HUAWEI estrena smartwatch deportivo: 21 días de autonomía y una oferta de lanzamiento difícil de igualar

La primera novedad de HUAWEI para el nuevo curso ya está aquí. El HUAWEI Watch GT 7 Pro ya está en el mercado: es un smartwatch de 46 mm con un carácter deportivo, diseño muy resistente y autonomía de sobra para todo lo que te propongas. Tanto si entrenas a nivel profesional como si quieres controlar tus datos de salud y de deporte, le vas a sacar partido.

Y lo que más nos gusta es que este smartwatch deportivo llega con una oferta muy potente en la HUAWEI Store que difícilmente volverá a repetirse. Si lo compras ahora, además de ser uno de los primeros en tenerlo, te puedes ahorrar 50€ con el cupón AGT750DTO. Además, te llevas MultiPass gratis durante 90 días y 1 mes gratis de Esferas VIP.

Las novedades del nuevo HUAWEI WATCH GT 7 Pro

Hasta 21 días de autonomía con un uso ligero, hasta 12 días con un uso normal y hasta 51 horas en modo trail running.

Pantalla de 1,47 pulgadas y hasta 3.000 nits de brillo.

Incluye más de 110 modos de entrenamiento (running, ciclismo, golf, esquí, buceo libre…).

Resistente al agua a 5 ATM, con certificación IP69 y buceo hasta 40 metros.

Una pantalla de buena calidad y materiales muy resistentes

HUAWEI WATCH GT7 Pro Huawei

El HUAWEI Watch GT 7 Pro está fabricado con una carcasa de aleación de titanio, un bisel de nanocerámica y un cristal de zafiro. Es decir, que la marca ha buscado la máxima resistencia sin renunciar a un acabado premium. Además, con una pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas, suficiente para ver cualquier dato de un vistazo, y con 3.000 nits de brillo máximo.

Sus principales novedades las encontramos en el plano deportivo, con nuevos modos de esquí y ciclismo. Incluye también el posicionamiento HUAWEI Sunflower para mejorar la precisión de las rutas y registrar mejor los datos de cada actividad. Y, por supuesto, podrás medir los parámetros de salud más habituales: sueño, frecuencia cardíaca, VFC, ECG, análisis de arritmias…

¿Merece la pena comprarlo ahora?

El HUAWEI WATCH GT 7 Pro es un smartwatch bastante completo, con una autonomía muy por encima de otros modelos de marcas rivales y un diseño que de verdad da la sensación de acabado premium.

Tiene sentido si practicas deporte —tiene más de 110 modos de entrenamiento— y te interesa aprovechar las funciones de salud, que son más avanzadas que en otros smartwatches más básicos. Así que sí, merece la pena comprarlo y mucho más ahora que tiene esta oferta de lanzamiento en la HUAWEI Store.

Aprovecha ahora la oferta de lanzamiento, porque estará disponible solo por tiempo limitado y después no te podrás ahorrar estos 50€ en su compra. ¡Corre a por él!

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