¿Por qué todo el mundo lleva los auriculares open-ear? Beneficios y cómo conseguirlos baratos en HUAWEI

Los auriculares open-ear están cada vez más de moda, y seguro que los has visto por la calle, en el gimnasio o en redes sociales. Responden a la necesidad de escuchar música o responder llamadas sin aislarte por completo del entorno, sobre todo al practicar deporte al aire libre. Pero tienen otro punto fuerte para tu salud auditiva.

A diferencia de los in-ear que se introducen en el oído, estos se apoyan de manera externa y dejan el canal auditivo totalmente libre, con la ventaja de que puedes seguir escuchando lo que ocurre a tu alrededor. Una de las referencias en este terreno son los auriculares open-ear HUAWEI FreeClip 2, que ahora bajan su precio en las ofertas del 6º aniversario de HUAWEI. Aplica el código descuento A6ANIVERSARIO10 en el carrito para ahorrarte un 10%.

Beneficios de estos auriculares open-ear de HUAWEI

Diseño ultraligero de 5,1 gramos por auricular, muy cómodo para sesiones largas.

Autonomía de hasta 9 horas continua y hasta 38 horas con el estuche de carga.

Resistencia IP57 frente al agua y al sudor para usarlos sin problema en entrenamientos o al aire libre.

Sistema de sonido con doble diafragma que mejora la potencia.

Escucha música a diario sin aislarte del entorno

Auriculares open-ear HUAWEI FreeClip 2

Los auriculares open-ear HUAWEI FreeClip 2 equilibran dos aspectos que normalmente han estado enfrentados, como es disfrutar del audio y al mismo tiempo mantener la percepción del entorno. Con estos no vas a tener que elegir. Podrás ir caminando por la calle, escuchar tu música favorita o un pódcast y al mismo tiempo estar atento de lo que pasa alrededor.

El diseño también tiene mucho que ver, porque el formato con puente flexible se adapta muy bien a la forma del oído y además reparte el peso de manera cómoda. Y te va a sorprender la calidad de sonido que tiene, porque sí, un formato open-ear puede ofrecer tanta presencia como un in-ear. La experiencia de sonido es incluso mejor.

Todos los chollos del 6º aniversario de la HUAWEI Store

La HUAWEI Store —la tienda oficial de HUAWEI— cumple este mes de marzo seis años, aunque el regalo nos lo hacen ellos con ofertas muy potentes en los mejores dispositivos electrónicos solo hasta el 31 de marzo. Encontrarás smartwatches, móviles, ordenadores y mucha más tecnología con descuentos interesantes, tanto en productos que han llegado hace poco al catálogo como en sus bestsellers.

Además, también tienen varios cupones y beneficios activos para todos:

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¿A qué esperas? Si quieres los auriculares open-ear de los que todo el mundo habla, aplica el cupón descuento A6ANIVERSARIO10 en el carrito de la HUAWEI Store antes del 31 de marzo. Y si necesitas renovar otro dispositivo, también podrás usar el mismo código descuento y aprovechar otros beneficios exclusivos. ¡Date prisa!

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