Lotería Nacional, hoy | Resultados del sorteo del 26 de marzo de 2026, en directo
Comprueba aquí los resultados de la Lotería Nacional del jueves 26 de marzo de 2026 y todos sus números premiados con 30.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 26 de marzo son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €):
- Segundo premio (6.000 €):
- Últimas 4 cifras (75 €):
- Últimas 3 cifras (15 €):
- Últimas 2 cifras (6 €):
- Reintegros (3 €):
🔴¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000€ a la serie, es decir, 30.000€ por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000€ a la serie, que son 6.000€ por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000€ por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000€ se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000€ por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000€ se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Si compartimos un décimo premiado hoy, ¿quién debe ir a cobrarlo?
Lo habitual es que la persona que custodia el décimo original acuda a cobrarlo a la administración o al banco, según la cuantía del premio. Una vez cobrado, se reparte la cantidad entre todos los partícipes conforme a lo pactado.
Esta fórmula simplifica el trámite de cobro, ya que no hace falta que todos vayan juntos a la entidad financiera. Eso sí, conviene que exista plena confianza entre quienes comparten el décimo o que, en caso de premios importantes, se asesoren sobre la mejor forma de documentar el reparto.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Menos de cinco minutos para el sorteo
Ya queda menos para que se celebre el sorteo de la Lotería Nacional. Lo bombos girarán a las 21:00, entérate de los resultados en EL ESPAÑOL.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Es legal compartir un décimo de la Lotería Nacional de hoy entre varias personas?
Compartir un décimo es completamente legal y, además, muy habitual entre familias, amigos y compañeros de trabajo. Lo importante es dejar constancia por escrito de quién participa y en qué porcentaje.
Una práctica muy recomendable es hacer una fotocopia o fotografía del décimo en la que figuren los nombres y las participaciones de cada uno. Así, si ese décimo resulta premiado, se evitan discusiones y se puede repartir el premio de forma transparente.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué hago si mi décimo del sorteo de hoy se ha roto o deteriorado?
Si el décimo está roto pero se siguen distinguiendo claramente el número, la serie, la fracción y los códigos de seguridad, normalmente se puede tramitar el cobro. La administración suele remitir el décimo a Loterías para su verificación.
Si el daño es grave, la decisión final la toma el organismo gestor tras comprobar que no exista fraude ni duplicidad. Por eso es importante no escribir encima de los décimos, no plastificarlos de forma agresiva y guardarlos en un lugar seguro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si pierdo un décimo físico del sorteo de hoy?
En la Lotería Nacional tradicional, el décimo físico es el título que da derecho al cobro del premio. Si se pierde y otra persona lo cobra, la situación es muy complicada porque se considera legítimo titular a quien presenta el original.
Solo en casos muy excepcionales se puede intentar bloquear el cobro demostrando de forma contundente la propiedad del décimo. Por eso se recomienda extremar las precauciones y, si es posible, jugar también a través de canales digitales seguros.
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Comprobar Lotería Nacional hoy |¿Es seguro jugar a la Lotería Nacional de hoy por internet?
Sí, siempre que lo hagas a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o de puntos de venta online autorizados. En estos casos se genera un resguardo digital que acredita tu participación en el sorteo de hoy.
Ese resguardo tiene la misma validez legal que un décimo físico, pero evita problemas de pérdida o deterioro del papel. Además, tu apuesta queda registrada a tu nombre y puedes consultarla en cualquier momento.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hasta qué cantidad están exentos de impuestos los premios de Lotería Nacional de hoy?
Los premios de Lotería Nacional están exentos de tributación en el IRPF hasta 40.000 euros por décimo. Si el premio que cobras hoy no supera esa cifra, no pagarás nada a Hacienda por ese concepto.
Cuando el premio es superior, solo tributa la parte que excede de esos 40.000 euros. Sobre ese exceso se aplica un 20% de retención que se descuenta directamente en el momento del cobro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se cobran los premios superiores a 2.000 euros en el sorteo de hoy?
Los premios superiores a ese umbral deben cobrarse en entidades financieras concertadas con Loterías y Apuestas del Estado. El pago se realiza mediante transferencia a una cuenta bancaria en euros, tras verificar la autenticidad del décimo.
En el banco también se encargan de aplicar la retención fiscal correspondiente cuando el premio supera el mínimo exento. Una vez hecho el trámite, el ganador recibe en su cuenta el importe neto, ya con los impuestos descontados.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde se cobran los premios de hasta 2.000 euros del sorteo de hoy?
Los premios menores, iguales o inferiores a aproximadamente 2.000 euros por décimo, se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías. Allí se valida el décimo en el terminal y se abona el importe al instante, normalmente en metálico.
No hace falta acudir al banco ni aportar más documentación que el propio décimo, salvo que la administración te pida identificarte. Es un proceso sencillo pensado para agilizar el pago de estas cantidades pequeñas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio de la Lotería Nacional de hoy?
Los premios de la Lotería Nacional caducan a los tres meses desde el día siguiente al sorteo. Transcurrido ese plazo, se pierde por completo el derecho a cobrar el premio.
Por eso es importante revisar bien los décimos y no dejarlos olvidados en cajones o carteras. En especial, los reintegros y premios menores suelen pasarse por alto con más facilidad.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde puedo comprobar si mi décimo ha sido premiado hoy?
Puedes comprobar tu décimo en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en otros portales que ofrecen comprobadores automatizados introduciendo tu número y el importe jugado. También puedes acudir a una administración física para que lean el código del décimo en el terminal.
Los medios digitales como periódicos y webs de loterías suelen publicar los números premiados y las listas de premios. No obstante, la única lista oficial y definitiva es la que emite Loterías y Apuestas del Estado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo se celebra el sorteo de la Lotería Nacional del jueves?
El sorteo ordinario de los jueves se celebra a las 21:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid. Es un horario fijo, salvo cambios puntuales anunciados de forma oficial.
Los resultados se pueden seguir en directo a través de distintos medios digitales y, posteriormente, comprobarse en la web oficial y en otras páginas especializadas. Esto facilita que los jugadores sepan prácticamente en tiempo real si han sido agraciados.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¡Comienza la cobertura!
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este jueves. El sorteo comenzará a las 21:00 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!