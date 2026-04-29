Esta crema hidratante luminosa de Biotherm tiene todo lo que la piel te pide en primavera y verano

¿Qué te pide la piel en primavera y verano? Hidratación, un acabado luminoso, con glow y fórmulas ligeras que no dejen una sensación grasa ni pesada. Es justo lo que destacan las mujeres que utilizan a diario en su rutina la crema hidratante Aquasource+ Brightening Vitamina Glow Gel de Biotherm, que es perfecta cuando llega el buen tiempo.

Es un error pensar que en verano la piel necesita menos hidratación porque suda más o no está tan tirante como en invierno, pero no es así. El sol, el aire acondicionado, la sal, el cloro y el propio sudor también deshidratan, alteran el tono y nos quitan luminosidad. Así que una de las mejores fórmulas para regular la dermis en primavera y verano es esta crema de Biotherm, ahora rebajada un 61% en Primor solo por tiempo limitado. ¿Le das una oportunidad?

Ventajas de utilizar esta crema luminosa de Biotherm

Incorpora 2500 mg de vitamina B3, un activo que mejora el tono apagado y reduce manchas e imperfecciones.

Fórmula con astaxantina que aporta un refuerzo antioxidante y protege la piel del sol y la contaminación.

El 91% de las personas que la han probado destacan la textura ligera para el buen tiempo.

Acabado gel de rápida absorción que hidrata sin dejar grasa.

La crema de Biotherm que hidrata durante horas y deja un glow muy natural

Aquasource+ Brightening Vitamina Glow Gel de Biotherm

La crema hidratante Aquasource+ Brightening Vitamina Glow Gel de Biotherm tiene una textura gel muy ligera que se funde al instante con la piel y refresca. Así que agradecerás utilizarla a diario en tu rutina. Como se absorbe en cuestión de segundos, la podrás usar perfectamente por la mañana justo antes del protector solar o del maquillaje, sin bolitas ni residuos de grasa.

¿Y cómo consigue esa luminosidad? Es 'culpa' de la vitamina B3 (o niacinamida), que es uno de los activos de moda para unificar el tono, calmar la piel y mejorar el tono de pequeñas manchas o marcas. También contiene astaxantina —un antioxidante que protege frente a las agresiones externas— y BiotechPlankton —una mezcla de 35 nutrientes esenciales que refuerza la barrera cutánea—.

¿Es buena para el verano? Reseñas de la crema hidratante de Biotherm

Esta crema hidratante de Biotherm es una de las más vendidas de Primor, y tiene una valoración de 4,53 / 5 estrellas.

"Tiene un olor espectacular a naranja. Se absorbe rápidamente y te deja un maquillaje impecable".

"Me gusta la textura e hidrata bien. Deja la piel hidratada y luminosa".

"No defrauda, cualquier producto de la marca es maravilloso. Como siempre, no es una crema pesada, se absorbe enseguida y no levanta el maquillaje".

Es una crema hidratante que debes usar como último paso de tu rutina de mañana y/o noche, y que te va a encantar, sobre todo ahora que llega el buen tiempo. La sensación es muy agradable y además no cuesta más de 22€ en Primor.

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