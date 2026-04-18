Estos son los números premiados del Sorteo de Lotería Nacional de hoy sábado 18 de abril:

- Primer premio: 12.590



- Segundo premio: 06.265

- Cuatro cifras: 7.156, 2.107, 237, 1.018

- Tres cifras: 699, 359, 439, 545, 831, 276, 961, 581, 256, 589

- Dos cifras: 57, 56, 80, 53, 30, 00, 43, 82, 05

- Reintegros: 0, 8, 1

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?

Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.

Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.