El Samsung S26 Ultra llega a España: cómo conseguir el gama alta más potente con hasta 750€ de descuento

El Samsung Galaxy S26 Ultra ya se puede comprar en España después de un periodo de reservas en el que Samsung ha confirmado que han batido récords. Todo el mundo habla de este nuevo lanzamiento de la marca, pues Samsung ha opacado a otras grandes llegadas al mercado con un smartphone de gama alta que sorprende por dentro y por fuera.

Presume de tener un sistema de cámaras renovado, el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 y nuevas funciones de Inteligencia Artificial en un cuerpo bonito que mantiene la línea premium que suele utilizar Samsung en la serie Ultra. Lo mejor de todo es que puedes ser uno de los primeros en tener el nuevo Galaxy S26 Ultra y encima ahorrarte hasta 750€ en tu compra, solo en Samsung.com. ¡Te contamos cómo hacerlo!

Novedades del Samsung S26 Ultra

Nueva cámara principal de 200 MP que captura hasta un 47% más de luz que los modelos anteriores.

Incorpora la primera pantalla de privacidad integrada del mundo para proteger tu móvil de las miradas ajenas.

Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 personalizado para Galaxy con una NPU un 39% más rápida.

Diseño más fino (solo 7,9 mm de grosor) y 214 gramos de peso.

El Galaxy S26 Ultra da un salto en potencia y privacidad

Samsung S26

El nuevo Galaxy S26 Ultra llega al mercado con tantas novedades que no vas a saber con cuál quedarte. Es más potente que la generación anterior, pero también mucho más inteligente. Lo que cambia la experiencia es su procesador a medida. Por ejemplo, puedes editar un vídeo en alta resolución mientras la IA trabaja en segundo plano sin que el móvil se caliente, pues la cámara de vapor es un 21% más eficiente.

Incluye un sistema de cámaras que se acerca mucho a un equipo profesional, carga ultrarrápida que recupera hasta el 75% de batería en solo 30 minutos y la tecnología de pantalla de privacidad que protege tu información personal. Además, la IA está presente en muchas más tareas, sobre todo para ayudarte en el día a día, hacer búsquedas online o editar fotos.

Cómo conseguir el nuevo Samsung antes que nadie y con descuento

Acaba de llegar al mercado, pero Samsung.com tiene una promo para celebrar su lanzamiento a la que no te vas a poder resistir. El Samsung Galaxy S26 Ultra puede ser tuyo con hasta 750€ de descuento, ¡te contamos cómo!

Hasta 150€ de descuento directo según la capacidad que elijas. Sin hacer nada más y solo por comprar en la tienda online de Samsung.com.

según la capacidad que elijas. Sin hacer nada más y solo por comprar en la tienda online de Samsung.com. Hasta 600€ de reembolso al entregar tu antiguo dispositivo.

al entregar tu antiguo dispositivo. Un 5% de descuento extra en la app de Samsung con el cupón SAMSUNG5.

¿Lo quieres antes que nadie? Es un móvil de gama alta que llega para hacerte la vida mucho más fácil, con funciones de IA incorporadas y ahora un descuento que no imaginas para un dispositivo que acaba de llegar al mercado.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.