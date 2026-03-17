Viste tu cara de primavera con este estor translúcido de Ikea que deja pasar la luz natural y mantiene la privacidad

La primavera es una buena época para hacer cambios en casa, empezando por el cambio de armario. Y continuando por algún cojín, ropa de cama con tonos primaverales e incluso un estor translúcido que sustituya a las cortinas. De hecho, este último elemento de decoración cada día se lleva más, porque consiguen un muy buen equilibrio entre la iluminación natural y la privacidad.

Lo que buscamos en primavera es tener un estor translúcido que deje pasar la luz natural, sin llegar a ser molesto en las horas de más calor y al mismo tiempo que nos proporcione cierta privacidad en casa. Y para ese fin, el estor blanco BACKMOTT de Ikea es perfecto, mucho más ahora que tiene un 33% de descuento en el outlet de Ikea y cuesta menos de 30€.

Por qué tener en casa este estor translúcido de Ikea

Tela translúcida que deja pasar la luz natural mientras mantiene la privacidad.

Dimensiones de 140 cm de ancho y hasta 240 cm de largo.

Sistema de cierre suave para enrollarlo lentamente y sin ruidos.

Posibilidad de ajustar la altura fácilmente e instalación flexible.

Más luz natural en casa sin renunciar a la privacidad

Estor traslúcido IKEA

Lo que más nos gusta (y a los usuarios que ya lo tienen en casa) del estor blanco BACKMOTT de Ikea es lo bien que equilibra la luminosidad y la intimidad. El tejido está diseñado con un hilo especial que filtra la luz de manera suave para que la habitación siga siendo luminosa durante el día, pero sin dejar ver el interior desde fuera por la noche.

Además, tiene un tamaño de 140 cm de ancho y 240 cm de largo, aunque se puede cortar para adaptarlo muy bien a las necesidades de cada hogar y a todas las ventajas. El estor incorpora un mecanismo de cierre suave que evita tirones y movimientos bruscos al recogerlo, así que es muy cómodo para el día a día de un dormitorio principal, una habitación infantil y hasta del salón.

Cómo aprovechar las ofertas del outlet de Ikea

Este estor translúcido tiene tan buen precio porque forma parte de las ofertas del outlet de Ikea. Es decir, una sección especial con últimas unidades de muchos productos a precios más bajos que las novedades de nueva temporada. Es posible encontrar todo tipo de productos para el hogar con muy buenos descuentos.

Eso sí, suelen ser unidades limitadas de muchos artículos, así que si se agotan todas, probablemente Ikea ya no las vuelva a reponer. En este caso, este estor BACKMOTT tiene un 33% de descuento solo hasta agotar stock. Si te convence para esta primavera, ¡date prisa!

La iluminación juega en casa un papel mucho más importante de lo que crees, y solo necesitas 'jugar' con la decoración para que un espacio parezca más grande o más luminoso de lo que realmente es. Y este estor de Ikea rebajado es una supercompra, ¡por menos de 30€!

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