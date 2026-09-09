Ácido hialurónico y hongo de nieve: así es el sérum hidratante de Weleda que deja la piel más jugosa

No necesitas una rutina de skincare larguísima para tener la piel cuidada, hidratada y jugosa. De hecho, en muchos casos es suficiente con pocos productos, bien elegidos y aplicados en el orden correcto. Como el Sérum Drops Booster Hidratante de Weleda, un sérum hidratante con ácido hialurónico, hongo de nieve y activos de origen vegetal que dejan una piel muy jugosa.

Tiene una textura muy ligera, se funde con la piel y además su aplicación es supersencilla. ¿Y sabes por qué hoy es un buen momento para comprarlo? Porque Primor lo ha rebajado un 24% en su tienda online y te lo puedes llevar con un 8% extra de descuento con el código EXTRA para celebrar que hoy es el Día de la Belleza.

Ventajas de utilizar el sérum hidratante de Weleda

Hidrata en profundidad y mantiene esa sensación durante todo el día.

Contiene ácido hialurónico, que retiene agua y hace que la piel esté más flexible.

Solo tienes que aplicar 2-3 gotas durante tu rutina de skincare.

El hongo de nieve y los activos vegetales complementan la fórmula.

Hidratación en profundidad para tu rutina facial

Serum Drops Booster Hidratante de Weleda Primor

El Sérum Drops Booster Hidratante de Weleda es una fórmula que hidrata la piel en profundidad con solo aplicar una pequeña cantidad de producto. El ácido hialurónico es el ingrediente estrella de este producto, pues tiene una capacidad muy alta de retener agua y deja la piel más hidratada y flexible.

Quizá no has oído hablar del hongo de nieve, que es un activo de origen natural que contribuye a la hidratación de la piel. La fórmula, en su conjunto, conserva la barrera cutánea. Y ojo, no sustituye a una crema hidratante, porque ese debe seguir siendo el último paso de tu rutina, pero sí que es una ayuda cuando notas la piel más tirante y seca.

¿Cómo aplicarlo e introducirlo en tu rutina?

Aplica este sérum hidratante de Weleda después de la limpieza y el tónico, y justo antes de la crema hidratante y el protector solar. Es un paso intermedio que aporta hidratación a la piel antes de seguir con el resto del tratamiento. Por ejemplo, una rutina minimalista quedaría de la siguiente manera:

Limpia el rostro para retirar los restos de maquillaje, protector solar, grasa y suciedad. Continúa con el tónico (si lo usas) para refrescar y preparar la piel. Aplica 2-3 gotas del sérum de Weleda directamente sobre la piel y extiéndelas suavemente por el rostro y el cuello. Finaliza con la crema hidratante como último paso de la rutina y el protector solar por las mañanas.

Un truco: si quieres simplificar aún más la rutina, puedes mezclar un par de gotitas de este sérum de Weleda con tu crema hidratante y aplicar los dos productos a la vez.

¡Es facilísimo utilizarlo! Si tu piel te pide un extra de hidratación, esta fórmula de Weleda es lo mejor que puedes darle, porque no pasa de los 12€ y te va a dejar el rostro mucho más radiante.

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