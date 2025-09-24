Las 10 mejores plataformas de música en streaming en 2025: Spotify, Apple Music, Deezer y más

Noticias relacionadas Los 10 mejores móviles del 2024: comparativa y precios

El poder que tiene la música sobre nuestras emociones es enorme: una canción puede alegrarte el día, traerte un recuerdo a la mente o ponerle palabras a lo que sientes y no sabes qué decir. La música lleva décadas presente en nuestras vidas y el acceso que tenemos a ella ha ido evolucionando con el paso de los años y la revolución tecnológica. Hemos escuchado música en radio, vinilos, cassettes, CDs y hasta en MP3, formatos que, a día de hoy, todavía existen, aunque su usos son más limitados.

Para acabar con esta limitación y poder llevar tu música, tus canciones y tus artistas favoritos allá a donde vayas, han nacido las plataformas de música en streaming. Ahora, escuchar música es facilísimo: con tan solo abrir la aplicación de música online, ya puedes acceder a millones de canciones y listas personalizadas desde cualquier dispositivo. Como en el mercado hay tantísimas aplicaciones para escuchar música, hemos preparado la siguiente comparativa con las 10 mejores plataformas de música en streaming de este 2025.

¿Qué es una plataforma de música en streaming y por qué elegir una en 2025?

Una plataforma de música en streaming se trata de un servicio online que permite a los usuarios escuchar canciones, playlists y álbumes de sus grupos de música favoritos directamente desde internet. Es decir, con las aplicaciones para escuchar música online es posible tener acceso a millones de canciones desde cualquier lugar y momento, sin ocupar espacio en el móvil, ordenador o tableta ni necesidad de hacer descargas.

Las plataformas de música en streaming también te dan la posibilidad de acceder a diferentes géneros musicales, descubrir nuevos artistas y crear listas personalizadas, incluso existen plataformas de música con muy buena calidad de sonido. Además, otras muchas no solo ofrecen música, sino también podcasts, conciertos en vivo e incluso recomendaciones inteligentes que se adaptan a tus gustos musicales.

Como el mercado musical está evolucionando muy rápido y cada aplicación para escuchar música online compite con catálogos exclusivos, planes de precios, calidad de sonido y ventajas únicas, se hace muy importante saber elegir la plataforma de música en streaming correcta para poder disfrutar mejor de la experiencia según tus necesidades y gustos musicales. Una buena elección asegura que pagues el precio justo, aproveches las últimas innovaciones y tengas siempre a tu alcance la banda sonora perfecta para cada ocasión.

Comparativa de las mejores aplicaciones para escuchar música online

Plataforma Precio cuenta individual / mes Prueba gratuita Calidad de audio Canciones disponibles Puntos fuertes Spotify 11,99 € Sí, 3 meses Hasta 320 kbps +100 millones Excelente algoritmo, multiplataforma Apple Music 10,99 € Sí, 1 mes Sin pérdida + Dolby Atmos +100 millones Alta calidad de audio, integración con Apple Amazon Music Unlimited 10,99 € Sí, 4 meses HD/Ultra HD +100 millones Precio reducido con Prime, integración Alexa Deezer 11,99 € Sí, 1 mes FLAC (HiFi) +90 millones Modo Flow, calidad HiFi YouTube Music 10,99 € Sí, 1 mes Hasta 256 kbps +100 millones Acceso a videoclips, catálogo variado Tidal 10,99 € Sí, 1 mes HiFi, Master, Dolby Atmos +100 millones Audio de alta fidelidad, apoyo a artistas SoundCloud Desde 2,99 € Sí, 7 días Hasta 320 kbps +300 millones (usuarios) Música emergente e independiente Qobuz Desde 12,49 € Sí, 1 mes Hi-Res 24-bit +100 millones Audio sin compresión, ideal para audiófilos Idagio Desde 9,99 € Sí, 14 días FLAC clásico Especializada en clásica Catálogo curado de música clásica Jukeboxy Desde 24,95 € Sí, 14 días MP3 estándar Millones (según empresa) Pensada para negocios, sin royalties

Las 10 mejores plataformas de música online en 2025

Spotify

Ideal para: quienes buscan una experiencia completa, fácil y multiplataforma.

Spotify lleva años siendo la reina indiscutible del streaming musical, es todo un referente en este mundo y motivos no le faltan. Su catálogo es inmenso, las playlists funcionan de maravilla y es compatible con cualquier dispositivo. Como punto negativo, es que no tiene calidad HiFi, pero esto no es ningún impedimento para ofrecer una funcionalidad y una experiencia de usuario de altísimo nivel.

Cuánto cuesta Spotify: Ahora tiene una oferta de 3 meses de Premium Individual por 0,00 euros. Pasado este periodo, el precio es de 11,99 euros / mes.

Apple Music

Ideal para: usuarios de iPhone o Mac que buscan calidad de audio sin complicaciones.

Con su plataforma de música en streaming, Apple ha apostado fuerte por la calidad de sonido, incluyendo audio sin pérdida y Dolby Atmos sin cobrar más por sus servicios. Su interfaz es elegante e intuitiva, su catálogo musical muy grande y cada vez va sumando más contenidos exclusivos. Como te imaginarás, su inconveniente es que no funciona en Android, solo en el ecosistema Apple.

Cuánto cuesta Apple Music: Después de un mes de prueba gratuita, la cuenta individual tiene un precio de 10,99 euros / mes.

Amazon Music

Ideal para: usuarios de Amazon Prime que quieren pagar menos por más.

Amazon Prime ofrece a sus usuarios este servicio de streaming musical con acceso a un catálogo de más de 100 millones de canciones a un precio mucho más bajo, sin anuncios y con saltos ilimitados entre canciones. También te da la posibilidad de descargar las canciones, los podscasts y las playlists para que puedas escucharlas incluso cuando no dispongas de conexión a internet. Se integra muy bien con el dispositivo Echo (Alexa) y ofrece sonido HD y audio espacial.

Cuánto cuesta Amazon Music Unlimited: Si eres usuario de Amazon Prime, tienes 4 meses gratis de suscripción. Después, son 10,99 euros al mes.

Deezer

Ideal para: personas que deseen recomendaciones personalizadas y buena calidad musical.

Aunque no es tan popular como Spotify, Deezer es otra de las aplicaciones de música en streaming veteranas. Cuenta con opción HiFi, amplio catálogo musical y un diseño muy sencillo, además de su función Flow que es buenísima para descubrir música nueva adaptada cien por cien a tus gustos musicales. Su experiencia es muy completa.

Cuánto cuesta Deezer: Después del primer mes gratuito, la cuenta individual tiene un precio de 11,99 euros mensuales.

YouTube Music

Ideal para: aquellos que escuchan música desde YouTube y quieren tener todo en una sola app.

Si eres usuario habitual de YouTube, entonces su aplicación de música en streaming, YouTube Music, te va a gustar mucho ya que te permite escuchar música y videoclips, descubrir versiones, remixes o sesiones que no están disponibles en ningún otro lugar. Además, su diseño es bastante sencillo, funciona a la perfección en Android y se integra con tu cuenta de Google. Su punto menos fuerte es que pierde calidad si la conexión a internet no es muy estable.

Cuánto cuesta YouTube Music: Te da la posibilidad de probar gratis su plataforma durante un mes. Una vez finalizada la prueba gratuita, el precio de su cuenta individual pasa a ser de 10,99 euros al mes.

Tidal

Ideal para: quienes valoran la calidad de sonido por encima de todo.

Tidal es la plataforma de streaming musical que ha revolucionado el audio ya que su apuesta máxima siempre ha sido, y es a día de hoy, la calidad de sonido. Destaca por ofrecer un nivel HiFi excelente y contenido en formato Master, FLAC y Dolby Atmos. Aunque es una aplicación musical online enfocada mucho en el aspecto técnico, su experiencia de usuario es aceptable.

Cuánto cuesta Tidal: Después del mes de prueba gratuita, la cuenta individual te sale a 10,99 euros al mes.

SoundCloud

Ideal para: artistas musicales y creadores de contenido.

La principal diferencia de SoundCloud con el resto de plataformas de música en streaming es que no se trata solo de escuchar música, sino de descubrirla. Artistas emergentes, música independiente, remixes únicos, todo tiene cabida aquí. Así que si quieres apoyar a nuevos talentos o subir tu propia música, SoundCloud es para ti.

Cuánto cuesta SoundCloud: Después de un periodo de prueba de 7 días, su plan básico para artistas tiene un precio de 2,99 euros al mes y el Pro de 6,99 euros al mes.

Qobuz

Ideal para: amantes del buen sonido, del jazz y de la música clásica.

Aunque no es la más conocida, sí que es una de las más valoradas por audiófilos. Ofrece una calidad de sonido en alta resolución real, sin compresión, e incluye información detallada de cada álbum musical. Su catálogo está centrado en calidad más que en cantidad, y su diseño es sobrio, casi editorial.

Cuánto cuesta Qobuz: Ofrece una prueba gratuita de un mes y después su precio mensual es desde 12,49 euros.

Idagio

Ideal para: quienes escuchan principalmente música clásica y valoran una experiencia de usuario hecha a medida.

Idagio es una plataforma de música en streaming diseñada exclusivamente para los amantes de la música clásica. Su catálogo está cuidadosamente curado, las obras están organizadas por compositor, intérprete y director, y cuenta con funciones específicas para seguir grabaciones clásicas como es debido. Es una herramienta para disfrutar de la música con profundidad y sin distracciones.

Cuánto cuesta Idagio: Te ofrece 14 días gratuitos para que la pruebes. Después, su precio lo tienes desde 9,99 euros al mes.

Jukeboxy

Ideal para: propietarios de negocios que buscan música lega, continua y adaptada a su marca.

A diferencia del resto de aplicaciones de música online que hemos visto hasta ahora, Jukeboxy ha sido diseñada para ambientar musicalmente entornos comerciales, como cafeterías, tiendas, hoteles o gimnasios. Ofrece música con licencias incluidas, listas programables y herramientas para evitar interrupciones. Recalcar que no se trata de una plataforma de música pensada para usuarios individuales, sino una solución profesional para negocios que necesitan ambientar espacios sin preocuparse por los derechos de autor.

Cuánto cuesta Jukeboxy: Desde 24,95 euros después de los primeros 14 días de prueba gratuita.

Cómo elegir la mejor plataforma de streaming musical para ti

A la hora de elegir un nuevo producto, por lo general siempre nos quedamos con aquel es más popular o tiene más valoraciones positivas de usuarios. Sin embargo, en el caso de las plataformas de música online hay que ir un pasito más allá ya que la elección final dependerá mucho de tus necesidades.

Para ayudarte a elegir la plataforma de streaming musical que mejor encaje contigo, te aconsejamos que tengas presente los siguientes criterios clave:

Calidad de sonido: A la hora de elegir tu plataforma de música online, es importantísimo tener en cuenta la calidad de sonido, especialmente si escuchas música usando auriculares o altavoces de alta gama . Algunas aplicaciones ofrecen reproducción sin pérdida, con mayor nitidez y profundidad, mientras que otras siguen usando formatos comprimidos que reducen la calidad para facilitar la reproducción en conexiones lentas o con menos consumo de datos.

A la hora de elegir tu plataforma de música online, es importantísimo tener en cuenta la calidad de sonido, especialmente . Algunas aplicaciones ofrecen reproducción sin pérdida, con mayor nitidez y profundidad, mientras que otras siguen usando formatos comprimidos que reducen la calidad para facilitar la reproducción en conexiones lentas o con menos consumo de datos. Precio: El precio es también otro factor clave a tener presente. La mayoría de las suscripciones mensuales se mueven en una horquilla de precios muy parecida , aunque hay matices. Por ejemplo, algunas ofrecen versiones gratuitas con publicidad, otras cuentan con descuentos por estudiantes o familias, incluso existen otras que salen más rentables si ya estás suscrito a otros servicios , como es el caso de Amazon Music.

El precio es también otro factor clave a tener presente. La mayoría de las suscripciones mensuales , aunque hay matices. Por ejemplo, algunas ofrecen versiones gratuitas con publicidad, otras cuentan con descuentos por estudiantes o familias, incluso existen otras que salen , como es el caso de Amazon Music. Compatibilidad: Por último, tampoco puedes olvidarte de la compatibilidad con tus dispositivos. No todas las plataformas de música en streaming funcionan igual de bien en todos los aparatos. Muchas están mejor optimizadas para ciertos sistemas operativos, mientras que otras se integran de forma nativa con asistentes de voz o altavoces inteligentes. Eligiendo la más adecuada para tus dispositivos y sistemas operativos, podrás disfrutar de una experiencia más fluida y cómoda.

¿Cuál es la mejor plataforma de música en streaming de este 2025?

Para quienes quieren lo mejor de todo: Spotify o Apple Music

Spotify o Apple Music Si buscas calidad de sonido: Tidal o Qobuz

Tidal o Qobuz Para pagar menos: Amazon Music (si tienes Prime) o YouTube Music

Amazon Music (si tienes Prime) o YouTube Music Para descubrir artistas nuevos y música emergente: SoundCloud

SoundCloud Para escuchar música clásica: Idagio

Idagio Para usar en familia o pareja: Deezer

Deezer Para negocios y locales: Jukeboxy

