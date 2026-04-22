Tener tu propia web ya no es opcional: esto es lo que ocurre si dependes solo de las redes sociales

Una web con dominio propio y hosting es lo que tu negocio necesita para mejorar la presencia digital y no depender del algoritmo de las redes sociales.

¿Dirías que tu empresa, pequeño negocio o marca personal tiene presencia en internet? Podríamos decir que sí, si publicas contenido en LinkedIn o subes vídeos a Instagram y TikTok. El problema es que no es buena idea que tu negocio dependa al 100% de una red social que puede sufrir caídas. Ni tampoco de un algoritmo que en cualquier momento considere que tu contenido ya no es relevante o, lo que es peor, que te cierren la cuenta sin avisar.

Las redes sociales son un escaparate con un alcance enorme, pero nada de lo que creas te pertenece realmente. Por eso, la decisión más lógica en 2026 es crear tu página web con dominio propio y un buen hosting. Y una de las opciones más completas para asegurar tu presencia digital a largo plazo es Hostalia, con planes de hosting desde 2,99€ al mes.

La importancia de tener un dominio propio

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Un dominio propio es la identidad digital de un negocio, una empresa o un autónomo, normalmente terminado en .com o .es. Esa dirección web sí que te pertenece y aporta profesionalidad si la añades en una tarjeta de visita o una firma de correo.

Al final, un perfil en redes sociales está alojado en el dominio de una tercera empresa. En cambio, con un dominio propio trabajas para ti mismo, nadie puede cambiarte la URL o limitar el alcance. Además, estás protegido frente a suplantaciones e incluso a otras empresas que intenten registrar nombres parecidos.

Y tener un dominio propio también te da derecho a crear un correo corporativo. Porque no es lo mismo que tu cliente reciba un mail con una dirección de un proveedor masivo y gratuito (gmail, hotmail, outlook…) que con una dirección profesional asociada a un dominio.

¿Cómo elegir un buen hosting en 2026?

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El hosting (o alojamiento web) es el 'espacio' en el que se almacena toda la información que tengas en tu sitio web (imágenes, texto, formularios de contacto…). Da igual que tengas un buen dominio, porque si el hosting no es rápido, seguro y estable, desaparecen todas las ventajas anteriores. De hecho, la velocidad de carga influye en la experiencia de usuario y en el posicionamiento SEO. Si la página tarda demasiado en cargar, tu potencial cliente se marchará, y eso Google lo detecta y lo penaliza.

Estas son otras cuestiones que deberías tener en cuenta para elegir un buen hosting en 2026:

Asegúrate de que incluye certificado SSL , copias de seguridad diarias y protección contra malware.

, copias de seguridad diarias y protección contra malware. Comprueba dónde están alojados los servidores. Si el proveedor de hosting tiene centros de datos en España, mejora la velocidad de carga para el público nacional y facilita el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos.Y Hostalia tiene sus centros en España (Madrid y Barcelona).

Por qué Hostalia es el proveedor líder (y precios)

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Ahora que ya sabes por qué es tan importante que tu negocio tenga dominio propio y un buen hosting, ¿qué opciones hay en el mercado? Hostalia es uno de los proveedores líderes en España por tres razones: un precio competitivo, infraestructura local y servicios incluidos desde el primer momento.

Para empezar, este proveedor hace que el precio ya no sea ninguna excusa para no tener un dominio propio para tu negocio. Hostalia ofrece dominios desde 0,49€ y gratuitos en promociones anuales si contratas un hosting.

En cuanto a los planes de hosting, Hostalia tiene varias opciones —Starter, Advanced y Performance— que se adaptan a las necesidades de todos los negocios. La más interesante ahora mismo es el plan Advanced, por solo 2,99€ al mes e incluye dominio y certificado SSL gratis durante el primer año. El hosting Performance (de alto rendimiento) también está rebajado a solo 9,99€ al mes durante el primer año.

Además, todos los planes permiten instalar WordPress y otros CMS en un clic, gestionar múltiples webs desde un mismo panel y ampliar la capacidad sin migraciones si el proyecto crece. Y en los planes más avanzados, podrás crear tu web con IA en pocos pasos, sin ser experto en diseño.

Si tienes un pequeño o gran negocio, necesitas tener presencia digital y un espacio en el que los clientes sepan lo que haces, puedan acceder a tus servicios y ponerse en contacto contigo. Y sí, las redes son un buen escaparate, pero este 2026 es el momento perfecto para tener tu propia web. Aprovecha las ofertas de Hostalia en dominios y hosting para reforzar la presencia digital de tu negocio o construir de cero tu marca personal, ¡sin depender de las redes!

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