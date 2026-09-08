El aparador de roble con líneas suaves y almacenamiento suficiente que tu salón te está pidiendo este otoño

Si en verano hemos pasado mucho tiempo al aire libre, en pocos días llega el otoño y la época del año en la que pasamos mucho más tiempo en casa. Incluso invitamos a amigos y familia a comer y cenar. Así que, si quieres darle un toque diferente a tu hogar este otoño sin necesidad de hacer obras, ¿has pensado en cambiar el aparador del salón?

Un buen aparador es capaz de estructurar visualmente una pared, hacer que el salón parezca más cálido o crear un punto focal en el comedor. Siguiendo las tendencias de decoración para este otoño, no nos puede gustar más el aparador Arelida de Kave Home, con un acabado en madera de roble en un tono marrón claro que va a ser la envidia de tu salón. Además, con el cupón DEAL100 te puedes ahorrar 100€ en su compra y también puedes conseguir un 5% de descuento extra en toda la tienda con el código AFFELESPANOLKAVE (menos en productos Kave Gallery y Servicio de interiorismo).

Lo más especial de este aparador Arelida

Presencia arquitectónica para que una pared vacía sea protagonista en casa.

Acabado en roble marrón claro que aporta calidez visual.

Cuenta con cuatro puertas y cuatro cajones, espacio de almacenamiento suficiente.

Los bordes redondeados suavizan el diseño y le dan un toque orgánico muy actual.

Una pieza de diseño que ordena el espacio y le da calidez al salón

aparador Arelida de Kave Home Kave Home

El aparador Arelida cumple la función de definir el carácter de tu salón. Tiene un diseño de líneas limpias y proporciones generosas (200 x 80 x 45 cm), suficientes para que se convierta en una pieza protagonista en tu salón. Pero también lo puedes colocar en un comedor amplio, un recibidor o una zona de paso con suficiente espacio.

Lo que más nos gusta es su acabado en roble marrón claro, pues la madera introduce textura en casa y una sensación de calidez que se traduce de inmediato en un salón mucho más acogedor. Además, tiene vetas con pequeñas variaciones naturales que le dan personalidad a la pieza. Por supuesto, también cumple su función de almacenamiento, con cuatro estantes ajustables y cuatro cajones.

Preguntas frecuentes

¿Dónde queda mejor un aparador?

El salón y el comedor son las principales ubicaciones, sobre todo si necesitas espacio para guardar vajilla, textiles, documentos o cualquier otro objeto. También en un recibidor amplio o en un pasillo.

¿Cuánto mide este aparador Arelida?

Sus dimensiones son 200 cm de ancho x 80 cm de alto x 45 cm de fondo.

¿Tiene mucho espacio de almacenamiento?

Este aparador Arelida tiene cuatro puertas, cuatro cajones y cuatro estantes ajustables, por lo que sí hay espacio suficiente para guardar todo lo que necesites.

¿De qué material está fabricado?

Combina diferentes materiales, como tablero manufacturado, chapa de roble y elementos de madera. Su acabado exterior con veteado de roble en un tono marrón le da calidez al conjunto.

Este aparador es de las pocas piezas que van a cambiar por completo lo que transmite un espacio, pues hace tu salón más cálido y acogedor este otoño. ¡Disponible solo en Kave Home!

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