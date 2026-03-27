Cuponazo de la ONCE: comprobar resultados del sorteo de hoy, viernes 27 de marzo de 2026
El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.
Lotería Nacional, resultados | Números ganadores del sorteo del 26 de marzo de 2026
Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo de Cuponazo hoy, viernes 27 de marzo de 2026. Los números premiados son los siguientes:
- Número Premiado (cada cupón 40.000€):
- Serie (6.000.000€):
🔴¿Cuánto es el bote del premio del Cuponazo de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 27 de marzo de 2026, es de 6.000.000 € al número completo y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta.
Si hubiera más de un cupón con las mismas cinco cifras y serie premiadas con el máximo premio, el importe total del bote se reparte a partes iguales entre todos esos cupones ganadores, mientras que las cinco cifras sin serie optan a otros premios importantes (como los de 40.000 € o 25.000 € por cupón, según modalidad normal o XXL), de forma que el sorteo reparte cada viernes tanto un gran bote principal como cientos de premios secundarios.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE.
En la práctica, los premios obtenidos con cupones físicos se cobran en primer lugar en cualquier vendedor o punto de venta de la ONCE (para importes más pequeños), mientras que los premios de mayor cuantía pueden gestionarse a través de los centros de la ONCE o de las entidades colaboradoras indicadas por la organización; si el cupón se ha jugado por Internet, el premio se abona en la cuenta de usuario y, a partir de cierta cantidad, se tramita mediante transferencia bancaria, siguiendo los plazos y comprobaciones de identidad fijados por JuegosONCE.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial.
Esto implica que, si tu premio del Cuponazo es de 40.000 € o menos, lo cobras íntegro, y si es mayor, solo paga impuestos la parte que supere esos 40.000 € (por ejemplo, con 100.000 € tributan 60.000 € y Hacienda se queda 12.000 €), con la ventaja de que la retención la practica directamente la ONCE en el momento del cobro, de modo que el dinero que recibes ya llega “neto” y no suele ser necesario volver a declararlo en el IRPF; en premios compartidos, esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes según el porcentaje de cupón que tenga cada uno, y a partir de ahí se aplica, si procede, el 20 % sobre la parte individual que exceda su tramo exento.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Dónde puedo comprobar los resultados del Cuponazo de hoy?
Puedes comprobar los resultados del Cuponazo de hoy en la web oficial de JuegosONCE, donde se publica el número y la serie ganadores junto con el histórico de sorteos. También es habitual que medios digitales de referencia, como se ve en el directo enlazado, ofrezcan actualizaciones en tiempo real con el número premiado y los principales datos del sorteo.
Además, cualquier punto de venta autorizado de la ONCE puede verificar tu cupón pasando el código por el terminal de la organización. De este modo, tanto si juegas online como en físico, dispones de varias vías alternativas para confirmar si tu cupón ha resultado agraciado.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuándo se celebra exactamente el sorteo del Cuponazo?
El sorteo del Cuponazo se celebra todos los viernes, con hora prevista en torno a las 21:25 según la información general de JuegosONCE. El resultado oficial queda disponible en la web de la ONCE una vez finalizado el sorteo, junto con la tabla completa de premios para esa fecha.
Para el viernes 27 de marzo, el sorteo mantiene este mismo esquema, de forma que los jugadores pueden comprobar sus boletos en línea o mediante los vendedores poco después de la extracción. La celebración semanal fija facilita que muchos participantes conviertan el Cuponazo en una rutina de fin de semana.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿En qué se distingue el Cuponazo del Cupón Diario?
El Cuponazo se celebra los viernes y está pensado como sorteo de fin de semana con un bote mucho más alto, centrado en el premio de 6 millones al número y serie. El Cupón Diario, en cambio, se juega de lunes a jueves con un premio principal menor por cupón, aunque también reparte una amplia gama de premios por cifras.
Mientras que el Cuponazo se ha consolidado como el producto de referencia para el viernes, el Cupón Diario ofrece una cita más frecuente con la suerte a lo largo de la semana. Ambos productos comparten filosofía de accesibilidad y estructura escalonada de premios, pero se dirigen a momentos y expectativas distintas.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué diferencia hay entre el Cuponazo y el Cuponazo XXL?
El Cuponazo estándar ofrece un premio máximo de 6.000.000 de euros al número y serie, mientras que la modalidad Cuponazo XXL incrementa ese premio principal y algunos premios asociados al número. La diferencia se refleja tanto en la cuantía de los botes como en el precio del cupón, que es más alto en la versión XXL.
En ambos casos se mantiene una tabla de premios por cifras y reintegros, aunque la estructura concreta varía en función de la modalidad elegida. Por eso es importante comprobar, en el momento de la compra, qué producto se está adquiriendo y cuáles son los premios específicos de esa opción en el sorteo de hoy.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuál es el precio del cupón del Cuponazo?
El cupón estándar del Cuponazo cuesta 3 euros por apuesta, según la información general de la ONCE y las coberturas habituales de medios especializados. Ese precio da derecho a participar en el sorteo del viernes correspondiente con toda la estructura de premios, desde el bote hasta los reintegros.
Existe además una modalidad ampliada llamada Cuponazo XXL, cuyo precio es superior y que ofrece premios mayores tanto en el premio principal como en otros tramos. La elección entre la opción estándar y la XXL se hace en el momento de la compra, ya sea en un punto de venta físico o a través de JuegosONCE.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Se pueden acumular dos premios distintos en el mismo cupón?
No, las bases del Cuponazo establecen que en un mismo cupón no se pueden acumular dos o más premios de forma simultánea. Si por diferentes coincidencias de cifras tu cupón generara dos importes, por ejemplo uno de 50 euros y otro de 6 euros, la ONCE solo abonará el de mayor cuantía.
Este criterio de no acumulación simplifica la gestión del sorteo y el cálculo de los premios por parte de la organización. El jugador solo debe fijarse en la coincidencia más alta que consiga con el número premiado, sabiendo que el resto de posibles premios menores se descartan automáticamente.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Hay premios por acertar solo una cifra?
Sí, el Cuponazo reparte 1.202.850 premios de 3 euros a la primera cifra del número ganador y 1.093.500 premios de 3 euros a la última cifra. Este premio de 3 euros suele equivaler al precio del cupón estándar, por lo que actúa como reintegro ampliado a la primera o la última cifra.
Estos premios de una sola cifra no son acumulables con otros premios más altos; si un cupón incurre en varias coincidencias, solo se abona el de mayor cuantía. En cualquier caso, el volumen de premios de 3 euros hace que una parte importante de los jugadores recupere al menos el importe jugado.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué se cobra por acertar solo dos cifras?
El esquema del Cuponazo incluye 121.500 premios de 6 euros a las dos primeras cifras del número ganador y 120.285 premios de 6 euros a las dos últimas cifras. En la práctica, estos premios cubren el coste del cupón y lo superan ligeramente, por lo que funcionan como una especie de “premio pequeño” que ayuda a recuperar la apuesta.
Estas combinaciones de dos cifras amplían muchísimo el número de agraciados en cada sorteo, ya que la probabilidad de acertar solo esas posiciones es mucho más alta. Por eso se habla de cientos de miles de cupones con premio cada viernes, aunque la mayoría corresponden a importes de 6 euros o al reintegro.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué premios se dan a tres cifras en el sorteo?
Para las tres cifras, el Cuponazo establece 12.150 premios de 50 euros a las tres primeras cifras del número premiado y otros 12.150 premios de 50 euros a las tres últimas cifras. Estos premios siguen la lógica de ir reduciendo el importe a medida que baja el número de cifras acertadas, pero sin dejar de ofrecer cantidades interesantes.
Gracias a esta escala, muchos jugadores que se quedan “cerca” del número principal aún pueden lograr un premio significativo. Esta estructura escalonada refuerza la sensación de que no solo importa acertar todo, sino también aproximarse por la parte inicial o final del número.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué premios hay a las cuatro cifras en el Cuponazo?
El esquema oficial del Cuponazo contempla 1.215 premios de 500 euros a las cuatro primeras cifras del número ganador y otros 1.215 premios de 500 euros a las cuatro últimas cifras. De este modo, aunque no aciertes el número completo, puedes obtener todavía una cantidad relevante si tu cupón coincide en esas cuatro posiciones.
Estas coincidencias de cuatro cifras forman parte de la mecánica “por los lados puedes ser ganador”, que reparte premios intermedios entre los grandes premios y el reintegro. Así se genera una gran base de agraciados cada viernes, con miles de premios de 500 euros repartidos por toda España.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuánto pagan si acierto solo el número completo sin la serie?
Si aciertas las cinco cifras del número premiado pero no la serie, el Cuponazo reparte 134 premios de 40.000 euros a cada cupón con ese número completo. Es decir, no te llevas el bote de 6 millones, pero sí un premio muy elevado por cada cupón que coincida exactamente en las cinco cifras.
Estos 40.000 euros por cupón están además exentos de impuestos porque quedan justo en el límite de exención del gravamen especial sobre premios de lotería. Eso significa que el titular cobra íntegro ese importe, sin que Hacienda practique retención sobre esa cantidad en el momento del cobro.
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Comprobar Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Qué número y serie reparten los 6 millones si acierto todo?
El bote de 6.000.000 de euros se consigue acertando exactamente las cinco cifras del número premiado del sorteo de hoy y la serie asociada a ese mismo número. Esa combinación concreta es la única que da derecho al premio mayor dentro de la modalidad estándar del Cuponazo, sin necesidad de ningún complemento adicional.
Si hubiera más de un cupón con las mismas cinco cifras y la misma serie, el bote no se multiplica, sino que se divide en partes iguales entre todos esos cupones ganadores. En cambio, los cupones que aciertan solo las cinco cifras sin la serie optan a premios importantes, pero ya dentro de la escala de premios secundarios.
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Cuponazo de la ONCE hoy | ¿Cuál es el premio máximo del Cuponazo de hoy?
El premio máximo del Cuponazo de la ONCE de hoy es de 6.000.000 euros para el cupón que acierte a la vez las cinco cifras del número ganador y la serie correspondiente. Este bote se reserva a un único cupón completo en la modalidad estándar de 3 euros por apuesta, salvo que haya varios cupones exactamente iguales, en cuyo caso el importe se reparte a partes iguales.
Este premio de 6 millones se mantiene como referencia fija en las condiciones actuales del Cuponazo, salvo que la ONCE anuncie cambios o sorteos especiales. En paralelo, la estructura del juego reparte cientos de miles de premios secundarios cada viernes, lo que hace que el sorteo sea uno de los más potentes del calendario de la organización.
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Cuponazo de la ONCE | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo del Cuponazo de la ONCE que se llevará a cabo este viernes, 20 de marzo de 2026.
El sorteo comenzará a las 21:25 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!