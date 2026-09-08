El aire acondicionado split no es solo para el verano: este de LG calienta cualquier habitación en invierno y controla el consumo

¿Piensas en un aire acondicionado split únicamente para el verano? Te equivocas. De hecho, casi todos estos dispositivos tienen una bomba de calor para que puedas utilizarlos también en invierno y calentar cualquier estancia igual que la refrescas en verano. Sin necesidad de invertir en otro sistema diferente para utilizar durante los meses más fríos.

Además, la ventaja de un aire acondicionado split en invierno, como el LG COMFORT WIFI Z, es que tiene funciones para controlar el consumo y programar la calefacción para tener la casa calentita cuando llegues. Este modelo que hemos fichado en la tienda online de LG tiene un descuento del 27% y además te puedes ahorrar otro 10% extra con el cupón LGELESPANOL10. ¡Se queda baratísimo!

¿Por qué instalar este aire acondicionado split de LG en casa?

Calienta una habitación antes de que llegues a casa con la función de precalentamiento de la app LG ThinQ.

Mantiene la casa entre 8ºC y 15ºC en modo calefacción baja (para proteger tu casa de las bajas temperaturas y las heladas cuando no estás).

Con la función kW Manager puedes establecer límites de consumo para controlar el gasto en invierno.

Distribuye el aire caliente hacia abajo con el sistema Comfort Air para evitar la sensación de chorro directo.

Consigue la temperatura más agradable en casa

LG COMFORT WIFI Z LG

El aire acondicionado split LG COMFORT WIFI Z funciona perfectamente en otoño y en invierno para calentar tu casa. Además, incluye varias funciones que se adaptan muy bien a tus necesidades y a tus hábitos. Por ejemplo, desde la app LG ThinQ puedes precalentar una habitación para que esté a buena temperatura cuando llegues, sobre todo si hace mucho frío en la calle.

El sistema funciona dentro de un rango de distancia de entre 250 metros y 30 kilómetros, según la configuración. Además, tiene un modo de calefacción a baja temperatura que viene muy bien en segundas residencias, viviendas vacías o cuando te vas de vacaciones para evitar las heladas. Es un dispositivo que climatiza espacios de hasta 20 m² con una capacidad de 2.150 frigorías.

¿Es mejor que otros sistemas de climatización?

Depende de la vivienda, del clima en tu ciudad y del uso que vayas a hacer del aire acondicionado split. Si tiene función de calefacción, como este de LG, es mucho más práctico que otros sistemas de climatización. Por ejemplo, un radiador eléctrico únicamente genera calor, pero este lo vas a poder utilizar durante todo el año. Tener un aparato que hace dos funciones siempre suma puntos.

También es más fácil controlar el consumo o programar su uso desde una app móvil para adaptarlo a tu rutina y a tus hábitos. Eso sí, tienes que tener en cuenta que el split va instalado únicamente en una estancia, así que no va a calentar toda la casa.

Si lo compras ahora, este aire acondicionado split de LG tiene 75€ de descuento en la instalación y 45€ de cashback (reembolso) solo por comprarlo en la tienda online de LG. Y no olvides aplicar el cupón descuento LGELESPANOL10 en el carrito para ahorrarte un 10% extra sobre el precio ya rebajado.

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