería Nacional hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional en España, el lugar donde cobras depende de la cantidad del premio. Los premios menores de 2.000 euros por décimo se cobran en cualquier administración oficial o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo o resguardo en buen estado; te lo pagan normalmente en efectivo o, si lo prefieres, pueden ingresarlo en cuenta. Estos premios pequeños no llevan identificación obligatoria ni retención de Hacienda, por lo que el trámite es muy rápido.
Si tu premio de Lotería Nacional es igual o superior a 2.000 euros, se considera “premio mayor” y solo se puede cobrar en bancos colaboradores de SELAE, actualmente BBVA y CaixaBank, donde suelen recomendar pedir cita previa.
En estos casos tendrás que identificarte con tu documentación, el banco custodia el décimo mientras verifica su validez y te ingresa el importe (ya con la retención fiscal aplicada) en una cuenta o mediante cheque; recuerda que solo dispones de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para hacer el cobro.
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Lotería Nacional de hoy | ¿Cómo es el reparto de premios?
El reparto de premios en el sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 18 de abril, sigue la estructura de los sorteos ordinarios de fin de semana. El primer premio otorga 60.000 € al décimo (número 12590) y el segundo premio reparte 12.000 € al décimo (número 06265).
Además de estos grandes premios, la emisión incluye extracciones especiales: hay cuatro extracciones de cuatro cifras (150 €), diez de tres cifras (30 €) y nueve de dos cifras (12 € por décimo).
Más allá de los números exactos, el reparto se extiende a las aproximaciones y centenas. Tienen premio los números anterior y posterior al primero y segundo premio, así como los 99 números restantes de la misma centena de ambos. También se premian los décimos cuyas tres o dos últimas cifras coincidan con las del primer premio.
Finalmente, están los tres reintegros (0, 8 y 1), que devuelven el importe jugado (6 €) a todos los décimos cuya última cifra coincida con alguna de las extracciones finales.
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Comprobar Lotería Nacional | Un repaso a los números ganadores
Estos son los números premiados del Sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado 18 de abril:
- Primer premio: 12.590
- Segundo premio: 06.265
- Cuatro cifras: 7.156, 2.107, 237, 1.018
- Tres cifras: 699, 359, 439, 545, 831, 276, 961, 581, 256, 589
- Dos cifras: 57, 56, 80, 53, 30, 00, 43, 82, 05
- Reintegros: 0, 8, 1
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Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Desde el año 2020, la normativa fiscal establece que solo los premios de la Lotería Nacional que superan los 40.000 € están sujetos a tributación. Esto significa que los primeros 40.000 € de tu premio están totalmente exentos.
Por ejemplo, en el sorteo de hoy, si has ganado el primer premio de 60.000 € al décimo, Hacienda aplicará un gravamen del 20% únicamente sobre los 20.000 € que exceden el mínimo exento (es decir, pagas 4.000 € de impuestos), recibiendo un importe neto de 56.000 €.
Para todos los demás premios del sorteo de hoy que sean inferiores a esa cifra (como el segundo premio de 12.000 €, las terminaciones o los reintegros), no tendrás que pagar nada a Hacienda y cobrarás la cantidad íntegra. La retención se realiza de forma automática en el momento del cobro en la entidad bancaria, por lo que no es necesario incluir el premio en tu declaración de la renta, ya que el dinero te llegará ya "limpio" de impuestos.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional de España, el plazo máximo para reclamar tu premio es de tres meses, los cuales comienzan a contar a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
Es fundamental tener en cuenta que, si el último día del periodo resulta ser festivo en tu lugar de residencia, el plazo se extiende automáticamente un día hábil más. Una vez transcurrido este tiempo sin haber presentado el décimo, el derecho al cobro caduca de forma irrevocable y el dinero se destina al Tesoro Público.
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Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 18 de abril, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional en España, el lugar donde cobras depende de la cantidad del premio.
Los premios menores de 2.000 euros por décimo se cobran en cualquier administración oficial o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo o resguardo en buen estado; te lo pagan normalmente en efectivo o, si lo prefieres, pueden ingresarlo en cuenta. Estos premios pequeños no llevan identificación obligatoria ni retención de Hacienda, por lo que el trámite es muy rápido.
Si tu premio de Lotería Nacional es igual o superior a 2.000 euros, se considera “premio mayor” y solo se puede cobrar en bancos colaboradores de SELAE, actualmente BBVA y CaixaBank, donde suelen recomendar pedir cita previa.
En estos casos tendrás que identificarte con tu documentación, el banco custodia el décimo mientras verifica su validez y te ingresa el importe (ya con la retención fiscal aplicada) en una cuenta o mediante cheque; recuerda que solo dispones de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para hacer el cobro.
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Lotería Nacional de hoy | ¿En qué bancos se pueden cobrar los premios?
Para cobrar premios de la Lotería Nacional iguales o superiores a 2.000 €, las únicas entidades bancarias autorizadas actualmente por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) son BBVA y CaixaBank.
Aunque en años anteriores la lista de bancos colaboradores era mucho más extensa, el convenio actual se ha centralizado en estas dos entidades para gestionar los pagos en toda la red de oficinas del territorio nacional.
Es importante destacar que no necesitas ser cliente de ninguno de estos dos bancos ni tener una cuenta abierta con ellos para reclamar tu dinero.
Las entidades tienen la obligación legal de realizar el pago sin cobrarte ningún tipo de comisión ni recargo por la gestión, ya sea mediante cheque o transferencia bancaria. Únicamente deberás presentarte con tu DNI original y el décimo premiado en buen estado para que realicen la identificación y validación necesaria antes del ingreso.
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Lotería Nacional | ¿Cómo puedo cobrar mi premio?
Para cobrar tu premio de la Lotería Nacional, el procedimiento depende exclusivamente de la cantidad ganada. Si el premio es inferior a 2.000 €, puedes acudir con tu décimo a cualquier administración de loterías oficial en España a partir del primer día hábil tras el sorteo. En este caso, el pago se realiza de forma inmediata, habitualmente en efectivo o mediante Bizum, siempre que el punto de venta disponga de la liquidez necesaria.
Si la fortuna te ha sonreído con un importe igual o superior a 2.000 €, el cobro debe gestionarse obligatoriamente a través de las entidades bancarias autorizadas (BBVA o CaixaBank).
Deberás presentar el décimo original y tu DNI para que el banco proceda al ingreso en cuenta o la emisión de un cheque, sin que puedan cobrarte ningún tipo de comisión ni exigirte la apertura de una cuenta si no lo deseas.
Recuerda que, en premios que exceden los 40.000 €, el banco aplicará automáticamente la retención fiscal para Hacienda antes de entregarte el importe neto.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Desde el año 2020, Hacienda aplica un gravamen especial del 20% únicamente a los premios que superan los 40.000 €. Esto significa que los primeros 40.000 € de cualquier premio están totalmente exentos de impuestos.
En el caso del sorteo de hoy, si has ganado el primer premio (60.000 € al décimo), tributarías por los 20.000 € que exceden el mínimo exento, por lo que Hacienda se quedaría con 4.000 € y tú recibirías un neto de 56.000 €.
Para el resto de los premios del sorteo de hoy (como el segundo premio de 12.000 €, las extracciones o los reintegros), no tendrás que pagar nada a Hacienda, ya que todos se sitúan por debajo del umbral de los 40.000 €.
La retención, en caso de que corresponda, se realiza de forma automática en el momento del cobro por parte de la entidad bancaria, por lo que el dinero que recibas ya estará libre de cargas fiscales y no tendrás que volver a tributar por él en tu declaración de la renta.
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Lotería Nacional de hoy | ¿Cómo es el reparto de premios?
En los sorteos ordinarios de sábado, como el de hoy, se reparte un primer premio de 60.000 € al décimo y un segundo premio de 12.000 € al décimo.
Además, existen extracciones de cuatro, tres y dos cifras que otorgan 150 €, 30 € y 12 € respectivamente por décimo, junto con premios por aproximaciones (número anterior y posterior a los ganadores), centenas y los tres reintegros finales.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de la Lotería Nacional se celebrará el jueves 23 de abril de 2026 a las 21:00 horas. Al ser un sorteo de jueves, el precio de cada décimo es de 3 euros y cuenta con un primer premio de 30.000 euros al décimo (300.000 euros a la serie).
Si prefieres esperar al próximo sorteo de sábado, la cita será el 25 de abril de 2026 a las 13:00 horas, con el precio habitual de 6 euros por décimo. Además, en el horizonte cercano destaca el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre, que tendrá lugar el domingo 3 de mayo, ofreciendo un premio especial de 15 millones de euros a un solo décimo.
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Lotería Nacional de hoy | ¿Dónde ha caído el premio de hoy?
El primer premio del sorteo de hoy, 18 de abril de 2026, correspondiente al número 12590, ha estado muy repartido por la geografía española. La fortuna ha visitado las provincias de Alicante, Álava (específicamente en Vitoria-Gasteiz), Badajoz (en las localidades de Almendralejo y Santa Marta de los Barros) y Málaga, donde se ha vendido en Estepona. Cada décimo de este número está premiado con 60.000 euros.
Por su parte, el segundo premio ha recaído en el número 06265, dotado con 12.000 euros al décimo. A diferencia del primero, este premio ha caído de forma íntegra en la localidad de Ugao-Miraballes, en Vizcaya. Si tienes alguno de estos números, recuerda que puedes gestionar el cobro en las entidades bancarias autorizadas al superar los 2.000 euros de premio.
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Lotería Nacional | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional de España, el plazo máximo para reclamar tu premio es de tres meses, los cuales comienzan a contar a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
Es fundamental tener en cuenta que, si el último día del periodo resulta ser festivo en tu lugar de residencia, el plazo se extiende automáticamente un día hábil más. Una vez transcurrido este tiempo sin haber presentado el décimo, el derecho al cobro caduca de forma irrevocable y el dinero se destina al Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Lotería Nacional (y en general en todos los de Loterías y Apuestas del Estado), Hacienda solo se queda parte del premio cuando, por décimo, supera los 40.000 euros.
Los primeros 40.000 euros están exentos y sobre lo que pase de esa cantidad se aplica un gravamen fijo del 20%, que el banco o la entidad pagadora retiene directamente en el momento de cobrar; por eso el dinero que recibes ya es el importe neto, sin que tengas que volver a incluirlo como rendimiento en tu declaración de la renta.
Ejemplo típico para Lotería Nacional: si tu décimo cobra 60.000 euros, solo tributa la parte que excede los 40.000; es decir, 20.000 euros, y Hacienda se queda el 20% de esos 20.000 (unos 4.000 euros), por lo que tú recibes 56.000 euros netos.
Si tu premio es 40.000 euros o menos, no se aplica ningún impuesto y cobras la cantidad íntegra, mientras que con premios muy grandes (100.000 euros, etc.) se usa la misma fórmula: restar 40.000 y aplicar el 20% al resultado.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué es importante guardar bien el décimo?
Si crees que has sido agraciado con el número de este sábado 28 de febrero, sin el décimo físico o comprobante digital oficial, no podrás cobrar tu premio, así que es crucial guardarlo en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿A partir de cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo; es decir, en cuanto se celebre el sorteo y se validen resultados, al día siguiente ya está disponible el cobro.
El plazo máximo es 3 meses desde ese día siguiente; pasado ese tiempo, el premio caduca.
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo. En los sorteos ordinarios de sábado son 6 euros por décimo, así que con el reintegro recuperas esos 6 euros y no pierdes dinero en el sorteo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.